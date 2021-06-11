2021/06/11,
國際

粉專超過140萬人追蹤的越南漫畫家，筆下的人物卻是平凡而渺小

粉專超過140萬人追蹤的越南漫畫家，筆下的人物卻是平凡而渺小

我們想讓你知道的是

6月，時值盛夏。在越南有許多省份因為COVID-19疫情嚴重、所有人都焦灼不安的情況下。閱讀Thăng Fly的漫畫就像一池清涼的泉水，將讀者心中的煩悶帶走，取而代之的是一種溫和平靜。

圖：THĂNG FLY文：HELLO VIETNAM

  • Thăng Fly簡介：越南知名漫畫家
  • 1988年出生在義安省。
  • 出版書目：Vạn sự khởi đầu nan, gian nan đừng có nản; Cả nhà thương nhau; Quan trọng là phải đẹp trai; 100 Điều anh yêu em; Bạn thân 3 tỷ có bán không?; PikaLong - Long yêu Việt Nam.
  • 140萬人追蹤粉專
  • 合作過的品牌：Nagakawa、Pepsi、Nutri Boots、MB Bank、Lazada、Knorr、Prudential、Nestle...
5

6月，時值盛夏。在越南有許多省份因為COVID-19疫情嚴重、所有人都焦灼不安的情況下。閱讀Thăng Fly的漫畫就像一池清涼的泉水，將讀者心中的煩悶帶走，取而代之的是一種溫和平靜。

在越南的漫畫界，Thăng Fly不是一個陌生的名字。Thăng Fly在2017年初，透過模仿畫出在海防省的吉祥物——黃龍模型的貼圖而被大家所熟知。他筆下的〈Piakalong〉黃龍貼圖成為整個越南社交網路的新潮流。對很多人而言，他只是位一夕爆紅的幸運漫畫家。然而，只有喜愛他的忠實讀者才知道，在爆紅之前，他已經出版過五本漫畫，並累積多達十萬粉絲的人氣追蹤。而在2019年初，發行第六本漫畫：《PikaLong ——龍愛越南》。

2

Thăng Fly出生於1988年，是位七年級生，也是許多人口中的草莓族。但Thăng Fly卻從未放棄過自己的漫畫夢，從業餘漫畫家一步步努力，把握住每一次機會，直到成為如今百萬粉絲的知名漫畫家。他溫暖的筆觸與兢兢業業的態度，讓許多人成為忠實的讀者，也因此有許多知名品牌希望與他合作，例如：Nagakawa、Pepsi、Nutri Boots、MB Bank、Lazada、Knorr、Prudential、Nestle...

7

而Thăng Fly會受到讀者的喜愛也不是沒有原因的，即便至今粉專有140萬人追蹤，想與他合作的品牌不計其數，他仍然保持著商業廣告和創作中的平衡比例，讓讀者即使看到他畫的商業廣告漫畫也並不產生反感。不僅如此，在Thăng Fly的漫畫中，可以充分地感受到作者的創作理念：「藝術即為人生」。

他筆下漫畫人物，平凡且渺小的生活故事，靈感全取材於全國各地的粉絲分享。透過自己的才華和影響力，Thăng Fly持續傳遞著正能量給予更多的人。在他的漫畫中，人們可以感受到溫暖，與良善的信念。就如同他在漫畫中所傳遞的：「外面的世界或許很艱苦和殘酷，但仍然有許多善良的人、還有很多的愛和溫暖。」

8
1
6
4
9
3

本文獲HELLO VIETNAM越南你好》授權刊登，原文請見：把生活帶進漫畫的越南漫畫家

延伸閱讀：

責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。