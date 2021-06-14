【小說】《崩堤之夏》：傾瀉而出的洪水該如何被歸結，才能寫出真正屬於香港的故事？

2020年6月30日晚上11時，香港政府頒布《港區國安法》，「國家安全」自此成為了香港的無上律令。任何的行為、任何的言論，任何的創作，都能夠以「國安」之名，被政權恣意消滅。抗爭者被拘禁、政權不喜歡的活動被禁辦，極權看不順眼的書籍被下架——去年至今，已經有34本香港出版的著作，從公共圖書館下架。

如斯光景下，「人與政權的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭」不再流於文青愛用的名言雋語，而是殘酷並切實地，成為了今日香港的寫照。「守護記憶」四字在過去聽起來像口號多於行動，如今也成了抗爭中的重要一環。

且看今年香港的6月4日——當最為溫和的悼念，也要在街頭上和警察周旋才得以進行的時候，不幸地，單是述說與傳承記憶，在香港似乎已變成一場足夠「激進」的對抗了。

於是我決定提起筆桿，寫下這篇介紹《崩堤之夏》的文章——這本由香港作家撰寫，台灣出版社出版，以2019年爆發的「反送中」抗爭為主題的推理小說。

革命之火可被政權暫時滅熄，決堤之潮可被極權一時擋住，當下的我們或許無法看見希望。但我期望，作者黑貓C在書中奮力記下的，那屬於香港人的共同情感，能夠一直被記住，並傳遞下去。單單談論一部小說，或許改變不了什麼；但這就是如今香港人所能勉力去做的，一個微小的行動。

《崩堤之夏》奇幻基地出版

《崩堤之夏》起始於一宗反送中期間發生的兇殺案。一名年輕抗爭者被持不同政見的父母趕出家門，無家可歸的他只能在公園流連。期間他帶著絕望卻同時甘願為香港背水一戰的決心，寫下與父母陳情兼道別的遺書。結果，這封遺書也確實成為少年的絕筆——但他卻是被人殺害的。凌晨時份，少年伏屍於公園的廁所內，因身中多刀而當場死亡。

事件表面上與抗爭無直接關係，但隨著男女主角著手調查，就查出死者陳屍的公廁曾被當作連儂牆之用。更微妙的是，兇案的第一發現者是一名休班港警，而警察在抗爭中一直與示威者正面衝突，彼此的仇恨亦隨著行動升級愈演愈烈⋯⋯究竟少年是被誰殺害，又為何會被殺死呢？如此的謎團纏繞著書中的6位主要角色。

香港於2019年夏天發生的一連串抗議行動，以及作者取材自真實事件後創作的兇殺案，構成了《崩堤之夏》的故事主軸。

以虛構的故事承載真實而沉重的香港抗爭史，並以創作的角色與情節記下投身抗爭的人們所抱持的情感，是《崩堤之夏》作為「反送中小說」的一大特色。黑貓C在前言中提到，「那些數字（指反送中抗爭中發生過重要事件的日期）是應該寫在書上的，而不是夏秋之交的政治風波」。以反送中為題材進行創作，成為了一種與政權爭奪話語權，以及歷史詮釋權的行動。在國安法壓境的當下，更是如此。

《崩堤之夏》的記述始於六四事件30週年悼念晚會，以8月31日發生的港警衝入港鐵列車並無差別襲擊乘客的「太子站事件」作結。讀者透過書中角色的視點，一同經歷於反送中期間發生的各項大事，體會當時香港人時而悲傷絕望，又時而抱持希望；會感到憤慨，又有時會被同行者鼓勵而感到喜悅，如此反覆而悲喜交雜的情緒。

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而《崩堤之夏》的可貴之處，在於作者並不滿足於單純記述歷史以及紀錄情感，而是希望以更廣闊的視角，描述運動中不同群體所具備的複雜面向——甚至包括了與抗爭者敵對的港警一方。

前文提到《崩堤之夏》的敘事以六四30週年為開端，但於當晚舉行的悼念集會，其實只被作者以了了數筆帶過，其中最重要的描述反而落在這一句：「警方稱晚會人數為一四年後雨傘運動的新高」。

