《強大內心的自我對話習慣》：「抽離式自我對話」創造了情感距離，一秒就能轉換情緒

文：伊森・克洛斯博士（Ethan Kross, PhD）

抽離式自我對話，一秒就能轉換情緒

「你是認真的嗎？」我們的實驗參與者問。

「是的，」實驗員告訴他。「跟我來。」

她引導受試者沿走廊走。

這名受試者與其他來到我們實驗室的志願者一樣，只知道自己將參與有關語言和情緒的實驗。他們抵達實驗室以前並不知道我們會使用的方法，那是科學家在實驗室裡製造壓力最有效的一種技巧：請受試者在觀眾面前公開演說，但是不給他們充足的準備時間。我們希望能進一步了解，無聲地以自己的名字（和其他非第一人稱代名詞）自稱，如何助人在這類情境下，控制騷動的內在對話。

我們告訴受試者，他們要對一群人發表五分鐘的演講，說明自己為什麼夠資格取得夢想的工作。接著，我們帶他們到沒有窗戶的小房間，請他們在那裡用五分鐘準備演說，但是不能做筆記。我們的構想是，如果我們請某些參與者在演講前的思考使用非第一人稱語言，他們可以創造更多心理距離，幫助自己克服緊張。

我們的理論根據並不只是我的經驗，或是馬拉拉、詹姆士與其他人說過的話。先前的研究顯示，大量使用第一人稱單數代名詞的現象，稱為I-talk，是負面情緒的可靠標記。舉例而言，橫跨兩國六座實驗室，近五千人參與的一項大型研究發 現，I-talk和負面情緒之間有明確的正相關。另一項研究顯示，計算一個人臉書貼 文的I-talk數量，可以預測他們未來出現憂鬱症的機會。這些結果表示，以「我」 （I, me）和「我的」（my）等第一人稱單數代名詞跟自己說話，有可能是一種語言上的沉浸。

於是我們自然會問：如果你不只是減少用第一人稱思考自己的傾向，還用和他人互動的方式指稱自己呢？我們猜想，使用自己的名字，同時使用第二與第三人稱，可以創造情感距離，因為這會讓你在和自己說話時，覺得是在和別人說話。例如，與其想我今天為什麼要對同事大發雷霆？我可以想，伊森今天為什麼要對同事大發雷霆？

五分鐘的演講準備時間結束後，我們將參與者隨機分成兩組：一組在思索稍後的演講引發的焦慮時，使用第一人稱代名詞「我」；另一組也做同樣的事，但是只使用非第一人稱代名詞和自己的名字。完成後，我們帶他們沿走廊來到一群評審面前發表演講，評審都受過訓練，可以保持面無表情，受試者正前方還放了一台引人分心的大型攝影機。好戲上場。

一如我們預料，以抽離方式自我對話的參與者回報，他們演講後感到的難堪與困窘，比使用沉浸式自我對話的參與者少。他們在事後也較少針對自己的表現反芻思考。在描述自己的心智經驗時，他們說，與其強調自己有多緊張或任務有多困難，他們的內在對話更聚焦在這件事不會有任何真正的後果。

驚人的是，我們為影片編碼、更深入探索實驗數據時，發現不只是受試者的情緒反應不同，觀看演講影片的評審也表示，抽離式自我對話組的人表現較佳。我們發現了隱藏在心智中的全新抽離工具：抽離式的自我對話。我們的實驗與後來的其他實驗證實，從第一人稱「我」轉換到第二人稱「你」或第三人稱的「他」或「她」，提供了創造情感距離的機制。抽離式自我對話是內建在人類語言結構中的心理技巧，而我們現在終於知道它有很多種好處。

其他實驗顯示，抽離式自我對話讓人得以創造更好的第一印象，提升壓力下解決問題的表現，做出更明智的推論，正如牆上蒼蠅的抽離策略一樣。它還能促進理性思維。舉例來說，二○一四年的伊波拉危機高峰期，有些人很怕美國會爆發傳染。於是我們透過網路針對全美各地的人進行研究，發現因為伊波拉而焦慮的人， 如果依照要求，從第一人稱改成用自己的名字來思考伊波拉未來的發展，這些人就 會找到更多有事實根據、不需恐慌的理由，焦慮和風險知覺也會跟著降低。他們不再認為自己很可能感染這個疾病，這不僅更準確的反映事實，也抑制了先前恐慌不已的內在對話。

研究也顯示，抽離式的自我對話，也能幫助人們處理我研究過最會引發小對話的一種情況，那就是必須在自己在乎之人和道德原則間做選擇。例如，我們認識的人犯了罪，我們被迫決定要保護他還是讓他受到懲罰。研究顯示，發生這種內在衝突時，人們保護認識的人的可能性遠超過舉報的可能性。我們在日常生活中也一再看到這種現象，例如大學行政人員與體操官員都未能阻止因猥褻兒童被判刑的美國奧運體操隊醫生納瑟（Larry Nassar）。

如果我們保護某些人的動機是來自我們與他們很親近，那麼抽離式的自我對話應該能減少這種傾向，因為我們得以退一步看待自己和與他人的關係。果然，我們透過幾項研究發現的結果正是如此。在一項研究中，我和學生請受試者想像自己發現親朋好友犯罪，例如盜刷別人的信用卡，再想像有警察來詢問自己是否有看到什麼。用自己的名字思考的參與者（例如：瑪莉亞做這個決定時考慮的是哪些事實？），比較可能對警員舉報嚴重罪行。

