《Yes, I do. 我願意》：夫妻之間如果強調誰有「權力」，不可能擁有真正的愛情

文：王壽南

家庭中的權力

雖然家庭組織的成員很簡單，主要是夫妻兩個人，但既然有了家，就有了財產、家務等問題要處理，自然也就有權力存在。在古代的中國傳統家庭裡，夫妻權力的關係非常清楚，丈夫是一家之主，擁有對家產分配、指揮妻子的權力；妻子是丈夫的附庸，沒有獨立自主的權力。

因為在中國古代，家長擁有權歸屬丈夫，丈夫可以接受教育，丈夫可以外出工作，因而建立社會地位；妻子既無財產，也沒有接受教育，便沒有社會地位。所以，家庭中的權力都是歸於丈夫。但這並不是意味著做妻子的人永遠無權，當妻子生下兒子，而丈夫又先死亡，這個時候妻子升格為母親，在中國人重視孝道的觀念下，母親就擁有指揮兒子的權力。所以在傳統家庭中，妻子沒有權力，但作為母親則是有權力的。

因此在傳統家庭中，夫妻之間不容易發生權力之爭；但在現代家庭中，夫妻之間，權力之爭是常常見到的事情。「誰怕誰啊！你管得著我嗎？」這常是夫妻之間爆發衝突的原因，這是由於整個社會形態改變，女子在法律上有財產權、有受教育權和工作權。

所以，一個做妻子的人可以擁有屬於自己的財富，可以有廣泛的支持，可以有很好的工作，可以建立起自己的社會地位。在各方面，妻子都可以和丈夫分庭抗禮，甚至於超越丈夫，於是妻子在自我感覺上，就產生和丈夫爭權力的意念。

現代婦女開始爭取家庭決策權

在現代的社會中，有越來越多的女性投入職場，這些女性努力工作，把大多數的時間和精神都放在職場上。有的人早上八點出門，到晚上十一點才回家，在職場的時間比在家裡的時間還要多，而且心力都花在職業工作上，回家的時候已經是筋疲力盡，只能趕快洗個澡睡覺，並且由於太疲累了，以至於心情不佳，如果家裡有事，她也沒時間和精神可以跟丈夫好好商量和交換意見。於是，妻子很容易將職場中老闆的作法學過來，自己直接做決定，開始發號施令。全然不理會丈夫的意見。

這種情形下，夫妻之間難免時常發生衝突、吵架，夫妻會越來越疏遠、對立，而妻子在吵架之後，往往會產生大量抱怨；丈夫面對妻子不斷的抱怨，最常見的反應就是逃避，躲開了一連串毒箭。丈夫越逃避，妻子就越想要抓住那個決定權，於是夫妻的關係就越來越壞，成了一個惡性循環。

另外一個讓妻子要爭取家庭決策權的因素，是女性主義的興起。從二十世紀中葉以後，女性主義思想在全世界蔓延開來，強調女性的自主權，認為女人應該擁有財富、成功、享樂，所有男人擁有的，女人也都要擁有，女人不受男人指揮、支配，女人在生活上、物質上、精神上，都是獨立的，女人擁有完全的自由，追求自己的所要想要的，男人不能干涉。男人能做的事，女人都可以做，女人絕對不輸給男人，絕對不低於男人。

女權過與不及都不好

如果從中國傳統男尊女卑的觀念來看，女性主義的確大大提高女性的地位。然而過度強調女人，處處要與男人有形式上的平等，卻忽略了男女在性格上、體力上的差異，就會產生相當程度的危險性。不過，女性主義的口號，對許多女人具有吸引力，她們總覺得女性主義是要讓女人出頭，身為女人怎麼能不盼望自己出頭呢！女性主義思想進入家庭，往往是夫妻良好關係之間的破壞者。在女性主義思想的引導之下，妻子在丈夫面前會擺出高姿態，處處顯示強勢的作風，讓丈夫覺得妻子好霸道，覺得妻子處理事物都從來沒想到他，都是以自己的利益為出發點，缺少對別人的愛心。漸漸的，在丈夫的心目中，妻子失去了當初戀愛時那種可愛的形象。