雨傘運動為當時於9月末至12月發生的一連串公民抗命行動，其衝突強度與反送中相比下溫和得多，但當時亦已發生了多宗港警對示威者施暴的事件，埋下了五年後抗爭期間爆發警民衝突的導火線。

《崩堤之夏》的故事中，就提及過一件與這個運動及警察有關的往事。雨傘運動過後，曾參與其中的人普遍不再對港警抱持信任，年輕一輩猶其如此。出生於警察世家的一名少年，因哥哥是警察的關係而遭到朋友疏遠，被孤立的境況再加上各種原因，最終讓這個男孩踏上自殺一途。如此的傷痛一直糾纏在反送中期間任職警察的一名角色身上，最終讓他作出人格謀殺，甚至謀害抗爭者性命的行徑，而他本人最終也落得悲慘的下場。

作者寫下如此的段落，是想加強讀者對「港警為黑警」的印象嗎？若要如此的話，那大可不必加入上述的橋段。那麼，作者是想我們對港警寄予多一點同情嗎？也不見得如此，因為作者亦有在其他段落批判警察在抗爭中的所作所為。

作者寫下這一情節，我想就只是單純地，道出整個香港在政權的迫害下，營造了一個何其悲哀的境況而已。如同作者如此質問：

你以為在這個不正常的社會下有多少人能夠保持正常？

除了警察一方外，抗爭者在《崩堤之夏》的故事中，亦有注入多層次的描述。書中有一位化名為象頭盔的角色，他一方面會在前線中帶領勇武抗爭者與警察正面衝突，亦經常在網上討論區作宣言式發文，執意揭發警暴之餘亦鼓勵其他人與自己一同行動。

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以象作為象徵，令人聯想起抗爭中以動物命名的勇武小隊；在討論區以中英文發言並帶頭行動，則令人想起部份主攻「國際線」的抗爭者。象頭盔這個角色，融合並標誌了反送中運動中最具象徵性的兩種抗爭方式。

在故事中，港警一方如此評價象頭盔：「以象自居，掩飾不了他好勇鬥恨的心態」，並認為對方「喜歡表演，渴求別人注意」。然而在故事末段，象頭盔如此敘述自己以象為象徵的原因——象是母系社會，有作為外婆的象會一直照顧象孩子的習性。從小與父母關係不好的他，一直都只被外婆疼愛，因此對象特別有共嗚。原來以象為象徵的原因，結果比港警想像般單純，甚至夾雜溫情。

然而有趣的是，象頭盔最後的自白，真的就全盤否定了港警的分析嗎？閱讀小說的描述，讀者或許都會同意，其實該名警察的觀察，也確有其可取之處。若沒有敢於戰鬥、敢於表現自己的心態的話，著實難以想像象頭盔何以敢於在前線，及在網絡上化身為一種象徵，高調地與警察進行對抗。

反送中是一場「無臉」（faceless）的抗爭，抗爭者傾向隱藏身份與面容，以對政權作更激烈的對抗。於是蒙面底下的抗爭者們，我們一向都無法得知他們勇武背後的故事，他們的所思所想。直到愈來愈多抗爭者被捕，被帶上法庭，亦隨之接受媒體的訪問，我們才能得知他們的經歷與想法。然後我們都會明白，抗爭者是複雜的，不能輕易歸類的，溫柔與暴烈並存的——就像普遍的人類一樣。只是他們願意為了香港，付出自己所有而已。

《崩堤之夏》選擇寫下象頭盔這個角色，點出抗爭者複雜、多元，難以一概而論的一面。我認為，這正是這部小說不能忽略的其中一個優點。「崩堤」的比喻源自流水式抗爭的思想，亦如同書中如此描述：「堤壩已經崩坍，憤怒的洪水已經填滿了街巷、馬路、廣場、山野」。

傾瀉而出的洪水，該如何被歸結，才能寫出真正屬於香港的故事呢？《崩堤之夏》作了一個具膽色而優秀的嘗試，亦因此值得我們去閱讀、去流傳，去記下。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航