《搖滾經濟學》：「巡演一條龍服務」是表演者談妥最佳價碼的不二法門

文：亞倫・克魯格（Alan B・ Krueger）

現場表演大解密

演唱會賣的是體驗，不僅僅是音樂。「人們去看演唱會，是為了和朋友一起體驗，好好喝上一杯，開開心心地享受。」億萬富翁企業大亨馬克・庫班（Mark Cuban）最近在「星調Live!年會」上說。他把賣演唱會門票比喻成賣達拉斯獨行俠隊球賽門票。Q Prime老闆伯恩斯坦也說過：「在娛樂圈，沒有什麼比得上現場音樂帶來的體驗。」他還說，「音樂具有某種刺激魔幻思考的特質，能讓藝人與觀眾之間產生獨特的共鳴。」在他看來，只有偉大的小說足以比擬。

演唱會主辦機構理想國研究部門前主管吉妮・衛金森（Jeannie Wilkinson）說，粉絲參加現場表演，「是為了沉浸在歌手的音樂和表演中，並和其他粉絲在體驗中產生共鳴。對很多人來說，這種體驗類似宗教帶給人的那種亢奮愉悅。」

儘管音樂已經變得比水更容易取得，但湧向演唱會和音樂節的人數卻仍屢創新高。每逢夏季，北美每週約有300萬人 至少參加一場現場表演。像波諾這樣的一流藝人，最懂得如何滿足粉絲的胃口。現場表演這一行賣的是情感體驗。供給、需求以及其他相關因素都會在演唱會市場上各司其職。藝人希望場場爆滿，但又不想被人看成是為了賣票賺錢。而粉絲想要的，則是獨一無二的群體體驗。當情感和市場之間有衝突時，往往很難有好成果。

「老兄，票價不是我們說了算。」當《達拉斯晨報》記者問大衛・克羅斯比（David Crosby），為什麼克羅斯比、史提爾斯、納許與尼爾楊樂團（CSNY）的演唱會票價這麼貴時，他是這麼回答的。他接著詳細解釋說：「現在所有大型巡演的方式都是由一家公司買下整個巡演，他們先砸下一大筆錢給你，然後就可以操控一切。」

我很喜歡克羅斯比的音樂，但他對演唱會產業的描述，顯然掩蓋了一些重要細節。

藝人對他們巡演的票價還是頗有發言權的。實際上，有幾位樂團經紀人跟我說，他們希望我能說服旗下藝人同意更高的票價。票價其實是樂團經紀人和演唱會承辦商協商的重要內容之一。票價和其他合約條款必須取得樂團同意，才能完成合約簽訂。如果樂團對合約中的票價有異議，演出根本無法進行。

樂團經紀人（或經紀公司）是樂團發展和商業決策的核心。經紀人代表樂團進行協商，並向樂團提供建議。合約最終的協議取決於相關各方的議價能力。但一般協議規定給經紀人的佣金大約是樂團巡演淨收入與其他收入的15%。條款細節可能不盡相同，有時經紀人也許會抽取20%的佣金，有時佣金也許是根據總收入而不是淨收入來計算。無論哪種情況，經紀人所拿的份額都會接近、甚至超過樂團個別成員的平均收入。

舉例來說，假設一場演唱會的總收入為100萬美元，交通費等開銷占收入的60% 或更多。因此，如果樂團淨收入是40萬美元、共有5位成員，經紀人的抽成是淨收入15%，也就是6萬美元的佣金。這樣一來，樂團就剩下34萬美元，平均每個成員可分到6萬8000美元。但如果經紀人佣金是按照總收入計算，或抽成比率高於15%，那他賺的錢就會比平均每位樂團成員拿到的還要多。

一支頂尖樂團需要一批專業人員的協助：律師（負責審閱合約和安排交易）、經紀人（預約演出）、巡演會計（負責管帳）和商業經理（負責投資）。每個角色都至關重要，但相較之下，樂團經紀人是最重要的，因為大小事都得由他張羅。經紀人要與唱片公司、商品企劃，以及最重要的大型巡演承辦商進行協商。甚至在審美方面也有貢獻，麥卡尼就認為，披頭四第一任經紀人布萊恩・愛普斯坦（Brian Epstein）在這方面功不可沒，愛普斯坦曾經聘請裁縫師為這「超級四人幫」（Fab Four）量身打造同款西裝，大大提升了樂團的表現能量。

