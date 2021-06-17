有一種友情，叫大谷吉繼與石田三成：「重友情，六道輪迴先行一步又何妨」

日本戰國有位總是包裹白頭巾微露雙眼，乍看之下以為忍者或僧人，他是大谷吉繼。接連受到豐臣秀吉與德川家康愛戴，本該是顆炫麗奪目的寶石，但他卻堅守與石田三成的友情，甘作流沙，選擇對抗德川家康最終不敵自戕，與其他失敗者同樣流入歷史的長河中。他是當代友情與忠義的代表，同時也是真田幸村的岳父，今天我們一起來看看他的故事。

大谷吉繼出生1559年，童年與石田三成、福島正則等同樣是豐臣秀吉的小姓（僕人），為豐臣秀吉之妻寧寧所培育。

1582年本能寺之變爆發，豐臣秀吉成功擊敗明智光秀，卻又與織田家首席家臣柴田勝家相持，而爆發賤岳之戰。此戰以福島正則為首的七人在前線扼住猛攻而扭轉形勢，被譽為賤岳七本槍，同樣立下戰功還有大谷吉繼成功說服柴田勝豐倒戈，致使柴田勝家孤立無援。就是這場賤岳之戰，使這群小姓們登上了歷史舞台。

有別於福島正則擅武藝，石田三成擅政務，大谷吉繼不管在作戰、武藝、政務、外交都極有天賦，加上眷愛民眾、行事剛正又身段柔軟，因此人緣極好，雖大多居文職，然而豐臣秀吉卻對大谷吉繼給出「足以指揮百萬大軍」的高度評價。果然每個叫大谷的都沒有任何死角。

Photo Credit: 落合芳幾 @ Public Domain 大谷吉繼

此時突如奇來的不幸，1584年，大谷吉繼染上了痲瘋病（另一說為吸血鬼病），大谷吉繼臉開始潰爛，不時流出膿瘡，左眼失明，四肢也逐漸萎縮，大谷吉繼從此以白頭巾包頭。痲瘋病在當時是不治之症，又被稱天刑病，當時迷信的人們相信得天刑病是因你前世或今生做了惡事，上天所懲處的病。

原本人緣極好的大谷吉繼，頓時受到了眾人排斥。人人避而遠之，不僅僅是害怕被傳染，更多的是在討論大谷吉繼是多麼十惡不赦之人。就連1586年，大阪發生了千人斬案，也流傳是大谷吉繼為了治療痲瘋病喝千人血所犯，直到抓到真兇才彌平謠言。

以上都使得長年飽受病痛折磨，又要承受輿論攻擊的大谷吉繼感到相當傷心，他多次在夜深人靜的時候獨自哭泣，不敢向任何人訴說這一切沉痛的傷害與打擊。

然而大谷吉繼不知道的是，其實這一切，一直有人看在眼裡。某日，豐臣秀吉舉辦茶會，諸多大臣躬逢其盛，茶會有個環節是每個人輪流飲茶，當茶碗傳到了大谷吉繼，他卻在摘下頭巾時鼻涕或膿瘡之類的不慎滴入了茶碗，大家都不敢再喝那碗茶，歡樂的氣氛瞬間尷尬令大谷吉繼相當沮喪。

石田三成不忍好友難過，豪不猶豫的說：「刑部大人（大谷吉繼官職），請將茶碗遞給我。」隨後一飲而盡說道：「茶藝不錯，請刑部大人再遞一碗！」成功替大谷吉繼排除局面。

再看著石田三成充滿信任的眼神，這一刻大谷吉繼才明白，雖然石田三成什麼都沒說，但就算自己成了怪物，他也會一直把自己當朋友，他甚至會行動替自己解圍，會用行動證明自己不是被排擠的怪物。或許這一個小小舉動對石田三成來說並沒有什麼，但對於長年獨自承受一切痛苦的大谷吉繼來說，卻激動的不停啜泣。就算這輩子只有石田三成這個朋友，就已經足夠了。

