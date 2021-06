常搞錯英文問句：「What's your pleasure？」不是問你的樂趣何在

Steven去拜訪客戶,準備做一個簡報。客戶一見到他就問:What's the good word?

他心想,今天要做的簡報是PowerPoint,不是Word。幸好同行的同事幫他解圍。今天就來看看幾個容易弄錯的英語問句:

(X)有沒有好的Word檔?

(O)最近如何?有沒有什麼好消息?

Word在這裡不是Word檔,也不是單字,而是指「消息、音訊」。

「What's the good word?」是親切的問候語,特別是遇到一段時間沒見面的朋友,打招呼時就可以使用。這句經常接在好久不見之後:

Haven't seen you for a long time. What' s the good word?

還有一些將word當作消息、談話的用法,來看兩個例句熟悉一下:

The manager wants a word. 經理想來談一談。

We got word of their plan from a former colleague. 我們從前同事那裡得知了他們的計劃。

(X)你的樂趣何在?

(O)你想喝什麼?

這句話是在問人想喝什麼。當你要幫朋友點飲料,熟一點的服務員可能會這麼問,意思相當於「What would you like?」來看一下應用場景:

B: Oh, just an iced tea for me. Thanks. 一杯冰茶好了。謝謝。

在酒吧,要問喝什麼時,會聽到的問法是:

What'll it be? 想喝什麼?

(X)你有什麼煩惱?

(O)你覺得如何?

Grab本來是抓住的意思,grab you在這裡指的是「吸引到你、抓到你的注意力」,問「How does that grab you?」就問你對這件事情想法如何?這件事有沒有吸引到你的注意力。

I feel like trying a new restaurant today. How does that grab you?

今天想試一家新餐廳,你意下如何?

How does that grab you? Enough salt?

你吃吃看怎麼樣?夠鹹嗎?