一般替演唱會安排商演時，樂團經紀人或經紀公司會代表樂團和演唱會承辦商進行協商。承辦商有可能只想和樂團簽下在單一場館進行單場演出的合約，也可能想讓樂團像時下愈來愈普遍的方式，到全國各地或幾大洲的不同場館進行多場演出。演唱會承辦商的任務是籌辦演出，包括敲定藝人、確定演出場館，並為演出宣傳造勢。承辦商通常需要租用場館，並與售票公司（譬如Ticketmaster）簽訂銷售和經銷門票的合約（如果場館尚未跟售票公司簽訂獨家經銷合約的話）。

儘管伯恩斯坦曾說「一切都可以商量」，承辦商和樂團之間的協議通常類似於書籍出版合約：基於對未來門票收入的預估，承辦商會給付樂團一筆預付款，如果門票的實際銷售超過一定數量，承辦商還需支付額外的版稅。

就以某經紀人提供給我的一份單場演唱會常見合約為例。根據其中條款，樂團先收到一筆預付保證金，相當於頭10萬美元的門票收入。然後在分配額外收入之前，承辦商要先償付各種開銷費用，費用可能包括廣告費、場租、卸貨成本、保全等等，有時還會收取「最低利潤」，比方說5萬美元的開銷和2萬2500美元的最低利潤。樂團本身也會有開銷（譬如交通、工作人員、保全、額外燈光、錄影、音響、編舞和特效），這些都從演出收入扣除。

預付款、各種開銷與最低利潤（在這個例子加總起來是 172,500 美元）悉數扣除後，假如還有多餘的門票收入，再由承辦商和樂團分享，通常樂團獲得85%，而承辦商獲得15%。對於議價能力較強的樂團來說，預付保證金和扣除開銷後的收入比率較高。舉例來說，超級巨星可能會獲得7位數的預付款和90%以上的額外收入分紅。

演唱會承辦商過去屬於地方壟斷企業，在各自區域內經營，幾乎沒有什麼對手。比爾格雷姆演藝公司（Bill Graham Presents）稱霸舊金山，而即興製作公司（Jam Productions）握有芝加哥，羅恩德森納公司（Ron Delsener）則主導紐約市場50年。多虧了這些承辦商，死之華樂團、巴布・狄倫、法蘭克・札帕（Frank Zappa）、洛・史都華（Rod Stewart）等家喻戶曉的藝人事業一飛沖天。

1996年，媒體大亨羅伯・席勒門（Robert Sillerman）成立了SFX娛樂公司，開始收購、整併當地承辦商，設法籌組全國性的公司。到了2000年，席勒門以44億美元的價格，將SFX賣給清晰頻道通訊傳播公司（Clear Channel Communications），這是一家由廣播電台、電視台、露天劇場和廣告招牌事業組成的集團。2005年，清晰頻道通訊傳播公司將演唱會承辦部門獨立出來，成立一家名叫理想國的新公司。理想國持續拓展業務，並在2010年與售票產業龍頭Ticketmaster合併，成立了理想國娛樂公司（Live Nation Entertainment）。

理想國娛樂公司的最大競爭對手是安舒茲娛樂集團。除了承辦演唱會，安舒茲娛樂在美國和世界各地擁有並經營多個場館，譬如洛杉磯的史泰博中心（Staples Center）和英國的曼徹斯特體育館（Manchester Arena）。因此，大型承辦商除了擁有橫向壟斷力外，還握有縱向壟斷力。

就美國整體來看，近幾十年來，演唱會承辦市場愈趨集中，和美國其他很多產業的發展趨勢大致相同。以1995年為例，四大承辦商在全美國僅包辦22%的演唱會業務。但在2017年，根據我從《星調》所得資料計算，四大演唱會承辦商就占了全美國演唱會收入的67%。

就城市來看，2000年之前的競爭並不激烈。但那些生存下來、未被收購的地方壟斷企業，現在不得不與理想國和安舒茲競爭，導致演唱會承辦商的獲利空間非常有限。演唱會的利潤極低，甚至被戲稱作「五美分之河」（rivers of nickels）。

