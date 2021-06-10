為什麼馬英九紀念六四，反而遭到泛藍支持者攻擊？

每年6月4日，前中華民國總統馬英九都會在臉書上發言，呼籲中共政權平反1989年的「天安門事件」。他的這種做法，自然是有人喜歡，也有人討厭。從2016年觀察下來，一個十分有趣的現象是許多挺民進黨的網友，都會選擇在這天與馬總統「和解」，讚揚他是國民黨中「少數的良知」。來自大，支持共產黨的小粉紅，則是每年的這一天都會給馬英九「洗版」。

擁護中共的中國人，攻擊主張兩岸統一，但必須要統一在自由民主制度下的馬英九本來就無可厚非。畢竟民進黨要的只是台灣獨立，可馬英九的訴求卻會衝擊中國共產黨的一黨專制，自然要給予強烈的抨擊。不過筆者覺得有一個現象更值得注意，那就是攻擊馬英九紀念「六四」的網友有超過一半其實是來自台灣的「深藍」支持者，並不是中國人。

可見對於該如何評論「六四天安門事件」的歷史，今天藍營內部還存在著高度的爭議，通常擁護中華民國體制的「正藍」會比較從對中國民主化的期待出發，肯定馬總統的作為。反共也反台獨的他們，往往會因此認為馬英九是他們在藍營裡最後的代言人。雖然近年來，亦有許多「正藍」人士因為不滿部份深綠人士利用「天安門事件」搞選舉，對這個議題越來越冷感。

至於以中華民族主義至上的深藍人士，則認為如果當年不是鄧小平當機立斷派出共軍鎮壓學生運動，中國的改革開放絕對不會取得今天的成就。甚至中國可能如90年代的南斯拉夫聯邦一樣，走上四分五裂的態度，所以「深藍」人士即便對共軍屠殺平民的手段有所質疑，也認為那是為了維持中國穩定的「必要之惡」。

他們對於中共要不要平反「六四」，嚴格來講並沒有既定的立場，卻認為這一切由北京中央拍板定案就可以了，容不得包括馬英九在內的任何台灣子民「說三道四」。比如一位深藍網友，就在馬總統的發文下方留言道：

馬先生，台灣疫情已經死了這麼多人，民進黨政府推托扯皮，您如果有精力真的好好監督現在的執政單位。至於中國政府，真不勞您費心。

「六四」是民進黨的神主牌？

深藍人士把民進黨視為主要敵人，就算不把中共當成自己的「祖國」，也把中共視為替自己教訓民進黨的夥伴。結果馬英九卻以「類似民運、法輪功甚至於民進黨的語言」要求中共推行民主改革，還發表「六四不平反，統一不能談」的言論，自然被深藍人士視為一種「背叛」。仿佛發生在中國的「天安門事件」，成了民進黨的神主牌。

一位深藍網友就認為紀念「天安門事件」，是馬英九在立場上對民進黨的一種退縮。他聲嘶力竭的指控馬英九：

歷史會紀錄民進黨壯大的兩大功臣，一是李登輝，二是你馬總統英九先生。李登輝用黨經費幫忙買黨部，下令所有單位訂購自由時報。馬總統您不斷對民進黨退縮，該所為而不為，都該為歷史負起責任！

可其實「天安門事件」從來不是民進黨的神主牌，早年的民進黨受到大福佬沙文主義影響，甚至有些排斥介入「天安門事件」。因為「天安門事件」是替中國人而不是台灣人爭取民主，那是發生在「外國」的事情。直到陳水扁上台後，才基於中華民國政府的責任，不得不從中國國民黨手中接下了資助海外民運人士的重責大任。

然而陳水扁對「天安門事件」其實興趣缺缺，他甚至在事件爆發後的1991年訪問中國，還與北京軍事博物館的五九式戰車合影留念。五九式戰車，正是在事件中鎮壓學生的戰車，顯見當時為民進黨立委的陳水扁，對被西方世界所厭惡的中共戰車並不感冒。或許對他而言，國民黨遠比共產黨還要討厭，而把國民黨趕出中國的共產黨又是國民黨的天敵，所以敵人的敵人就是朋友。

民進黨對「六四」的重視，還是要等2008年再度成為在野黨之後，新上任的主席蔡英文拋棄了往日大老們的大福佬沙文主義，開始從普世價值的角度出發爭取年輕族群才開始的。甚至就連許多港澳與中國知識份子，都因為民進黨此種立場的轉變，轉而成為蔡英文的「鐵粉」。拋棄大福佬沙文主義，也是民進黨政府今日能取得西方輿論廣泛支持的一大原因。

