2021/07/11,
生活

三個步驟協助你確定「心儀的對象到底喜不喜歡我？」

三個步驟協助你確定「心儀的對象到底喜不喜歡我？」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

「以上是追求女生與測試女生，到底有沒有喜歡你的三步驟」今天為大家分享了一些追求女生與判斷的建議，希望你能夠看完這篇文章之後，順順利利追求到自己喜歡的女生。

文：智遠老師

Hey～大家好，我發現這兩個問題：

  • 她到底喜不喜歡我？
  • 對我到底有沒有好感？

是許多男人在追求女生，最痛苦的事情。

但其實會不能確定的因素可能也有很多種，像有很多男生一碰到自己喜歡的女生，就不敢追、也不敢有太多的行動。或是追求的方式過了頭，讓女生感到非常的不舒服，就與你拉開了更長的距離。

在自己心裡面呢，也一直不斷反覆的琢磨著，不知道這個女生喜不喜歡自己。是應該表白還是不表白好呢，晚了吧，又怕被別的男生搶先一步，以後就只能做朋友；早了吧，又擔心女生拒絕自己說不，以後連做朋友的機會更不用說了。

心中存在著進退兩難的困境！

的確啊，在戀愛中，大部分的女生都不會主動告訴男生「我喜歡你」。但女生她會用通過一些潛在的行為，去表露自己對你的好感，你想要把「這份好感變得更確定，就需要用一些方法去測試了」。

女生最擅長口是心非，若即若離。可能剛剛上一秒還和你聊得熱火朝天，下一秒就冷若冰霜。因此就讓很多男人捉摸不透，她到底是喜歡我呢，還是不喜歡我呢？

「口是心非是女人的天性」，女生說的話哪一句是真？哪一句是假？都會讓男人頭疼。今天就來和你分享一下，我們如何在聊天的過程中，大致測試出女生對你的好感程度。

Shy woman and man sitting on sofa couch next each other. First date. Attractive girl and handsome guy meeting dating and trying to talk. Male touching picking up female.
Photo Credit: Depositphotos

第一步，測試你在女生心中的初步第一印象

這部份會有兩個方法：

  • 找別人幫忙試探

總不能說一認識女生就直接去問她：「你覺得我怎麼樣呀，做你男朋友合適嗎？」這樣不就暴露需求感了對不對？而且最糟糕的情形，可能會讓女生直接封鎖你。畢竟剛認識的時候不方便問這些問題，但可以向你們的共同好友或同事去求助。

比如說，介紹你們認識的人，像是你們的同學、同事、親戚等等，可以讓這些人去幫你去探探底細。甚至是平時多在女生面前提起自己，先瞭解一下自己在女生心中對你的初步第一印象是如何。

  • 觀察女生對你的表達慾和表現欲

要是和女生沒有共同好友也沒關係，這就是第2個方案。因為我們也可以直接觀察女生對我們的態度是如何。

你可以回憶一下，你和喜歡的女生在一起的時候，自己是什麼狀態？是不是會臉紅心跳？話特別多？表達慾和表現欲一下子就上來了？所以其實女生也是一樣的，當她喜歡一個男人的心思一樣會藏不住。

一個女生，會經常主動跟你分享一些有趣的事，也願意聽你和她聊的東西，很有耐心，代表她就是喜歡你的。

還有一個細節，大家也可以觀察一下，這個細節叫做「本、可、以」。

舉例來說，你問女生吃飯了嗎，女生本來可以回你一句吃或沒吃，就結束了。可是卻回了你說：「我和誰、在哪吃、吃的怎麼樣」，用完整的方式回覆你訊息，這樣你懂了嗎？

再比如說，當聚會結束或者下班的時候，大家都走的差不多了，女生本可以直接離開，但因為你沒走，卻留下來陪你，還主動跟你說話「這樣你懂什麼叫做女生的細節了嗎？」

當然了，這邊也幫你們整理了一些女生好感判斷的參考。女生對你興趣或者興趣度低的情況，一般有以下特點：

  1. 回覆訊息很慢或者不回、已讀。
  2. 對你提出的話題參與度非常低。
  3. 不在乎或者根本不關注你的感受。

女生有意識的表現出好感，一般有以下特點：

  1. 經常有事沒事會主動找你聊天。
  2. 聊天過程中主動提供話題，讓你瞭解她。
  3. 直接或者很明顯表現出對你的好感訊號。
shutterstock_582948838
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

第二步，測試女生跟你聊天時，是否重視你的想法？

跟她剛認識的時候，你可以提出一些對方很容易就能做到的小事。比如說你不知道追哪部劇了，可以讓她給你推薦一些她喜歡的劇，也方便於我對她加強瞭解、共同話題也有了。等關係越來越熟悉了，就可以試著聊些小曖昧，比如說，試著給女生起一些專屬的暱稱。這一點的原理是：

沒有人會為一個毫不相干的人去付出時間和精力。

如果女生會重視你的想法和感受，也會願意為你付出，那她一定是對你有好感的。需要注意的是：

所有的好感測試，一定要由淺入深、要先從小的測試做起，因為好感增加的過程也是循序漸進的，自己的心態一定要穩住。

當然，掌握了正確的聊天互動方法，與女生的好感是可以慢慢培養的。

第三步，測試你在女生心目中的份量有多重？

想知道和女生進展到哪一步了，女生喜不喜歡你，有個最直觀的辦法，就是看她願不願意和你單獨出來約會。可要如果你直接給女生發訊息說「我們找一天有空的時間去XXX，一起吃個飯吧」即便是喜歡你的女生，也有可能會因為矜持而拒絕你。

因為女生都不太願意讓男人感受到，自己可能會比較好追嘛。所以其實邀約女生當然也是有門道的。

提高邀約的成功率，有三個要點：

  1. 要讓女生持續對我們提高興趣。
  2. 要讓女生對約會內容很感興趣。
  3. 要學會掌握女生的時間空擋。

這3點要是能做到兩點以上，女生和你單獨約會的動機就有了，這樣有讓你更瞭解自己要怎麼追求女生了嗎？

「以上是追求女生與測試女生，到底有沒有喜歡你的三步驟」今天為大家分享了一些追求女生與判斷的建議，希望你能夠看完這篇文章之後，順順利利追求到自己喜歡的女生。

總結

女生對一個男人的感覺，並不是一下子就到了「喜歡」「愛」的程度，女生需要經歷過與男人不同階段的感情相處變化，最後才會真正愛上一個男生。一般來說，女生的情感發展階段，會由「輕度」到「重度」。分別是：「感興趣、產生好感、喜歡、愛」四個階段。

所以在追求女生的過程中，我們男人當然要學會清楚判斷這四個階段，才能隨時做好相應的追求策略，並且讓關係能夠持續升級、升溫。而要判斷她到底是否喜歡你、到底是否對你有好感，你就不能只有光聽她怎麼說了。因為每個人都會說謊，有時候可能是善意的，但有時候是有企圖的。

如果你光靠語言來判斷女生對你的態度，那一般來說你一定什麼都看不出來。語言雖然會騙人，但一些行為舉動並不會騙人。比如說，女人如果說不喜歡你，但又因為你和別的女生出去玩而生氣，那就說明她口是心非，不然她為什麼要在意你和誰在一起，對吧？

今天的分享就到這裡啦，大家如果有什麼想法的話，都可以留言告訴我哦。

延伸閱讀

本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。