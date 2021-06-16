常搞錯英文問句：「What's your pleasure？」不是問你的樂趣何在

Steven去拜訪客戶，準備做一個簡報。客戶一見到他就問：What's the good word?

他心想，今天要做的簡報是PowerPoint，不是Word。幸好同行的同事幫他解圍。今天就來看看幾個容易弄錯的英語問句：

1. What's the good word？

（Ｘ）有沒有好的Word檔？

（Ｏ）最近如何？有沒有什麼好消息？

Word在這裡不是Word檔，也不是單字，而是指「消息、音訊」。

「What's the good word？」是親切的問候語，特別是遇到一段時間沒見面的朋友，打招呼時就可以使用。這句經常接在好久不見之後：

Haven't seen you for a long time. What' s the good word? 好久不見。你近來好嗎？

還有一些將word當作消息、談話的用法，來看兩個例句熟悉一下：

We got word of their plan from a former colleague.

我們從前同事那裡得知了他們的計劃。 The manager wants a word.

經理想來談一談。

2. What's your pleasure?

（Ｘ）你的樂趣何在？

（Ｏ）你想喝什麼？

這句話是在問人想喝什麼。當你要幫朋友點飲料，熟一點的服務員可能會這麼問，意思相當於「What would you like?」來看一下應用場景：

A: What's your pleasure today?

想喝點什麼？ B: Oh, just an iced tea for me. Thanks.

一杯冰茶好了。謝謝。

在酒吧，要問喝什麼時，會聽到的問法是：

What'll it be?

想喝什麼？ What's yours?

想喝什麼？

3. How does that grab you?

（Ｘ）你有什麼煩惱？

（Ｏ）你覺得如何？

Grab本來是抓住的意思，grab you在這裡指的是「吸引到你、抓到你的注意力」，問「How does that grab you?」就問你對這件事情想法如何？這件事有沒有吸引到你的注意力。

I feel like trying a new restaurant today. How does that grab you?

今天想試一家新餐廳，你意下如何？ How does that grab you? Enough salt?

你吃吃看怎麼樣？夠鹹嗎？

4. How stupid can you get?

（Ｘ）要怎樣才能很笨？

（Ｏ）你這樣真是再笨也不過了！／笨到一個極限了。

「How...can you get?」是一個常用口語句型，表示事情已到了極限，你這樣是再…不過了。是一種感嘆的語氣。

How lucky can you get?

你真是再幸運也不過了。 I mean, how crazy can you get?

我說，你還能再更瘋狂嗎？ How tacky can you get?

你這副樣子是再寒酸不過了。

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本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航