Photo Credit: 中央社

中國國民黨對「六四」的固有立場

反倒是中國國民黨，尤其是以郝柏村為代表的老一輩外省軍人，出於對「光復中國」故土的渴望，在「六四」事件爆發時積極介入對岸事務，支持中國人民的「反共抗暴」。「天安門事件」幾乎是與東歐劇變同一時期發生的，時任參謀總長的郝柏村將軍相信中共勢必會跟著華沙公約組織國一同瓦解，中華民國政府必須做好接管中國的準備，

因此比起李登輝總統，郝柏村一方面強化對中國的情報布建，另一方面則以空飄氣球鼓勵中國同胞起來支持民變。他相信民眾的不滿情緒，最終會鼓勵共軍揭竿而起，推翻中國的一黨專制。新聞局長邵玉銘，更呼籲國際新聞媒體要發揮正義人道精神，以輿論制裁中共的血腥暴行。中國國民黨中常委辜振甫，也向中國抗議群眾捐出大筆款項。

辜振甫因為父親辜顯榮在1895年乙未戰爭中，開了城門歡迎日軍進入台北城，還有後來他本人參加辜汪會談的關係，被民進黨扣上「台奸」的大帽。然而他在義助資金給中國群眾的時候，仍是站在中華民族的立場上強調：

在這個時候，我想每一個中國人，尤其是信仰三民主義，我們相信自由民主的中國人每一個都想這麼做。

顯見「天安門事件」為1927年蔣中正發動清黨以來，國共制度之爭的延長戰，與台灣的統獨之爭毫無關聯。就連本土派大老辜振甫，都必須要強調自己是「信往三民主義的中國人」。所以馬英九關懷「六四」，究竟是哪一點違背了中國國民黨或者中華民國的固有立場？包括許多今天「不再反共」的國民黨，甚至於新黨大老，當年可都是義無反顧聲援對岸民主運動的。

終身反共，於2007年病逝的黃埔軍校第一期畢業生，抗日戰爭名將孫元良在得知事件爆發後，更是嘲笑中共活該。即便背後有所謂「西方反華人士」暗中操縱運動，孫元良將軍也不以為意，反而認為過去國共內戰時，中共同樣操作西方輿論反對國民政府。在中國淪陷40年後，親眼目睹中共踢到鐵板，老將軍也認為不過是天道好還。

Photo Credit: Reuters/達志影像 1989年5月，天安門廣場數十萬平民、學生集會，爭取民主，期後演變成六四事件。

為何國民黨不再重視「六四」？

為什麼在2000年失去權力後，中國國民黨逐漸放棄了對「天安門事件」的話語權，不再主動紀念「六四」？其實嚴格來講，從李登輝時代開始，這個議題就越來越不受到黨內的重視，相關的捐款活動一律是由中華民國政府負責，黨方面早就已經置身事外。甚至「六四」事件後兩岸日趨緊密的經貿與政治交流，也是在李登輝的拍板下推動起來的。

以李登輝為代表的本土派，和當時的民進黨一樣不認為中國的民主運動與台灣有任何關係，中國人民的福祉遠沒有如何讓台灣從中國日益的開放的市場中獲益更為重要。看過筆者〈從國民黨內三大派系消長，預測誰會是紅色勢力滲透的首選〉一文者，應該知道「本土買辦派」對中國問題的看法如同新加坡的李光耀父子，重視商業利益多於民主自由。

等到國民黨2000年失去政權後，就連資助民運的工作也被新的執政黨取而代之，對這個議題自然更是冷感。連戰在2005年訪問中國，更是確立國民黨放棄了往日的反共路線，以穩定兩岸關係為新目標。外加連戰、江丙坤、吳伯雄與吳敦義等人也都是如李光耀父子般的重商主義者，不願意為了自己所不熟悉的民主議題得罪中共。

此外進入21世紀以後，本土化又成為了國民黨的黨內主流，如果涉足中國民主化議題，又將彰顯國民黨的「中國連結」，不利於選票。反正多數台灣選民平常也不怎麼在乎中國的民主化議題，那麼與中國有關的一切事物都是離的越遠越好。畢竟有些時候，就算與中國談判政治民主化，也可能被台灣人視為出賣台灣主權，那就不如保持沉默好了。

久了以後，「天安門事件」就不再是一個國民黨關心的議題，倒是有更多的商人買辦順應了國民黨「穩定兩岸關係」的新政策，利用這個新政策往來兩岸大發橫財．而且這些商人買辦還有許多人當上了國民黨的中常委。既然本身靠的就是中共統治下的「穩定秩序」發家，這些商人買辦當然更是不會在「六四」議題上搬石頭砸自己腳。

