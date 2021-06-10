東南亞唯一AZ疫苗生產中心，泰國暹羅生科延遲交貨影響台灣、大馬與菲律賓

阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）疫苗在東南亞唯一生產公司泰國暹羅生物科學公司（Siam Bioscience，以下簡稱暹羅生科），因生產出現問題延遲交貨，台灣、馬來西亞與菲律賓都受影響。

阿斯特捷利康4月28日新聞稿指出，泰國食藥署（FDA）批准AZ在泰國生產COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，與暹羅生物科學公司（Siam Bioscience，以下簡稱暹羅生科）合作，提供疫苗給泰國和東南亞國家。泰國作為AZ疫苗東南亞區域生產中心，是唯一可向東南亞其他八個國家提供AZ疫苗的公司，預計於6月陸續出貨。

《路透社》報導，AZ和暹羅生科2日共同宣佈，將供應180萬劑疫苗給泰國公共衛生部實施大規模接種計畫。暹羅生科並未進一步確切說明，原先泰國政府承諾總共可取得的600萬劑疫苗何時交貨。

公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）僅說，會如計畫在6月完成，此外，泰國將在8月前再向科興（Sinovac）取得額外1100萬劑疫苗。泰國已在接種計畫初期，使用科興疫苗為前線醫護接種。

一名菲律賓總統顧問向路透表示，公司承諾總共提供給菲律賓1700萬劑疫苗，第一批130萬劑原先預計6月底交貨，但時程已被延期到7月中，數量也下修到117萬劑。

《路透社》報導，由於暹羅生科生產延遲，馬來西亞、台灣的供貨也受影響。AZ表示，7月才會開始向東南亞國家供貨。

台灣衛生部長陳時中8日在立法院表示，由於AZ疫苗泰國廠產能出現問題，預估供貨時間將推遲1個月。台灣總共向AZ訂購1000萬劑疫苗，但目前收到的數量僅約10萬劑。

馬來西亞負責接種計畫的科學部部長凱里（Khairy Jamaluddin）8日告訴記者，馬來西亞原本預計6月可以從泰國取得61萬劑AZ疫苗，下半年再陸續160萬劑，但如今也得往延期。凱里並沒有說明疫苗交貨將推遲多久，以及受影響的疫苗數量。

暹羅生科是第一次執行生產疫苗的工作，能否達成生產目標在泰國是敏感問題，因為泰王瑪哈·瓦吉拉隆功 （Maha Vajiralongkorn）全權擁有該公司。而在泰國，涉及侮辱王室的言論，是最高可判15年刑期的罪行。

Photo Credit: 中央社 阿斯特捷利康泰國區總裁提格（James Teague）（右） 和暹羅生物科技集團主席沙堤彭（Satitpong Sukvimol ）（左）2日共同宣布首批泰國製造的AZ疫苗將出貨。

泰國大規模接種

《泰國公視》報導，4月爆發第三波疫情，每日新增數千例病例、數十例死亡病例，使得泰國公衛系統瀕臨崩潰。曼谷和其他省份不斷發現新的群聚感染，顯示病毒正在擴散。

根據泰國旅遊和體育部數據，2019年到訪泰國的觀光客3990萬人，帶來2兆泰銖（約1兆74億新台幣）收益，2020年受疫情影響觀光客數量只剩670萬，旅館、餐廳以及相關服務行業都受打擊，根據泰國國家經濟和社會發展委員會（NESDC）數據，今年第一季失業人數75萬8000人。

7日泰國展開大規模接種計畫，預計使用1億劑疫苗，希望在今年以前完成5000萬人或70%人口完成接種的目標。泰國急於尋求重新開放旅遊業與恢復一般商業活動，但公眾仍擔憂疫苗數量與疫苗對於變種變毒的效力。公衛專家指出，接種可以降低感染和重症機率，但不保證完全的保護力，泰國依賴相當的中國科興疫苗效力約51％。

《中央社》報導，根據泰國總理府數據，8日一天共施打40萬劑疫苗。截至8日，共460萬人接種過疫苗，其中320萬人接種過第一劑，140萬人已接種兩劑疫苗。泰國目前施打的是中國科興疫苗以及AZ疫苗，泰國政府也洽談購買美國藥廠輝瑞（Pfizer）、莫德納（Mordena）以及嬌生（Johnson & Johnson）疫苗。

一名46歲的泰國女子8日施打AZ疫苗後，回家後出現頭痛疲累症狀，她服用頭痛藥後，當天晚上於家中身亡。公共衛生部長阿努廷表示，將解剖遺體以確認死因是否和接種疫苗有關，在大規模的疫苗施打計畫中，總是會有意外。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