粉專超過140萬人追蹤的越南漫畫家，筆下的人物卻是平凡而渺小

圖：THĂNG FLY｜文：HELLO VIETNAM

Thăng Fly簡介：越南知名漫畫家

1988年出生在義安省。

出版書目：Vạn sự khởi đầu nan, gian nan đừng có nản; Cả nhà thương nhau; Quan trọng là phải đẹp trai; 100 Điều anh yêu em; Bạn thân 3 tỷ có bán không?; PikaLong - Long yêu Việt Nam.

140萬人追蹤粉專

合作過的品牌：Nagakawa、Pepsi、Nutri Boots、MB Bank、Lazada、Knorr、Prudential、Nestle...

6月，時值盛夏。在越南有許多省份因為COVID-19疫情嚴重、所有人都焦灼不安的情況下。閱讀Thăng Fly的漫畫就像一池清涼的泉水，將讀者心中的煩悶帶走，取而代之的是一種溫和平靜。

在越南的漫畫界，Thăng Fly不是一個陌生的名字。Thăng Fly在2017年初，透過模仿畫出在海防省的吉祥物——黃龍模型的貼圖而被大家所熟知。他筆下的〈Piakalong〉黃龍貼圖成為整個越南社交網路的新潮流。對很多人而言，他只是位一夕爆紅的幸運漫畫家。然而，只有喜愛他的忠實讀者才知道，在爆紅之前，他已經出版過五本漫畫，並累積多達十萬粉絲的人氣追蹤。而在2019年初，發行第六本漫畫：《PikaLong ——龍愛越南》。

Thăng Fly出生於1988年，是位七年級生，也是許多人口中的草莓族。但Thăng Fly卻從未放棄過自己的漫畫夢，從業餘漫畫家一步步努力，把握住每一次機會，直到成為如今百萬粉絲的知名漫畫家。他溫暖的筆觸與兢兢業業的態度，讓許多人成為忠實的讀者，也因此有許多知名品牌希望與他合作，例如：Nagakawa、Pepsi、Nutri Boots、MB Bank、Lazada、Knorr、Prudential、Nestle...

而Thăng Fly會受到讀者的喜愛也不是沒有原因的，即便至今粉專有140萬人追蹤，想與他合作的品牌不計其數，他仍然保持著商業廣告和創作中的平衡比例，讓讀者即使看到他畫的商業廣告漫畫也並不產生反感。不僅如此，在Thăng Fly的漫畫中，可以充分地感受到作者的創作理念：「藝術即為人生」。

他筆下漫畫人物，平凡且渺小的生活故事，靈感全取材於全國各地的粉絲分享。透過自己的才華和影響力，Thăng Fly持續傳遞著正能量給予更多的人。在他的漫畫中，人們可以感受到溫暖，與良善的信念。就如同他在漫畫中所傳遞的：「外面的世界或許很艱苦和殘酷，但仍然有許多善良的人、還有很多的愛和溫暖。」

本文獲《HELLO VIETNAM越南你好》授權刊登，原文請見：把生活帶進漫畫的越南漫畫家

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