從擴大互補收入到爭取贊助，用品質創收

演唱會產業的整合促成了國內外巡迴演出，承辦商願意支付高價來簽下一個當紅樂團進行獨家巡演。理想國執行長麥可・拉皮諾（Michael Rapino）表示，巡演一條龍服務是「藝人談妥最佳價碼的不二法門」。他坦承，理想國願意支付高價取得特定樂團演唱會的獨家主辦權。

從經濟學的角度來說，此舉屬於雙邊壟斷，即大買家（承辦商）與坐擁獨特產品的賣家（樂團）進行談判。在這種情況下，雙方都會設法利用策略優勢，為自己爭取到最佳價碼。

例如，理想國與Ticketmaster的結合就顧及了垂直整合和更大的利潤空間，在美國本土舉辦的演唱會尤其如此，因為Ticketmaster在美國的門票經銷占比，比在歐洲的更大。另一方面，安舒茲設法限制簽約藝人只能在世界各地的指定場館演 出，這種做法稱為「包場預訂」（block booking）。這些互補的收入來源讓承辦商優先考慮自己的場館。

因此，巡演從在倫敦O2體育館開始，接著下一站前往洛杉磯史泰博中心，這樣的安排並不少見，因為安舒茲擁有這兩個場館。據說阿祖夫娛樂公司（Azoff MSG Entertainment）也嘗試用此方式預訂自己的場館，它擁有紐約麥迪遜花園廣場和洛杉磯論壇體育館（The Forum）。

原則上，藉由這種充分利用互補性資產的方式，可以擴大各方分享的共同盈餘，但也有可能出現承辦商壟斷產業某個環節、打壓競爭對手，導致粉絲和藝人權益受損。安舒茲集團曾打算用其影響力相逼，要求英國搖滾歌手奧斯本在史泰博中心 舉辦演唱會，以換取在倫敦O2體育館表演的機會，奧斯本的妻子兼經紀人莎朗・奧斯本（Sharon Osbourne）直言不諱的點出其中問題。她寫道：「要不是你們一心想壟斷娛樂產業，每個人都應該有足夠的生存空間。」（2018年9月，安舒茲集團宣布不再採用包場預訂方式後，奧斯本也隨之撤銷對安舒茲提起的訴訟）。

一些經紀人告訴我，隨著演唱會產業不斷整合，該產業正變得愈來愈專業化。儘管巡演會計師仍然有理由質疑承辦商的帳目和收入，而且仍少不了備受矚目的詐騙事件，譬如2017年大出包的法爾音樂節（FyreFestival）。但像理想國這樣的上市 公司，其實有法律義務正確申報財務收支。

麥可・洛里克（Michael Lorick）是一名專職巡演會計師。1995年，他在瓊斯海灘劇院（Jones Beach Theater）幫忙混混與自大狂樂團（Hootie and the Blowfish）記帳，自此展開巡演會計師生涯。他說從那時開始，整個產業經歷了大幅的變化。

洛里克當時就發現，有些門票居然從未對外公開發售。1998年，劇院一名票務員工偷取多場演唱會前十排門票，再轉賣給黃牛賺取暴利，最後被判加重盜竊罪。他說，如今這種做法已經很少見了，因為數位化後所有東西都有電子紀錄。但數位化也 帶來問題，黃牛的搶票程式能比一般粉絲更早搶到很多演唱會的高價門票。

這些發展對粉絲和藝人有什麼影響？實際上，演唱會承辦業務的利潤不高，這顯示雖然就美國整體來說是高度集中，但承辦商之間的競爭還是存在。理想國的利潤只有4%到5%。藝人預付款與演唱會成本不斷上漲，這些都在擠壓承辦商的利潤空間。

有鑑於利潤偏低，理想國執行長拉皮諾指出，理想國一直在尋找演唱會外的獲利方式，他說：「對理想國來說，票務當然重要，但是向百威英博集團（Anheuser Busch）等贊助單位引進資金也同樣重要。」長遠來看，他建議承辦商要多重視演唱會的藝術層面，即製作的品質和美感，而不僅僅在談合約的技巧上下工夫。

書籍介紹

本文摘錄自《搖滾經濟學：解開超級巨星與暢銷商品推手的7大祕訣， 既酷又殘酷的全新成功法則讓你成為最厲害的1%》，天下雜誌出版

作者：亞倫・克魯格（Alan B・ Krueger）

譯者：林步昇

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Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航