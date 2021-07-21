2021/07/21,
健康

「水果國家隊」前進東京奧運！低熱量、高纖維的火龍果還有什麼好處？

「水果國家隊」前進東京奧運！低熱量、高纖維的火龍果還有什麼好處？
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

除了「低熱量、高纖維」，火龍果還有什麼營養價值呢？原來，除了果肉中富含胡蘿蔔素、維生素B、維生素C外，果籽也富含鉀、鈣、磷、鐵等礦物質，這些成分讓火龍果成為具有「幫助排便、養顏美容、美白、消除水腫、排出重金屬」的營養優品。

文：鍾佩瑾營養師

你知道嗎？四年一度的奧運會，是運動選手們的競技殿堂，因此在供應餐飲的食材方面，也特別講究。能夠進入東京奧運供應鏈的食材，也算是另類的為國爭光呢！

目前台灣的農產品中，有四種水果的農業規範通過了東京奧運組織委員會的認可，除了大家一講到台灣水果就會想到的香蕉、鳳梨、芒果之外，還有一位新成員，那就是火龍果！

低熱量、高纖維，火龍果還有什麼好處？

很多人都知道，火龍果是減肥的好夥伴。因為它的熱量很低，每100克紅色火龍果大約50大卡 ，一顆以300克計算，也才150大卡 ，有飽足感，又不怕胖。此外，火龍果含有豐富的膳食纖維多，有助於排便順暢。

但如果以為火龍果只有簡單的低熱量跟順腸的功效，那可就太小看它了！事實上，紅龍果營養價值很高，除了碳水化合物、以及前面提到的膳食纖維之外，還有胡蘿蔔素、維生素B、維生素C等。另外，要特別注意的是，火龍果的籽（對，就是你吃火龍果時看到的黑點點）也富含鉀、鈣、磷、鐵等礦物質。

不只是「色違」版，紅白火龍果功效大不同！

整體來說，火龍果的好處包括幫助排便、養顏美容、美白、消除水腫、排出重金屬等，但不同顏色的火紅果，還有各自的功效喔！

  • 紅肉火龍果：抗氧化、延緩衰老

你聽過「自由基氧化跟氧化作用」嗎？有很多科學研究顯示，各種疾病甚至老化，都和體內長期過多自由基導致氧化作用有關，也因此坊間興起了「抗氧化」的風氣，其中以「花青素」最受大家青睞。不過，紅肉火龍果所含的大量「甜菜紅素」，自由基清除活性比青花速高出1.5倍~2倍！這樣大家知道，想要抗氧化，該吃什麼水果了吧！

  • 白肉火龍果：助胎兒腦部發育

白肉火龍果雖然沒有抗氧化的甜菜紅素，但是它擁有比紅肉火龍果更多的「葉酸」。「葉酸」可以幫助胎兒腦部神經系統發育，推薦孕婦朋友可以適量攝取。此外，平平是火龍果，白肉火龍果的膳食纖維也比紅肉的更多。每100g白肉火龍果含1.7g膳食纖維，而紅肉只有1.3g。所以如果想藉由吃火龍果來幫助排便，那麼吃白肉的效果會比較好。

火龍果好處多多，那有壞處嗎？

雖然前面說過火龍果熱量低、纖維高、還有各種營養成分，但也不是每個人都可以放心大啖火龍果喔！如果你或家人患有糖尿病，或者有慢性腎炎甚至需要洗腎，那在食用火龍果前就一定要多加留意。

糖尿病患者：小心血糖上升

火龍果畢竟是水果，含有較多的果糖。糖尿病患者要小心，火龍果的果糖可能會造成你的血糖上升！營養師會建議，每日食用火龍果不要超過1/4顆。

慢性腎炎、洗腎患者：注意高鉀含量

火龍果的鉀含量很高，每100g火龍果即含有219~223mg的鉀。對一般人來說鉀是重要的礦物質，有助於調節體液平衡、肌肉收縮和神經信號，但如果是慢性腎臟炎、腎衰竭、洗腎的患者，或有其他需要控制鉀含量的情況，那還是少吃火龍果為妙喔！

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。