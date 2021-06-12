當全球氣溫再上升2°C，我們將與海鮮、巧克力、葡萄酒等五種食物永別

文：李依文

人類在面對氣候變化所帶來的巨變中，農業與糧食生產可謂是受災第一線，隨著氣溫逐年上升，海洋酸化與不尋常的極端氣候，已經對於人類飲食結構造成莫大的影響。

跟人類飲食息息相關的動植物生態，目前隨溫度上升而來的影響，遠比預想的還要大。

全球正值地表氣溫最高的年代

美國航空暨太空總署（NASA）曾在2021年1月14日發表分析，表示2020年的地表氣溫與2016年同時並列歷史最高溫，更直指過去10年是歷史上氣溫最高的期間。

2020年，全球全年平均溫度比1951～1980年的平均溫度上升超過1.02℃。而全球溫度之所以不斷上升，與二氧化碳排放量有絕對的關係。

即使全球都有共識應該要試圖控制二氧化碳的排放量，但根據NASA的分析顯示，即使2020年新冠肺炎席捲全球，工業、農產業等紛紛受到衝擊而降低生產量，空運與航運班次也大幅降低，照理來說在全球大停工的狀態下，二氧化碳的總濃度應該可以獲得有效的控制，但觀測結果卻顯示濃度仍持續增加，因此科學家預測2021年的平均溫度也將持續攀升不減。

來自NASA的Aqua衛星上的大氣紅外測深儀（AIRS）儀器，表面溫度記錄證實了NASA過去七年的GISTEMP資料庫結果是有記錄以來最熱的：

持續攀升的溫度，將使五種食物滅跡

若是說到二氧化碳與食物之間有什麼關係，最直接的相關性就是碳足跡（Carbon Footprint），食品的碳足跡指的是食物生命週期總共產生的溫室氣體排放量，包含從原料開始、生產製程、運輸等。而以下這五種產品就是碳足跡相當高的食品種類：

1、小麥

小麥作為人類的重要主食來源，因氣候變遷在種植上面臨更多挑戰，包含逐年上升的氣溫、不斷減少的雨量以及不斷變種的植物病蟲害等。根據國際非營利組織國際玉米和小麥改良中心（International Maize and Wheat Improvement Center）2019年的研究顯示，持續不斷的氣候變化與乾旱，將影響全球60%的小麥產地產量，未來將可能引發糧食不足與飢荒。

2、楓糖漿

楓糖漿是北美具代表性的農產物，近乎可以直接與加拿大劃上等號，而楓糖樹的生產，包括糖含量以及糖漿的流量，與溫度、降雨量之間有高度相關。相關研究指出，不斷上升的溫度直到2100年，整個楓糖的採收季節將會提前一個月，糖含量濃度將會下降0.7°Brix，以現階段來說，加拿大的楓糖產業已經面臨了產量下降的困境。

3、海鮮

由於全球二氧化碳含量上升，海水酸度正在不斷地增加，目前海水的酸度值相較於工業化之前，已高出25％。加上不斷上升的溫度，海洋生物也正面對生理結構的變異。目前有相關研究指出，長期暴露於酸化海水的海洋生物，已經出現了與生理相關的直接與間接影響，如骨骼變異、代謝變化等。研究同時也指出，這樣的變異將會成為海洋生物的世代遺傳基因，且隨著溫度不斷再升高，海洋生物有可能因為適應不良，或是原本棲息的海域受到破壞而死亡，進而導致漁獲枯竭的現象。

4、巧克力

雖然巧克力的原料「可可」是耐旱的作物，還算能夠承受節節高升的溫度，但是可可樹卻熬不過隨之而來的缺水現象。到了2050年，西非的平均溫度可能會提升2°C以上，在降雨量有限的的狀態下，可可樹為了維持生命，會將自身體內必要的水分排出。簡而言之，沒有穩定的水源，可可的產量將會隨之下降，未來巧克力的價格也就會上漲。

5、葡萄酒

最直接影響葡萄生產量的因素，包含氣候、土壤及葡萄的品種等，所有因素綜合起來會構成一個完整的栽培體系。溫度與水量影響了葡萄的成熟程度、葡萄樹的產量與品質，當葡萄產量與品質發生變化，就有可能會波動到價格。根據2010年的研究顯示，若2100年溫度上升超過2°C，全球將會有56%的葡萄種植地遭到破壞。

這不是想像，而是正在發生的事。2021年3月中旬，法國部分地區的溫度飆升到26°C高溫，突如其來的高溫，導致法國葡萄園中的葡萄開始提早開花，而到了4月初，溫度突然驟降至-7°C，低溫隨之而來的是霜凍現象，法國80%的葡萄園都受到嚴重的衝擊，也因為這樣的氣候突變，今年法國葡萄的收穫量也許會創下歷史新低。法國農業聯盟（FNSEA）認為本次春季霜凍現象，不只對於葡萄樹栽培，也會對樹木栽培造成威脅，而這兩者的影響將會帶來近30億歐元（新台幣1010億）的損失。

不只是糧食危機，更是全人類的生存挑戰

「僅僅」升溫2°C，聽起來人體的感受可能不大，但背後隨之發生的是更大的問題及挑戰，環境變遷正在影響全球的糧食生態體系。

而牽動這些事情發生的原因，與人類的生活習慣習習相關，碳排放量從大到整個供應鏈，小到汽機車的使用，都會對環境造成影響跟危害。當全人類一同實行碳排放量減低的計畫，才有可能為地球目前所面臨的環境危機盡一份心力。

參考資料

2020 Tied for Warmest Year on Record, NASA Analysis Shows Finding the sweet spot: Shifting optimal climate for maple syrup production in North America Transgenerational acclimation to changes in ocean acidification in marine invertebrates Terroir: the effect of the physical environment on vine growth, grape ripening and wine sensory attributes

延伸閱讀

本文經食力（foodNEXT）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航