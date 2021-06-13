文在寅的游移，將使韓國在未來美國「印太戰略」中被邊緣化

文：王臻明

是說韓國總統文在寅結束了訪美的行程，並在會後的雙方聯合記者會中，首度提及台灣問題，表示「台灣海峽的和平與安定，非常的重要，考量到中國與台灣關係的特殊性，美國與韓國決定在這個議題上更緊密合作。」

雖然文在寅在記者的提問下，否認這是在美國的壓力下被迫表態，但在之前的美日高峰會與這次美韓高峰會裡，都不約而同地提及台灣問題，這背後當然有一股力量在推動著。特別是文在寅長期被認為較親中，因此這次對台灣問題的表態，格外具有意義。

在進一步討論文在寅此舉的背後意義之前，其實有必要先釐清朝鮮半島問題與台灣問題之間的關係。因為長期以來，兩者之間的關係常常被有意無意地淡化或忽略，不過兩者的命運其實彼此牽連。

韓戰讓美國決定協防台灣，以抵抗共產勢力的擴張，拯救了岌岌可危的蔣介石政權。美軍還駐紮在台灣時，美軍如果在台灣加強部署，中國反擊的方式，往往是提供北韓更危險的武器，以威脅駐韓美軍。這樣的情況一直維持到了美台斷交後，美國如果展現出對台灣更強的支援，中國就會利用北韓來報復。

這種情況在北韓開始發展核武與彈道飛彈後，來到了最高峰，因為這些武器會直接威脅到日本，後來甚至還能攻擊算是美國本土的阿拉斯加，讓美國將北韓問題視為最重大威脅。

Photo Credit: AP / 達志影像

在過去美、中關係良好時，美國嘗試利用中國來箝制北韓，而這無疑是將大筆的籌碼交給中國。美國只要在台灣問題上不配合中國，中國就會放鬆對北韓的制裁壓力，來討價還價。這樣的情況，連帶的讓韓國更依賴中國，因為韓國除了地近中國市場，垂涎龐大的經濟利益外，也進一步認為要處理北韓的威脅，就必需與中國保持良好的關係。

所以有很長一段時間，朝鮮半島問題的重要性，是遠高於台灣問題的。雖然美國也認為台灣戰略地位重要，不能放棄，但朝鮮半島的穩定又在台灣之上。畢竟美國在韓國駐紮了大量的部隊，北韓不止威脅韓國，還包括日本與阿拉斯加，萬一朝鮮半島的情況失控，美國將付出極為慘重的代價。

甚至在美軍的兵推中，如果美國同時面臨多處戰事，被迫必需要做選擇的話，多數的看法也是放棄台灣海峽的戰場，全力鞏固朝鮮半島。這是過去的主流看法，也說明了美國在西太平洋戰略上的優先次序。

不過這種情況，在這幾年明顯出現了很大的轉變，原因在於美國的注意力從反恐戰爭轉移到了中國與俄羅斯。特別是中國被視為是最重要的競爭對手，這導致過去「透過中國來制止北韓」的戰略觀點，又變回「中國與北韓是美國的共同敵人」。

北韓問題的重要性，已在排在中國之下，而要對抗中國，台灣是非常重要的戰略據點。這從近年來，美國出售大筆武器給台灣，包括許多項台灣爭取已久的攻擊性武器，就可以清楚看出這樣的趨勢。

再回來談文在寅這次的訪美行程，美國希望韓國在台灣問題上表態，就說明了美國已將朝鮮半島與台灣海峽的問題連結在一起，一起來思考如何在西太平洋圍堵中國，在這樣的大戰略下，朝鮮半島的重要性會下降，而台灣身為第一島鏈的樞鈕，重要性將會快速上升。

在川普主政的時代，一直希望削減駐韓美軍的數量，其目的就是要將人力轉移到新的戰略據點，以更有效執行全新的印太戰略。拜登在競選時雖然一直反對削減駐韓美軍的數量，但此次也未積極邀請韓國加入美、日、澳、印四國同盟，這對韓國來說其實是個警訊。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 文在寅5月赴美到位於華盛頓的韓戰陣亡將士紀念牆弔唁

雖然許多人都認為，親中的文在寅是故意不要加入這四國同盟，以避免進一步觸怒北京，但無論原因是什麼，未來這四國同盟，將是美國印太政策的重要基礎。韓國過去都是美國在西太平洋最重要的盟友之一，卻沒有加入這四國同盟，在某種程度上就是被邊緣化。

一旦美國的大戰略架構改變，韓國卻仍然維持過去的思維，想要繼續透過中國來制止北韓妄動，就一定會造成美國與韓國的歧見，長期以來一定會鬆動美國與韓國的盟友關係。之前美國駐韓國大使哈里斯與韓國政府的嚴重齟齬，其實就反映出這樣的根本問題。

若從歷史的角度來看，朝鮮半島因地近中國，長期與中原政權有千絲萬縷的關係，今日韓國對中國市場的依賴，更造成韓國不願意輕易觸怒北京。文在寅在結束與美國總統的高峰會以後，也立刻派出特使到北京，解釋韓國的立場並非要與中國對抗，就可看出文在寅依然想在美國與中國之間保持平衡，避免選邊站。

不過問題在於，美、中兩國的對抗，可能會是一個長期、漸進的緩慢過程，不會在短時間內結束。韓國的游移會造成戰略地位的逐步流失。

美國現在剛剛開始在印太地區進行布局，以因應未來與中國競爭的情勢。將來如果美國完成了圍堵中國的整體部署，韓國卻不在這裡面，或只是擔任一個不重要、也不被美國信任的角色，那韓國將難以獲得美國投注在這個地區裡的各種資源，這會是韓國的重大危機。

對文在寅來說，他的任期只剩一年多，他想要的只是在任內可以控制疫情，穩定經濟情勢，不要再被中國報復，不會再多去思考長遠的國家方向。這也是韓國現行總統任期制度常造成的問題。韓國總統一屆5年，不得連任，讓當選者缺少誘因去規劃有助於爭取連任的長期政策。

或許對文在寅來說，這次的訪美之旅，算是成功，既滿足了美方的要求，也沒有讓中國暴怒，還要到了多個合作計畫，鬆綁了飛彈的射程。但是這樣的平衡策略，流失的可能是長遠的戰略機會。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

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