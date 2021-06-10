指揮中心要嚴辦「好心肝事件」，柯文哲反擊：中央說醫院打不完可分出去

好心肝偷打疫苗事件持續延燒，讓台北市政府備受批評；台北市長柯文哲今（10）日早上再次親上火線對外說明，他重申「做錯了就面對」並表示會接受政風處和檢調調查，接下來台北市疫苗都會公開透明；但面對各界質疑台北市疫苗施打進度、分配給診所等爭議，他也反擊中央，表示指揮中心在疫情爆發前就曾發公文表示合約醫院打不完的疫苗可分配，另外中央還「寄放」850瓶疫苗在台北市政府，但這些疫苗的施打速度並不歸台北市政府管。

台北市議員苗博雅昨晚發出長文質疑，好心肝罰200萬然後取消疫苗施打資格，是否為「假重罰、真包庇」，民進黨立委陳亭妃今天早上質詢時則說，發生好心肝事件，不是指揮中心的分配不均，而是北市府分配不均，有人謀不臧情況；衛福部長陳時中則回應，有任何行政問題都要嚴查嚴辦。

到底可不可以配疫苗給診所？柯文哲拿公文指中央說法前後不一

柯文哲表示，昨天深夜台北市政府收到指揮中心來函，表示不應該將疫苗發配給診所，指揮中心尚未許可基層診所提供武漢肺炎疫苗接種服務，並指責台北市政府無視相關規定，任意將多達1000多劑疫苗撥給好心肝診所，違反規定，也不合情理，有無特權介入，事不單純。全案將交司法單位徹查始末，釐清是否有特權介入並追究法律責任。

柯文哲拿出一份4月21日的的公文截圖，指當時疫情尚未爆發時，「疫苗拜託大家打，七請八請都還不肯打」，當時指揮中心的公文內容是「若合約醫院庫存量過多，可在衛生所、衛生局協助下，配送疫苗到其他合約醫院、非合約醫療院所、或衛生所使用，讓疫苗儘速使用。」；柯文哲表示，當時這說法意思就是，如果合約醫院的疫苗打不完，應該在效期到之前配發給其他有需要的醫療院所，「打不完就看怎樣趕快打掉」。

柯文哲說，可能指揮中心忘記了自己曾經發出這份公文，可能因為疫情忽然變得嚴重導致大家對疫苗態度轉變，5月15日疫情爆發，現在大家都急著打疫苗，所以中央給的公文，前後也是一直在變化。碎念了一陣柯文哲又改口，表示反正台北市現在疫苗管控有問題，錯了就面對、就檢討改進。

柯文哲也表示，從現在開始，台北市的疫苗會採取公開透明，全部上網公布的措施。因為從昨天到今天時間緊迫，很多細節還沒調查清楚，有多少證據講多少話；除了好心肝，到底還有沒有疫苗在其他台北市的診所？昨晚台北市政府一筆一筆查了之後，發現除了好心肝苗115瓶，其他還有小禾馨診所共4分院拿到85瓶、和眾診所2瓶，共6診所拿到逾2000人份疫苗。今天也全部公開出來，「有公開大家也會比較謹慎」柯文哲表示。

Photo Credit:取自柯文哲臉書直播

柯文哲喊冤：管不了醫院施打進度，還有80瓶「只是中央掛在帳上」

另外針對各界批評台北市「疫苗打的慢」、「疫苗打不完」，柯文哲也表達委屈；他出示目前中央「存放」在台北市的疫苗數量共有770瓶，然而這些疫苗施打的進度，不是台北市政府在管的，是中央在管控速度的。

中央0602專案總共配發5萬4000人份的疫苗給台北，接種對象為地區以上醫院工作人員、基層診所醫事人員、政府防疫人員、高接觸風險第一線人員等，台北市「省著打」已打5萬7909人。

另外中央有770瓶寄放在北市衛生局及各醫院，地點包含疾管署、北市衛生局及台大、新光等醫院。柯文哲表示，這些是疾管署、國安局、總統府及外館、華航等指定要打才會使用，像是外交部要協調駐台外館的人來打，他們也不一定有需要，就打得很慢，目前還剩下429瓶。

柯文哲還說，另外還有80瓶，是中央「掛在台北市政府的帳上」，但其實他從來都不知道這80瓶疫苗在哪，這樣總共有850瓶。他抱屈表示，台北市很努力打，但就是會有個落差。

根據指揮中心昨晚的說法，這些寄放的疫苗，主要是專案提供給因外交或公務需求奉派出國者、代表國家出國運動員或參賽選手等對象，共配送650瓶疫苗，考量相關對象多位於台北市，因此依專案需求，撥配疫苗至單位指定院所，撥配及接種狀況如下：

疾管署庫存30瓶，提供疾管署尚未接種第一劑及須接種第二劑的防疫人員接種，本週預計接種30人次，並依照業務安排陸續完成接種。

三軍總醫院附設民眾診療服務處計配送70瓶，提供國軍協助防疫旅館消毒的化學兵接種，已全數接種完畢。

台北市立聯合醫院仁愛院區計配送180瓶，提供華航機師及機組員接種，截至目前約250人尚未接種，預計本週完成接種。

三軍總醫院北投分院計配送100瓶，供總統護衛等國安人員接種，截至目前，尚有250人未接種，庫存14瓶，預計本週完成接種。

台北醫學大學附設醫院，提供食品藥物管理署員工接種，已全數接種完畢。

台大醫院配送20瓶，提供指揮中心委託研究計畫研究對象使用，已全數接種完畢。

指揮中心另請台北榮總協助接種外交使節、因公務需求有必要出國者及代表國家出國運動選手疫苗接種事宜，目前約400人還未接種。

指揮中心強調，針對上述指揮中心同意列冊施打對象，總計配送650瓶疫苗，目前已接種共計5400人次，尚未接種為1200人次。

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核稿編輯：翁世航