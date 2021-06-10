向駕駛人鞠躬微笑賺錢貼補家用，在雅加達車流中討生活的小銀人和假面騎士

（中央社）雅加達東區某購物中心旁，中午過後常聚集一群10歲上下的孩童，輪流用銀色顏料塗上全身，邊塗邊嬉鬧，像在玩耍，但他們正準備走進車陣中，向駕駛人鞠躬微笑，賺錢貼補家用。

這群孩童是巴蘇拉購物中心（Bassura Mall）附近的居民，年紀最小的僅8歲，合買一罐約2萬5000印尼盾（約新台幣50元）的顏料，足夠把頭髮、臉、脖子、耳朵、手臂和腳塗成「小銀人」，幸運時一人一天可賺10 萬印尼盾。

Photo Credit：中央社 雅加達街頭常見印尼稱為銀人的街頭表演藝人，他們將全身塗滿銀色顏料，吸引路人目光。圖攝於3月10日。

兩名8歲的女孩熟練地將顏料塗在臉上，閉起眼睛，用雙手把顏料在臉上均勻推開，像大人在使用化妝品一般。她們說，這是染布的顏料，塗起來涼涼的，但在陽光下，皮膚會癢，晚上洗澡時，用洗碗的清潔劑來洗掉顏料。

14歲的南昂（Nanang）告訴中央社記者，他當「小銀人」大約一年半了，早上學校上課，中午過後開始工作，工作時間約3至6小時不等，傍晚回家。他的父親以吉他彈唱在街頭乞討，母親也是「銀人」。

南昂說，他是老大，有2個弟弟，去年初新型冠狀病毒疫情爆發後，父母收入減少，「我沒有其他工作機會」，因此才決定和媽媽一樣，當起「小銀人」。學校也知道他和其他同學課餘在當「小銀人」，「他們（學校）說沒關係，只要我們不要忘記課業就好」。

Photo Credit：中央社 住在雅加達東區的南昂（左）在就學之餘，與朋友在街頭當「小銀人」，幫父母賺取家用。圖攝於5月19日。

和其他幾名當「小銀人」的孩童一樣，南昂的眼睛看起來明顯較混濁、偏紅。記者問他，是不是銀色顏料導致過敏。他說，他對顏料不會過敏，但「太陽太刺眼，我的眼睛會痛」，有人皮膚對顏料過敏，陽光照射加上流汗，皮膚會癢。

南昂說，賺的錢大部分都給父母買食物和日常用品。他喜歡游泳，也會把錢用於和朋友去游泳池。有時候一天賺10萬印尼盾，少的時候只有5萬或6萬印尼盾，這讓他很挫折，但他仍一樣帶著笑容鞠躬，長大後希望加入印尼國軍，保衛國家。

印尼合法就業年齡為15歲，13歲可從事輕度勞動，但童工問題非常嚴重，尤其在偏鄉。根據聯合國兒童基金會（UNICEF）去年發表的報告，印尼10至17歲的孩童中，約7%（約400萬人）在工作或當童工，5歲至10歲的資料付之闕如。

南昂和他的朋友們都說，他們曾被社會局官員取締，有時他們會趕緊跑掉，如果被抓到，則會被帶到社會局問話，社會局會通知父母將他們帶回家。記者自5月20日起多次聯絡印尼社會部及雅加達省政府社會局，至截稿前，他們仍未答應受訪。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴重衝擊印尼底層民眾的生活，乞討者也難生存。世界銀行（World Bank）今年4月的報告表示，印尼去年9月的貧窮率為10.2%，是自2017年來的最高點，也就是每日生活費低於3.2美元（約新台幣88元）的約有2652萬人。

32歲的歐曼（Oman Darmawan）原本做小生意，疫情後生意清淡，他轉行當「銀人」，但每天賺的不夠家用，他同時發現日本動漫的Cosplay在印尼頗受歡迎，因此花200萬印尼盾（約新台幣4000元）買下「假面騎士」服裝，改當街頭藝人。

Photo Credit：中央社 在雅加達東區扮裝為「假面騎士」的街頭藝人歐曼說，穿這整套服裝非常悶熱，大約每半小時就要休息一下，散散熱。圖攝於5月21日。

每天下午，穿戴好面具和盔甲的「假面騎士」歐曼會站在雅加達東區某地下道出口向行經的汽機車騎士揮手致意。歐曼說，穿這整套非常悶熱，「我都流超多汗，全身都濕了，沒辦法站好幾個小時，大概每半小時就需要休息，散散熱」。

這個地下道的橋面下還有另外2名日本動漫的Cosplay扮裝者，雅加達的氣候悶熱，在夾雜廢氣和嘈雜喇叭聲的繁忙中，車流總是滾滾而過，他們大動作地擺動著身體，希望用路人在遠方就能注意到他們，而不會錯過善意的瞬間。

歐曼說，他一天的收入大約是10萬至12萬印尼盾（約新台幣200至240元），不夠家用，他買下「假面騎士」服裝，一方面也是想找機會參加Cosplay，賺活動費，他還曾買了「鋼鐵人」服裝，但因疫情關係，Cosplay的活動也減少許多。

Photo Credit：中央社 雅加達東區常見在街頭當「小銀人」的孩童，他們說，父母親不反對他們工作，學校也知道，只希望他們不要忘記課業。圖攝於5月21日。

Photo Credit：中央社 在雅加達東區當「小銀人」孩童，最年輕的只有8歲，他們每天中午過後出來工作，傍晚回家。圖攝於5月21日。

記者問他，在路況難料的車流中或車道旁當「銀人」或「假面騎士」，會不會擔心危險。歐曼說，相對於可能的危險，「我比較擔心沒有注意時會被執法人員盯上」而被取締。有一次被取締後，他的「鋼鐵人」的服裝竟被沒收了。

歐曼說，他也曾因取締而遭拘留2週，「這段時間都沒有收入」。但他不責怪執法人員，他了解他們也是在執勤，他會特別注意挑選地點，以免妨礙交通，為了養家，他仍必須做這個工作，「讓妻子和小孩過比較好的生活」。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