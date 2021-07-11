三個步驟協助你確定「心儀的對象到底喜不喜歡我？」

文：智遠老師

Hey～大家好，我發現這兩個問題：

她到底喜不喜歡我？

對我到底有沒有好感？

是許多男人在追求女生，最痛苦的事情。

但其實會不能確定的因素可能也有很多種，像有很多男生一碰到自己喜歡的女生，就不敢追、也不敢有太多的行動。或是追求的方式過了頭，讓女生感到非常的不舒服，就與你拉開了更長的距離。

在自己心裡面呢，也一直不斷反覆的琢磨著，不知道這個女生喜不喜歡自己。是應該表白還是不表白好呢，晚了吧，又怕被別的男生搶先一步，以後就只能做朋友；早了吧，又擔心女生拒絕自己說不，以後連做朋友的機會更不用說了。

心中存在著進退兩難的困境！

的確啊，在戀愛中，大部分的女生都不會主動告訴男生「我喜歡你」。但女生她會用通過一些潛在的行為，去表露自己對你的好感，你想要把「這份好感變得更確定，就需要用一些方法去測試了」。

女生最擅長口是心非，若即若離。可能剛剛上一秒還和你聊得熱火朝天，下一秒就冷若冰霜。因此就讓很多男人捉摸不透，她到底是喜歡我呢，還是不喜歡我呢？

「口是心非是女人的天性」，女生說的話哪一句是真？哪一句是假？都會讓男人頭疼。今天就來和你分享一下，我們如何在聊天的過程中，大致測試出女生對你的好感程度。

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第一步，測試你在女生心中的初步第一印象

這部份會有兩個方法：

找別人幫忙試探

總不能說一認識女生就直接去問她：「你覺得我怎麼樣呀，做你男朋友合適嗎？」這樣不就暴露需求感了對不對？而且最糟糕的情形，可能會讓女生直接封鎖你。畢竟剛認識的時候不方便問這些問題，但可以向你們的共同好友或同事去求助。

比如說，介紹你們認識的人，像是你們的同學、同事、親戚等等，可以讓這些人去幫你去探探底細。甚至是平時多在女生面前提起自己，先瞭解一下自己在女生心中對你的初步第一印象是如何。

觀察女生對你的表達慾和表現欲

要是和女生沒有共同好友也沒關係，這就是第2個方案。因為我們也可以直接觀察女生對我們的態度是如何。

你可以回憶一下，你和喜歡的女生在一起的時候，自己是什麼狀態？是不是會臉紅心跳？話特別多？表達慾和表現欲一下子就上來了？所以其實女生也是一樣的，當她喜歡一個男人的心思一樣會藏不住。

一個女生，會經常主動跟你分享一些有趣的事，也願意聽你和她聊的東西，很有耐心，代表她就是喜歡你的。

還有一個細節，大家也可以觀察一下，這個細節叫做「本、可、以」。

舉例來說，你問女生吃飯了嗎，女生本來可以回你一句吃或沒吃，就結束了。可是卻回了你說：「我和誰、在哪吃、吃的怎麼樣」，用完整的方式回覆你訊息，這樣你懂了嗎？

再比如說，當聚會結束或者下班的時候，大家都走的差不多了，女生本可以直接離開，但因為你沒走，卻留下來陪你，還主動跟你說話「這樣你懂什麼叫做女生的細節了嗎？」

當然了，這邊也幫你們整理了一些女生好感判斷的參考。女生對你興趣或者興趣度低的情況，一般有以下特點：

回覆訊息很慢或者不回、已讀。 對你提出的話題參與度非常低。 不在乎或者根本不關注你的感受。

女生有意識的表現出好感，一般有以下特點：

經常有事沒事會主動找你聊天。 聊天過程中主動提供話題，讓你瞭解她。 直接或者很明顯表現出對你的好感訊號。

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第二步，測試女生跟你聊天時，是否重視你的想法？

跟她剛認識的時候，你可以提出一些對方很容易就能做到的小事。比如說你不知道追哪部劇了，可以讓她給你推薦一些她喜歡的劇，也方便於我對她加強瞭解、共同話題也有了。等關係越來越熟悉了，就可以試著聊些小曖昧，比如說，試著給女生起一些專屬的暱稱。這一點的原理是：

沒有人會為一個毫不相干的人去付出時間和精力。

如果女生會重視你的想法和感受，也會願意為你付出，那她一定是對你有好感的。需要注意的是：

所有的好感測試，一定要由淺入深、要先從小的測試做起，因為好感增加的過程也是循序漸進的，自己的心態一定要穩住。

當然，掌握了正確的聊天互動方法，與女生的好感是可以慢慢培養的。

第三步，測試你在女生心目中的份量有多重？

想知道和女生進展到哪一步了，女生喜不喜歡你，有個最直觀的辦法，就是看她願不願意和你單獨出來約會。可要如果你直接給女生發訊息說「我們找一天有空的時間去XXX，一起吃個飯吧」即便是喜歡你的女生，也有可能會因為矜持而拒絕你。

因為女生都不太願意讓男人感受到，自己可能會比較好追嘛。所以其實邀約女生當然也是有門道的。

提高邀約的成功率，有三個要點：

要讓女生持續對我們提高興趣。 要讓女生對約會內容很感興趣。 要學會掌握女生的時間空擋。

這3點要是能做到兩點以上，女生和你單獨約會的動機就有了，這樣有讓你更瞭解自己要怎麼追求女生了嗎？

「以上是追求女生與測試女生，到底有沒有喜歡你的三步驟」今天為大家分享了一些追求女生與判斷的建議，希望你能夠看完這篇文章之後，順順利利追求到自己喜歡的女生。

總結

女生對一個男人的感覺，並不是一下子就到了「喜歡」「愛」的程度，女生需要經歷過與男人不同階段的感情相處變化，最後才會真正愛上一個男生。一般來說，女生的情感發展階段，會由「輕度」到「重度」。分別是：「感興趣、產生好感、喜歡、愛」四個階段。

所以在追求女生的過程中，我們男人當然要學會清楚判斷這四個階段，才能隨時做好相應的追求策略，並且讓關係能夠持續升級、升溫。而要判斷她到底是否喜歡你、到底是否對你有好感，你就不能只有光聽她怎麼說了。因為每個人都會說謊，有時候可能是善意的，但有時候是有企圖的。

如果你光靠語言來判斷女生對你的態度，那一般來說你一定什麼都看不出來。語言雖然會騙人，但一些行為舉動並不會騙人。比如說，女人如果說不喜歡你，但又因為你和別的女生出去玩而生氣，那就說明她口是心非，不然她為什麼要在意你和誰在一起，對吧？

今天的分享就到這裡啦，大家如果有什麼想法的話，都可以留言告訴我哦。

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本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航