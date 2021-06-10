這是一場超越自己的無限賽局，李長榮教育基金會廣邀未來人才發揮無限思維

李長榮集團（LCY Group），出於對人才培育的重視，在2008年設立李長榮教育基金會，開辦多種獎學金計畫，涵蓋大學到教授的各階段專業人才培育，包括：優秀學生獎學金、碩士生獎助學金、博士生獎助學金、傑出青年教授獎，每年培育無數未來之星；不僅對內塑型創新文化，也對外吸引人才。

今年針對優秀大學生及研究生開辦的獎學金活動，以亞馬遜暢銷作家賽門・西奈克（Simon Sinek）知名著作《無限賽局》的核心概念為題，設計一系列精彩的營隊內容，帶領潛力無限的年輕學子突破自我、建構未來人才必備的五種「無限思維」。

別再用舊時代的有限思維！未來人才必備五種「無限思維」

過去幾年間，李長榮教育基金會以豐富多樣化的主題，為各屆參加學員提供創新與突破的實踐場域，讓學生們在活動中親身學習。第十屆獎學金活動以「無限賽局」為旨，將以精心設計的營隊活動，讓學員了解新時代人才必須學會的新式思考——「無限思維」。

什麼是無限思維？無限思維不同於「有限思維」，相較於講究輸贏的有限賽局，無限思維認為人生是一場沒有終點的無限賽局，並不會因為達到特定目的就結束，因此參與其中的人可以打破慣例行動，終極目標不是打敗他人，而是讓自己不斷進步成長。

根據Simon Sinek在書中的說法，無限思維可掌握為五點：包括對未來懷抱具體願景的「崇高的信念」；致力於打造安全信任的環境，透過合作解決問題的「彼此信任的團隊」；能從競爭對手身上找到啟發，懂得「學習可敬的對手」；為了有效地推動信念，具備放手一博、顛覆既定模式的勇氣與決心，敢接受「大膽出手的冒險」；最後，在面對挑戰或道德的十字路口，能以智慧與膽識採取行動，具備「領導的勇氣」。

新時代、新思考——如何培養「無限思維」？

該如何培養無限思維？這並不是在學校聽幾堂課就可以明白的，最快的學習方式，就是透過親身參與的「體驗式學習」，身歷其境練習無限思維，進而掌握未來人才必備的素養。事實上，李長榮教育基金會的獎學金活動正是期待透過實際的活動，讓學員們在參與的過程中有最深刻的體會，進而學習到團隊合作與領導培力。

「就像本屆獎學金活動的主題：『無限賽局』。每一個榮化人都是Infinite Gamers，而且在無限賽局的過程中，There is no finish Line，要超越、挑戰的永遠是過去的自己，這也是產業持續創新的動力。」

誠如李長榮集團總裁李謀偉所說，現階段他把大部分心力投注在人才培育、制度優化及策略方向上，而李長榮教育基金會開辦各式獎學金計畫，正是出於對人才的重視，希望透過具體的人才培育計畫，培養出能夠立足台灣、跨足世界的未來人才，創造產業/人才/創新的善循環。

Photo Credit：李長榮教育基金會 優秀學生獎學金活動以營隊形式舉行，讓莘莘學子有機會與業界人士齊聚一堂交流想法。

其實，過去參加過獎學金活動的歷屆學長姐，不少人因為這一場營隊翻轉原有的思考模式，為人生帶來轉捩點，甚至後來還進到李長榮集團工作，持續在工作場域中學習並發揮自身天賦才華。直接看看歷屆參加學長姐怎麼說？

「一個獎學金的複選機制，可以做成一個兼具專業技術與個人成長的訓練營，讓我開拓眼界、跳脫框架。最特別的是活動內容不限於理工科！當時有一個活動是一個廚藝大賽，非常考驗團隊合作，在那時我明白一個領袖該怎麼樣、一個好的團隊成員又該怎麼做。」——第二屆李長榮基金會獎學金得主辜善杰（現任李長榮化工合成橡膠事業處課長） 「參加獎學金活動後，認識了李長榮集團，感覺到這是一個創新、而且願意給年輕人空間的公司。所以我就投履歷來試試看。在這裡工作八年，我覺得最棒的是公司很重視員工個人的職涯規劃，我也曾輪調到不同部門去學習，現在的工作就是幫集團發展整合性的策略，其實很需要創新，也很有挑戰性。而這些思維正好是當年獎學金營隊活動帶給我的啟發。」——第二屆李長榮基金會獎學金得主陳勻錡（現任李長榮化工總經理室資深經理） 「獎學金活動最棒的兩點：一個是可以學習到團隊合作，和不同背景的夥伴一起交流互動，這不是一般校園分組報告可以比擬的經驗。第二個可以和業界前輩接觸，他們會點出我們天馬行空的想法，有什麼樣的問題，並且給出實質經驗談。」——第七屆李長榮基金會獎學金得主、博士獎學金得主甘名揚

當「無限思維」成為企業文化基因

李長榮集團總裁李謀偉認為，「應變」與「預想未來」是榮化人（李長榮大家庭的每一份子）的DNA，無論外在環境如何更迭，都足有解決問題的能力。除了開辦各種獎學金計畫，培育未來所需人才，面對變化飛快的世界，李長榮集團也一直思考如何超前部署、做好萬全準備，以在不斷變化的市場上持續超越自我；更難得的是，能夠從無限思維出發，建構長期計畫，以達永續經營的目標。

Photo Credit：李長榮教育基金會 「站在明天，思考今天。」李長榮集團李謀偉總裁認為，企業面對變化飛快的世界，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，也要持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。

而引領人才、運用技術開創新局的李長榮化工技術長胡應鋒，亦是信念的實踐者。他說：「我有兩個任務：一個任務是找到最優秀的人才，提供他們最好的設備與環境，讓這些人才在簡單有效率的組織結構內共同發揮他們最大的潛能。另一個任務就是創新。」建立彼此信任的團隊，並讓技術帶動創新，李長榮化工從低碳環保的角度，開發許多高附加價值的新產品和技術，這些產品可應用到各個不同產業，成為人們生活中不可或缺的角色

未來人才必備的不只是特定領域的專業知識，更重要的是不斷進步與學習、勇於創造雙贏、自我突破並與他人共融的素養。李長榮集團是無限思維的實踐者，而基金會所舉辦的獎學金活動，則是每一位對自我有要求、對未來有展望的你，發展無限思維的大好機會。

突破自我框架、創造永續價值！免費報名李長榮教育基金會第十屆獎學金活動