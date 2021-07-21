「水果國家隊」前進東京奧運！低熱量、高纖維的火龍果還有什麼好處？

文：鍾佩瑾營養師

你知道嗎？四年一度的奧運會，是運動選手們的競技殿堂，因此在供應餐飲的食材方面，也特別講究。能夠進入東京奧運供應鏈的食材，也算是另類的為國爭光呢！

目前台灣的農產品中，有四種水果的農業規範通過了東京奧運組織委員會的認可，除了大家一講到台灣水果就會想到的香蕉、鳳梨、芒果之外，還有一位新成員，那就是火龍果！

低熱量、高纖維，火龍果還有什麼好處？

很多人都知道，火龍果是減肥的好夥伴。因為它的熱量很低，每100克紅色火龍果大約50大卡 ，一顆以300克計算，也才150大卡 ，有飽足感，又不怕胖。此外，火龍果含有豐富的膳食纖維多，有助於排便順暢。

但如果以為火龍果只有簡單的低熱量跟順腸的功效，那可就太小看它了！事實上，紅龍果營養價值很高，除了碳水化合物、以及前面提到的膳食纖維之外，還有胡蘿蔔素、維生素B、維生素C等。另外，要特別注意的是，火龍果的籽（對，就是你吃火龍果時看到的黑點點）也富含鉀、鈣、磷、鐵等礦物質。

不只是「色違」版，紅白火龍果功效大不同！

整體來說，火龍果的好處包括幫助排便、養顏美容、美白、消除水腫、排出重金屬等，但不同顏色的火紅果，還有各自的功效喔！

紅肉火龍果：抗氧化、延緩衰老

你聽過「自由基氧化跟氧化作用」嗎？有很多科學研究顯示，各種疾病甚至老化，都和體內長期過多自由基導致氧化作用有關，也因此坊間興起了「抗氧化」的風氣，其中以「花青素」最受大家青睞。不過，紅肉火龍果所含的大量「甜菜紅素」，自由基清除活性比青花速高出1.5倍~2倍！這樣大家知道，想要抗氧化，該吃什麼水果了吧！

白肉火龍果：助胎兒腦部發育

白肉火龍果雖然沒有抗氧化的甜菜紅素，但是它擁有比紅肉火龍果更多的「葉酸」。「葉酸」可以幫助胎兒腦部神經系統發育，推薦孕婦朋友可以適量攝取。此外，平平是火龍果，白肉火龍果的膳食纖維也比紅肉的更多。每100g白肉火龍果含1.7g膳食纖維，而紅肉只有1.3g。所以如果想藉由吃火龍果來幫助排便，那麼吃白肉的效果會比較好。

火龍果好處多多，那有壞處嗎？

雖然前面說過火龍果熱量低、纖維高、還有各種營養成分，但也不是每個人都可以放心大啖火龍果喔！如果你或家人患有糖尿病，或者有慢性腎炎甚至需要洗腎，那在食用火龍果前就一定要多加留意。

糖尿病患者：小心血糖上升

火龍果畢竟是水果，含有較多的果糖。糖尿病患者要小心，火龍果的果糖可能會造成你的血糖上升！營養師會建議，每日食用火龍果不要超過1/4顆。

慢性腎炎、洗腎患者：注意高鉀含量

火龍果的鉀含量很高，每100g火龍果即含有219~223mg的鉀。對一般人來說鉀是重要的礦物質，有助於調節體液平衡、肌肉收縮和神經信號，但如果是慢性腎臟炎、腎衰竭、洗腎的患者，或有其他需要控制鉀含量的情況，那還是少吃火龍果為妙喔！

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航