2021/06/10,
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【法律小教室】車禍失去嗅覺，為何醫學鑑定無法證明因果關係卻還是被論罪？

【法律小教室】車禍失去嗅覺，為何醫學鑑定無法證明因果關係卻還是被論罪？
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我們想讓你知道的是

醫學鑑定在訴訟上究竟有什麼效果？為什麼法院可以不照著鑑定結果判決呢？

根據新聞報導，數年前一名謝姓男子發生車禍造成臉部與鼻樑骨折，被告也被依過失傷害罪判處三個月有期徒刑。不過謝男傷癒後發現自己失去嗅覺，經上訴後，被告雖然主張醫學鑑定無法判斷失去嗅覺與車禍間具有因果關係，法院仍改以「過失傷害致重傷罪」論處，到第三審亦維持二審判決。鑑定在訴訟上究竟有什麼效果？為什麼法院可以不照著鑑定結果判決呢？

什麼情況算重傷？

我們先來說明一下為什麼會成立「重傷罪」，「重傷」的定義規定在《刑法》第10條第4項，立法者認為這六種程度的傷害行為，會嚴重到被認為是重傷害：

  1. 毀損或嚴重減損一眼或兩眼的視覺；
  2. 毀損或嚴重減損一耳或兩耳的聽覺；
  3. 毀損或嚴重減損語能、味覺、毀損或嚴重減損；
  4. 毀損或嚴重減損一肢以上的機能；
  5. 毀損或嚴重減損生殖機能；
  6. 其他於身體或健康，有重大不治或難治的傷害。

法規所羅列的情況就包含「毀損或嚴重減損嗅覺」，所以謝男失去嗅覺的結果理所當然的是屬於重傷。不過畢竟感官所發生的變異從外觀是看不出來的，此時該怎麼證明他所說為真，嗅覺是否達到毀損或嚴重減損的程度？又該怎麼證明失去嗅覺的結果與車禍有所關聯呢？這個時候法院就有需要依賴醫學的鑑定。

鑑定人意見是絕對的嗎？

法官有著法律上的專業，但如果案件牽涉到其他專業領域的部分，就必須要尋求其他專業人士的協助，例如醫療、建築等方面的專家。這些依法由法官或檢察官所選任的專業人士就是「鑑定人」。

《刑事訴訟法》第198條：

鑑定人由審判長、受命法官或檢察官就下列之人選任一人或數人充之：
一、就鑑定事項有特別知識經驗者。
二、經政府機關委任有鑑定職務者。

《民事訴訟法》第326條：

鑑定人由受訴法院選任，並定其人數。
法院於選任鑑定人前，得命當事人陳述意見；其經當事人合意指定鑑定人者，應從其合意選任之。但法院認其人選顯不適當時，不在此限。
已選任之鑑定人，法院得撤換之。

不過鑑定意見在法律上僅屬於參考意見，法官並不一定要採取鑑定人的意見，但基於鑑定人的專業知識，如果法官要推翻鑑定意見必須要附上完備的理由才行。

此案中謝男骨折傷癒後才發現嗅覺產生問題，當他去醫院檢查時已距離車禍有一年的時間，而醫院雖然檢查認定謝男的嗅覺確實已嚴重減損，但「是否與前開顏面骨折有因果關係，臨床不易判定」。被告也因此主張基於《刑法》謙抑性（註：指用最少量的刑罰取得最大的刑罰效果，若非必要則不使用它），不可將重傷結果歸責給自己。

不過法院認為依客觀歸責理論，只要所發生的結果與製造不法的行為間具有「常態關聯性」，該行為就可以被歸責。而所謂的「常態關聯性」並不必要在科學上具百分之百的確定，而是以一般人的生活經驗來客觀判斷即可。

雖然鑑定機構無法完全確定行為與結果之關聯性，但依一般經驗法則判斷，若沒有受到外傷或病變，很少會產生嗅覺喪失或嚴重減損的問題，既然謝男除車禍外沒有遭遇其他病變，在法律上仍會認為具有因果關係，所以重傷結果仍歸責於被告而判處過失致重傷罪。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航


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