Photo Credit: 中央社

狂熱支持中共的「深藍」族群

孫元良與郝柏村等老一代反共外省藍的凋零，外加「買辦派」逐漸成為黨內主流，是導致今日國民黨對「六四」冷感的原因。不過國民黨的領導階層，還只是對「六四」冷感而已，並沒有要在這場歷史事件中「選邊站」的想法。買辦們也不是白癡，他們在乎的是商業而不是政治利益，知道過度陷入政治的結果會導致自己兩面不是人，對「六四」這種議題冷處理最好。

然而「深藍」族群可不一樣，他們不只擁有強烈的中華民族主義，而且對秩序和穩定的追求比起買辦而言只有過之而不及。其中一位筆者算認識，原住民與外省人混血的「深藍」就在馬總統的留言版上攻擊國民黨：

真的。很沉重，每年被炒作。如果，王丹、吾爾開希上台，中國現在肯定被弄到又窮又亂，甚至民主暴政，早攻打台澎金馬了。國民黨還跟風紀念，真是愚昧可笑。

所謂「民族大義派」，無論是本省人還是外省人，都把追求穩定與秩序視為第一優先，畢竟中國在過去200年來確實都處於混亂與失序的狀態。他們認為自己過去反共，是因為毛澤東時代的中共大搞清算鬥爭，破壞傳統文化。然而自鄧小平上台以來，中共已經「撥亂反正」，重新帶給中華民族穩定與秩序，所以反對中共者就是反對他們渴望的穩定與秩序，是中華民族的頭號敵人。

許多「民族大義」派不只支持過威權時代的蔣中正父子，還效力過汪精衛政權或者日據時代的台灣總督府，他們本來就把穩定與秩序看得高於一切，並且鄙視西方民主政治。而他們往往也把國家的混亂與失序，怪罪到「外來勢力的干涉上」，過去他們反共的時候，「外來勢力」是蘇聯與中共，如今他們親共，「外來勢力」就由美國與日本所取代。

於是這次馬總統發文紀念「六四」，馬上就有人質問他為什麼不去譴責美國屠殺印地安人，或者美國在中國發動顏色革命等等。總而言之，只要是對中國共產黨的批評，就一定是當美國或者日本的「馬前卒」，仿佛中國國民黨從來沒有自己的主體性，只能在美國、日本或者中共三邊選一個投靠，甚至還常常被「深藍」打成民進黨的同路人。

Photo Credit: AP/達志影像

國民黨存在的價值就是為祖國說話？

其實馬英九總統，是當前國民黨碩果僅存的理想主義者，希望兩岸能夠在民主自由體制下統一。這是為什麼他常常提「德國模式」的原因，因為「兩個德國」最終是統一在自由民主的德意志聯邦共和國之下。馬總統對中華文化與西方民主政治都有高度的認同，並認為兩者沒有必要相互排斥。畢竟孫中山先生所締造的中華民國，本身也是東西方文明混合的資產。

相信馬總統最憂心的，是最後台灣在「越南模式」下被中共統一，而且是以武力統一。想想西貢淪陷後，越南船民投奔怒海的體驗，是沒有任何台灣人會想經歷的。這是為什麼馬英九總統一方面反對台獨，但同時又希望中國推動政治民主化的改革，學習國民黨對「二二八事件」還有「白色恐怖」的態度，才能讓台灣人願意思考和中國對話的可能性。

台灣如果要成為華人民主的典範，除了要求中國政治改革外，自己也必須要做民主化的好榜樣。如今民進黨政府，還是有諸多政策與西方國家對民主的定義背道而馳，代表台灣需要有一個合格的在野黨來對政府進行監督。國民黨更應該以馬總統為榜樣，虛心檢討過去犯下的歷史錯誤，當一個好的在野黨來防止民祭黨走偏鋒。

國民黨本身有沒有扮演好這個角色，本身立場偏藍的筆者恐怕不適合在這裡做評判，交給讀者們自行去評估。不過不少「深藍」支持者，面對國民黨的歷史錯誤拒絕檢討就罷了，還主張國民黨應該以「極權對抗極權」或者「獨裁對抗獨裁」，以違反民主程序的方式與民進黨鬥爭，甚至不惜引進中共的力量推翻中華民國政府，實在是讓筆者難以接受。

而且如果他們真的那麼擁護兩位蔣總統，不是更應該要反共才對嗎？顯然對民進黨的仇恨，已經讓不少「深藍」放棄思考這些問題，甚至還質疑過去自己的反共價值。筆者遇過一位抗戰時當過「偽軍」，來台後又擔任政工的長輩，他自己一輩子都在打共產黨，老了後卻告訴我中國國民黨現在存在的唯一價值，就是替「祖國」在台灣好好宣傳統一，聽了實在是感到格外的諷刺。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航