印度孤兒因疫情肆虐飆升，人口販子領養「好像逛網拍」，淪為童工或性奴

編譯：王國仲

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）持續在印度肆虐，至今已造成近3000萬人確診、至少35.4萬人死亡。疫情除了讓醫療體系崩潰、日常生活停擺之外，更有許多孩童因雙親病故成為孤兒，造成更嚴重的社會安全問題。

BBC報導，五歲大的帕坦（Pratham）和不到一歲的弟弟阿育（Ayush），在今（2021）年4月因疫情相繼失去雙親。外面的世界正發生劇變，但以他們的小小年紀，卻還無法理解，只覺得爸媽怎麼這麼晚還不回家？

親戚只能先告訴他們「爸媽出遠門工作去了」，但隨著帕坦日復一日的詢問，日子也變得更加難熬。別無他法，親戚只好找上首都新德里收容孤兒的非官方組織，該組織表示他們希望找到善心人士，收養兄弟倆。

若能成功找到新家庭，兩兄弟可說是相對幸運。儘管印度政府嘗試協助在疫情中失去雙親的孩童，據信仍有為數不少的孤兒，暴露在人口走私、心靈創傷與受虐的陰影下。

領養流程困難且民眾意願低，至少數千名疫情孤兒亟需照顧

印度總理莫迪（Narendra Modi）5月底宣布援助孤兒措施，每個失去雙親的孩童都將獲得約1萬3970美元的救濟津貼。他們將在18－23歲時領到這筆款項。

而根據印度國家兒童權利保護委員會（National Commission for Protection of Child Rights NCPCR）資料，超過1700名兒童在疫情中同時失去雙親；140位遭到棄養；父或母其中一人過世者則至少有7400人。專家認為，這些數字遭到嚴重低估。

德里兒童權利保護委員會（Delhi Commission for Protection of Child Rights）主席昆杜（Anurag Kundu）接受BBC採訪時表示，情況在第二波疫情爆發後變得更加嚴重：「我這輩子第一次看到這麼多人，在這麼短的時間內死去。他們也一定留下了許多尚未成年的兒童。」

全世界最嚴謹的領養法規或許就在印度——各邦都有自己的兒童保護機構，也有為數不少的非政府組織，協助標示並照料高風險兒童。欲領養孩童者，必須在政府設立的官方網站上進行登記；同時孩童只有在各邦保護機構核准「可依法被領養」後，才會進入配對程序。

另外，印度還有著可能是全世界最低的領養率。在2019－2020年3月的一年間，全印度僅有3351名孩童順利接受領養（同時仍有成千上萬名孤兒）。同一時期，美國國內的數字則超過66萬人。

昆杜指出，和把希望寄託在領養上相比，政府應積極在短期內推動寄養相關措施。要人們下定決心領養孩童並非易事，但暫時照顧他們的門檻就低得多。他認為此舉不僅能幫助在早已人滿為患的照護設施中的孤兒，更有機會由寄養推行至領養，進一步提高整體收養率。

慘遭「網拍」、淪為童工或性奴隸，印度兒童受虐問題持續惡化

不少民眾選擇借助網路社群，發布待領養兒童的相關資訊，但印度當局警告，公開孩童照片、聯絡電話與住址，反而可能形成人口走私與販賣者的溫床。

根據路透社報導，卡納塔卡邦（Karnataka）政府已正式發布公告，呼籲民眾不要在來路不明的網站上公開孩童資訊或尋求援助；新德里的兒童保護委員會也行文警方，請他們協助調查數起社群網站上的求助貼文。

昆杜亦警告，上傳兒童資訊或許立意良善，但可能會讓有心人士「好像逛網拍一樣」，挑選自己中意的孩童並進行交易。他指出，委員會員工曾嘗試撥打臉書社團上的兒童領養專線，結果對方竟索價7000美元。他們事後立刻向警察機關檢舉該社團。

縱使有幸逃過兒童交易，失去親人照顧、缺乏經濟能力的印度孤兒們還可能遭受虐待，被迫淪為童工甚至性奴隸。

致力於照護貧民窟孩童的非政府組織「Protsahan India Foundation」創辦人卡波爾（Sonal Kapoor），在接受《彭博商業週刊》（Bloomberg Businessweek）訪問時表示：「在印度，有數百萬孩童的權力正遭受侵害，性剝削、童工、性交易等情況層出不窮。」

卡波爾指出，疫情發生後，她每天都會接到約25通求助電話（比疫情發生前多出15－20通）。最近的一起案例，是分別才五歲、六歲、14歲的三姊妹，在母親住院治療肺炎時遭父親毒打。另一起求助，則是兩名孩童因雙親重病、無力照顧，已經挨餓三天，「大概有20％貧民窟居民死亡，受影響的孩童數目難以估計。印度的社會結構已經分崩離析。」

受限於疫情影響、人口基數過大、許多民眾甚至沒有戶籍或身分證明文件，因此有關單位目前無法確認，究竟有多少印度兒童處在危險之中。縱使各邦政府編列預算、嘗試協助這些孩童，專家警告目前措施仍遠遠不夠，許多兒童可能得在缺乏家庭關愛的環境下成長，日後衍生更多問題。

印度慈善基金會Child Rights and You執行長瑪瓦哈（Puja Marwaha），長年致力於確保印度兒童能享受無憂無慮的童年。她接受《彭博商業週刊》採訪時，也擔心疫情可能讓過去的努力付諸流水：「過去幾十年中，確保孩子們的教育、健康與安全，一直是項艱鉅的任務。我們付出巨大努力、資金和人力成本，與在地社群建立、凝聚共識，好不容易才取得一定成效。（在現況下）我們有充分理由擔憂，過去的成功可能大半付諸東流。」

許多團體正大聲疾呼，希望家長為自己生病後可能產生的情況預先做好準備。聯合國兒童基金會（UNICEF）印度主席哈克（Yasmin Haque）向半島電視台（Al Jazeera）表示：「……（否則）這些兒童的悲劇不只有失去親人的悲傷，更面臨被忽視、虐待與剝削的極大風險。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航