這些結果顯示了抽離式自我對話的力量，但還沒探索讓這個技巧如此珍貴的另一個特質：它能快速見效。說出自己的名字讓自己平靜下來，居然是這麼容易做到的事。正常情況下，調節情緒是需要時間的。想像未來會如何看待一件事情而進行心智的時光旅行，為了整理思緒和感受而寫日記，或甚至是閉上眼睛從牆上蒼蠅的觀點回想過去經驗，這些經過實證檢驗的抽離工具都會耗費心力，因此在情緒激動的當下有時很難派上用場。

想想我的經驗。我只是說出自己的名字，就讓內在對話完全轉向，像火車行駛至分歧點時改變方向一樣。抽離式自我對話的效果顯然快速而強大，與許多其他的情緒調節策略不同。為什麼？

語言學中有「轉換詞」（shifter），指的是意義會隨說話者而不同的字，例如人稱代名詞（如「我」和「你」）。舉例而言，如果丹妮問：「你可以把番茄醬遞給我嗎？」而瑪雅回答：「當然囉，給你，」對話中「你」所指稱的人也改變了。一開始指的是瑪雅，後來指的是丹妮。多數孩童兩歲時就知道這樣的語言運作，可以用這種方式轉換觀點，而且速度出奇的快，在毫秒之間。

轉換詞的概念顯示，特定字眼對於轉換觀點有多大的力量。我們的假設是，抽離式自我對話可能透過相似的機制運作，創造出虛擬的「觀點自動換檔器」，因此需要投注的心力很少。以這個觀點去看語言和心理距離，密西根州立大學心理學家莫瑟（Jason Moser）和我設計出一項實驗，用來測量抽離式自我對話能多快發揮作用。不過，我們不是聆聽受試者的內在對話，而是觀察他們的大腦。

在這項實驗中，我們請參與者在每次看到讓人不安的照片時，想想自己的感受，可以使用沉浸式語言（我現在是什麼感覺？）或抽離式語言（傑森現在是什麼感覺？）我們則以腦電波儀監測他們腦電活動，藉此判斷不同的心理運作在腦內發揮作用的速度。

結果顯示，參與者以抽離式語言思索看到照片後的反應時，大腦中展現的情緒活動少很多。但最重要的發現是參與者需要多久才能感覺到抽離帶來的緩解。我們看到，情緒活動的改變，在參與者看到負面照片後的一秒內就出現。

短短一秒。僅此而已。

同樣讓我們興奮的是，沒有證據顯示這類自我對話會對執行功能造成過大負擔。這很重要，因為較耗費心力的抽離技巧會製造某種兩難：小對話喋喋不休時，會耗盡我們專注、抽離並重新掌控內在對話所需要的神經資源。但抽離式自我對話迴避了這個兩難，是幫助我們事半功倍的工具。

如果改變我們思考時使用的字眼，能讓我們快速抽離、應付壓力，那我們可以合理推論，轉換用語也能影響我們的內在對話。事實上，抽離式自我對話確實能辦到，而且是利用我們都擁有的能力：把壓力源詮釋為挑戰而非威脅。想了解這個能力如何運作，讓我們來拜訪一位老鄰居。

書籍介紹

本文摘錄自《強大內心的自我對話習慣：緊張下維持專注，混亂中清楚思考，身陷困難不被負面情緒拖垮，任何時刻都發揮高水準表現》，天下雜誌出版

作者：伊森・克洛斯博士（Ethan Kross, PhD）

譯者：胡宗香

「冷靜，我可以的。」「完蛋了，我一定會搞砸！」「第一次做總是比較難，下次一定會更好！」「算了，反正也沒人在意，我認真幹嘛。」「沒關係，我盡力就好！」「為什麼別人都可以，我就是做不到？」「不要想有的沒的，專心！」「放棄吧，反正大家也都在等看笑話。」

這些話，一定也在你腦中出現過，許多許多次。

你可能沒注意到，每天，我們對話最頻繁的對象，就是自己！

我們在心裡用超快的語速，重播昨晚的大吵、焦慮談判的下一步、預演明天的報告。

這個在我們腦中不斷來回的自我對話，誰也聽不見看不到，卻牢牢的主宰我們的思緒，深深影響我們的表現、人際關係與生活品質。

自我對話，可以是我們的最佳教練，讓我們有超水準演出；

但也可能是讓人崩潰的惡魔，打趴自信、拖垮表現。

作者伊森・克洛斯（Ethan Kross）博士是密西根大學情緒與自制力實驗室主持人，他發現自我對話是重要大腦功能，影響記憶力、注意力，甚至是我們的社交能力。

但自我對話也有不好的一面，克洛斯稱為「小對話」（chatter），我們常常被內心的小聲音折磨，陷入負面情緒的深淵，不僅傷害健康，更會磨損人際關係。

人生中最重要的對話，就是我們與自己說的話。

掌握克服小對話的有效工具，不再被負面情緒綁架！

在本書中，作者結合科學研究與真實案例，從改變自己的心理鍛鍊，到改善關係的實際做法，幫助我們克服小對話，發揮最佳實力。你可以學到：

壓力超大時，如何靠自我對話集中注意力？

如何用抽離式自我對話取代以「我」為中心的對話，轉換觀點與情緒。

如何有建設性地幫助別人克服小對話，而不會共同掉入負面情緒的陷阱？

能幫助孩子克服小對話、又不會傷到孩子自尊的好用方法。

了解環境對小對話的影響，打造最能恢復情緒、充電注意力的生活環境。

職業選手的賽前儀式真的有用？如何自己設計專屬儀式，緩解緊張焦慮。

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航