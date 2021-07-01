在家工作三大問題：運動更少、水喝更少、小孩更吵！多喝水是最好解決的

文：鍾佩瑾

「多喝水沒事！」受到疫情影響，在家工作（Work from home，簡稱WFH） 成為常態， 經過將近一個月的在家工作，三大問題也逐漸浮現出來：運動更少、水喝更少、小孩更吵。小孩就不多說了，平常上班族久坐型態運動本來就很少，現在連通勤都不用，活動更少；平常在辦公室可以藉著喝水稍微走動放鬆一下，但在家上班後無時無刻都在放鬆（我是說on call），普遍在家工作朋友喝水都不足，長久下來也會對健康造成不良的影響。

久坐上班族健康對策：運動＋喝水！

根據實際營養諮詢的經驗，幾乎所有上班族的運動與喝水量都不足夠，這個問題自從「在家工作」後又更為嚴重，畢竟上班族連健身房都不能去。在家缺少喝水動機和環境（許多人家中沒有飲水機、燒水又很麻煩），喝水量也逐漸不足，連帶對身體帶來包含便秘、代謝變差、精神不濟等身體問題。

在家工作可以省下通勤時間，也比較不會被同事臨時打擾，其實對提升時間效率很有幫助。但如何克服運動與喝水不足的問題呢？營養師建議可以利用「番茄鐘」的概念，設定25分鐘工作及五分鐘的休息空檔，這個空檔可以起身活動、做一下伸展操、喝個水甚至按摩眼睛（畢竟都一直盯著電腦），提升活動量維持身體代謝、增加喝水量維持身體健康，這樣才能提升效率又常保健康。

水喝多少才夠？營養師告訴你

水是生命的重要組成部分，人體有70%是由水組成。因此，水喝太少會影響人體是否能維持養分運輸、新陳代謝、調節體溫、排泄廢物等等機能正常運作。 小時候的廣告詞「多喝水沒事、沒事多喝水」相信大家都耳熟能詳，大家也一定聽過「每天八杯水（大約2000c.c）」的健康提議，都代表喝水是一個非常基本的日常健康功課。

不過，喝水量要多少才夠呢？這邊可以提供一個簡單的公式計算：

基本飲水建議量：體重 x 30c.c = 每日喝水量

例如體重70公斤的人，則每日至少需要攝取70x30=2,100c.c的水量

注意，這邊是指「基本飲用水量」，因此如果你是在外跑來跑去的業務、太陽下揮汗如雨的運動員、常常講話的老師，喝水的需求就會更多，可以在這個基礎上更往上增加一些。

喝水技巧有兩個：分次喝和慢慢喝

假設我們一天要喝2,000c.c，是否可以一次灌1,000c.c來解決呢？答案是不建議！把大量水集中在短時間喝完，會讓水沒辦法有效被腸道吸收利用，更好的做法是「分次喝」。時間點可以把握幾個生活廠景：包含「三餐前」、「運動前後」、「洗澡前後」、「睡前」。把握這幾個時間點，就可以分次的把水喝完。

另外，喝水也建議是小口慢慢喝，一次「牛飲」也會讓喝水的效果變差，所以小口慢慢喝、每次大約250c.c（一個馬克杯），才可以讓喝水的效益變更好。

每天增加一點健康小改變，長期下來身體也會回報給你喔！

想看更多健康文章，歡迎至健康010網站及臉書粉絲團

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航