有了朋友之後，大谷吉繼撐了過來，然而病魔仍箝制了大谷吉繼續仕途。由於需長時間療養，大谷吉繼只能進行外交及後勤而無法作戰立功，始終只有5萬石領地。到了1598年，隨著豐臣秀吉去死德川家康崛起，德川家康同樣喜愛大谷吉繼，並視作親信能與原德川家康老臣共同商議國事，很難想像一向老謀深算的德川家康竟能如此禮遇，德川家康亦為大谷吉繼身患絕症而只有區區5萬石領地感到相當惋惜。

有一日，大谷吉繼路經石田三成居城，本想化解他與德川家康之間的衝突，未曾想石田三成卻密謀組西軍討伐東軍的德川家康，並邀大谷吉繼加入。

Photo Credit: 宇治主水 @ public domain

大谷吉繼連說三次沒有勝算，卻依舊改變不了石田三成。看著石田三成充滿信任的眼神，當年茶會的事彷彿歷歷在目，如今換作朋友有難，我難道能不管嗎？當下大谷吉繼便決定加入西軍。原先德川家康已要加封大谷吉繼12萬石領地，得知大谷吉繼竟加入西軍完全無法置信。

即便明知必敗，但西軍仍在大谷吉繼出色的外交手腕下，成功拉攏諸多大名（諸侯）加入，雙方勢力形成五五開。然而實際上，除了石田三成人緣極差，由於是臨時組成，西軍內部亦不團結。像是西軍要角小早川秀秋是德川家康內應，更是公開的秘密。大谷吉繼為了穩住小早川秀秋不背叛，允諾在豐臣秀賴（豐臣秀吉之子）成年前，由小早川秀秋擔任關白。

最終東西軍於關原決戰，雙方兵力各自在九萬左右，西軍主力皆山下布陣，其中大谷吉繼約五千兵布陣在松尾山下。若松尾山上的一萬五千兵的小早川秀秋倒戈，首當其衝便是大谷吉繼，如果不是為了掩護最好的朋友，沒人會選在這麼危險的位置佈陣。

1600年9月15日清晨，關原之戰打響，身患重症的大谷吉繼被抬上戰場指揮。到了中午小早川秀秋在西軍優勢下倒戈東軍，但大谷吉繼早在山坡築柵馬欄，僅六百兵便阻擋了一萬五千兵小早川秀秋軍，使西軍仍不落下風，腹背受敵下大谷吉繼還成功擊退來自東軍藤堂高虎三千兵進攻，不愧為足以指揮百萬大軍的棟樑。

然而出乎大谷吉繼意料的事還是發生了，原先被大谷吉繼安排夾擊小早川秀秋的四千兵也倒戈攻擊大谷吉繼，措手不及的大谷吉繼被團團包圍了，最終大谷吉繼被殲滅。大谷吉繼逃出戰場，詛咒小早川秀秋於三年內死去，隨後切腹並留下遺言「重友情，六道輪迴先行一步又何妨。」在生命的盡頭，大谷吉繼掛念的仍是石田三成，做了許多努力，仍無法給西軍帶來勝利，而他也真的盡力了。

西軍在大谷吉繼隊殲滅後開始潰敗，最終戰敗。石田三成被斬首，豐臣家逐漸被德川家取代。而立下大功的小早川秀秋相傳之後變得神經衰弱，經常見到大谷吉繼的靈魂索命，於1602年便去世了。到了1614年大阪之戰，大谷吉繼之子大谷吉治也隨著姐夫真田幸村阻止德川家康統一日本到最後一刻，最終雙雙戰死。

大谷吉繼稱不上是推動歷史的重要人物，但其畢生貫徹友情的形象卻一直深受人民喜愛。受盡了人情冷暖，使大谷吉繼知道友情的可貴，最終也選擇了用生命守護這段今生不滅的友情。我也常常想我們人生有很多階段會認識很多朋友，但最後都沒辦法走到一輩子，或許真正的朋友真的只需要一個就夠了，可以為這段羈絆犧牲奉獻又是件多麼開心的事。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航