這樣的事情沒想到竟發生在我的朋友石昆身上，有一天晚上，我接到石昆的電話，請我到他家裡去幫忙調解一下他和慧真之間的問題。我和石昆、惠真認識多年，他們兩個人才結婚一年多，就傳出夫妻不和的消息，我知道石昆的個性比較內向、沉默寡言，慧真則非常活潑好動，喜歡發表意見。所以，朋友們都認為慧真是一個女性主義者。當初石昆和慧真結婚時，大家都很驚訝！這兩個人個性太不一樣，但是結婚是他們兩個人的事，他們願意生活在一起，大家只能為他們祝福。

走進石昆家的客廳，我就感覺到氣氛很緊張，石昆繃著臉，慧真則氣嘟嘟瞪著石昆。我明知故問：「你們在吵架啊！」

慧真先說了話，「大哥，石昆不識好歹，我買了兩張到倫敦的飛機票，要和石昆去旅遊，是我買的票又不要他出錢，他竟然拒絕去。」

石昆接著說：「大哥，慧真也不先跟我商量，就要我跟她去倫敦。」

我很好奇地問慧真：「妳為什麼不先和石昆商量一下，就急著買飛機票呢？」慧真說：「今天上午，我跟兩個姊妹一起到旅行社，她們和先生要去倫敦旅遊，邀我一同去，我一時興起就答應了，也買了兩張票，要石昆跟我一起到英國玩一個禮拜。錢我都付了，沒有要石昆付，他還生什麼氣呢！真是豈有此理。」

石昆說：「妳以為買了飛機票，我就得跟妳走嗎？妳知不知道，我們公司最近在做組織調整，工作忙得不得了。哪有時間可以請一個禮拜的假出國旅遊。」

我聽到他們的對話，認為石昆講的也有道理，慧真應該先跟石昆商量一下。

慧真說：「這是小事，我決定就好了。」

石昆緊接著說：「不只有這件事，上個月她看上一棟房子，這個房子值三千多萬元，她付了訂金，其他的要我付，而且立刻要裝潢，要我們搬過去住，她也不跟我商量，就做了這件事。」

慧真說：「這是小事我決定就好了。」

我很好奇的問：「你們家裡誰做決定？」慧真說：「結婚時我們就協議好，家裡的大事由石昆決定，小事由我決定。」

我就追問下去了，「請問什麼是大事？什麼是小事？」

慧真說：「一件事情是大事、小事由我決定。」

我搖搖頭說：「慧真，妳才是家裡掌決定權的人，有決定權沒有關係，但這個家，是你們兩個人共同擁有的，妳要做決定之前，應該先詢問石昆的意見，免得妳決定以後，石昆有不同的意見，弄得夫妻不和，破壞兩人感情。」

不該將權力帶入家庭中

我看得出來慧真的獨斷獨行，是女性主義思想在她心裡作祟，如果長此下去，這對夫妻的道路是難走的。女性主義者只想到爭取女性的權力，卻忘記了男女在性格上的差異，尤其在爭取權力上很容易過了頭，由男女平權變成女權至上，把爭取權力用到家庭裡來，必然會造成夫妻衝突。

其實，不應把權力的觀念引進家裡，權力的基本特質是爭取和命令，掌握權力的人，要打敗對方，要對方服從。可是，夫妻之間不是這樣的關係，夫妻之間維繫良好感情的要素是愛心和付出，和權力的特質剛好相反。所以，權力會摧毀愛心，權力不會付出，夫妻之間如果強調誰有權，這對夫妻不可能擁有真正的愛情，最多維持表面上的關係而已。

有些家庭的丈夫表現出怕太太，家裡一切由太太來決定，丈夫唯命是從，不敢有任何異議，這表示這家裡面妻子大權獨攬，這個家庭也許能維持表面的和平，但是缺乏溫馨甜蜜的內涵。《聖經》告訴我們，夫妻是骨肉，是同一個身體的不同肢體，骨肉之間、肢體之間，沒有誰怕誰的問題，重要的事要問誰愛誰。所以，讓權力的觀念遠離家庭，才能維持夫妻之間相親相愛的關係。

書籍介紹

本文摘錄自《Yes, I do. 我願意：從相遇、相知到相守的伴侶相處方程式》，臺灣商務出版

作者：王壽南

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本書特色

作者以簡單的分析手法，層層剖析夫妻關係。 在日常例子中，探求男女大不同，從中找到調和法。 每個人都是在愛人與被愛中成長，當讀者從這本書學習並實踐時，也是愛自己的表現。

Photo Credit: 臺灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