毒販用的加密軟體ANOM，竟是FBI設下的陷阱！全球最大跨國臥底行動收網，800人被捕

編譯：吳宗宜

全球最大跨國臥底行動收網800人被捕

美國、澳洲等國家的警察機關在6月8日大動作召開記者會，宣傳跨國警政合作的「特洛伊盾牌行動」（Operation Trojan Shield）取得的豐碩成果。

這個全世界最大的臥底行動，由美國聯邦調查局（FBI）主導，在美國緝毒局（DEA）、歐洲刑警組織（Europol）及16個國家的合作下，在過去三年展開了迄今為止打擊加密犯罪活動的規模最大、最複雜的執法行動之一，共9000名警察參與了這項跨國行動，迄今已監控超過2500萬次各國犯罪組織的通聯。

FBI開發了加密通訊軟體「ANOM」，在軟體中設置了得以獲取軟體通訊紀錄的後門，由於該軟體看似保密性極佳，並有遠距刪除資料等功能，因此廣泛為販毒、犯罪集團等用以通聯，而他們的通聯資料像如何跨國運送毒品等，因此都持續被各國警方掌握。

6月7日，17個國家的執法機關決定收網，同步發動行動逮捕逾800名犯罪組織嫌犯，總共查扣八噸多古柯鹼、22噸大麻、兩噸合成毒品、250支槍和55部豪華車輛，以及價值超過4800萬美元的現金和加密貨幣。

美國聯邦調查局刑事調查部門的副主任希弗（Calvin Shiver）表示，「特洛伊盾牌行動」是一個成功跨國警政合作案，證明了世界各國的執法機關能夠開發了先進的工具來監測、破壞和瓦解犯罪組織。

他說，「特洛伊盾牌行動的成功是創新、奉獻和前所未有的國際合作的成果。」並表示此合作案取得的成果令人震驚，當局透過監控ANOM，發現了隱藏在水果和罐頭貨櫃中的大量古柯鹼。「在貨櫃裡查獲了至少六噸古柯鹼、五噸大麻、兩噸安非他命和大量美金。」

歐洲刑警組織副主任勒庫夫（Jean-Philippe Lecouffe）也表示，美國聯邦調查局在2018年策略性地開發了ANOM，而在今（2021）年3月份包括Sky ECC在內的其他加密聊天平台遭到封鎖後，犯罪分子開始大量使用這個軟體。在這次警方漂亮的收網後，全球犯罪活動網絡必須開始尋找下一個替代方案。

他說：「美國、瑞典、荷蘭、澳洲、紐西蘭和其他歐洲國家的執法機關，通力合作在本案取得了非凡的成就。歐洲刑警組織協調各國當局，透過軟體取得的豐富訊息，讓正在偵辦中的案子能取得更多情報，藉以打擊犯罪組織和販毒組織，讓他們無所遁形。我很高興各國執法單位透過合作取得了豐碩的成果，並深化了執法合作夥伴關係。」他也表示未來數週，各國執法機關會繼續收網行動，破獲更多犯罪。

Photo Credit: AP / 達志影像

澳洲警方表示透過該行動，他們已經阻止了21起謀殺案、逮捕224人、關閉六個地下毒品實驗室，繳獲了3.7噸毒品，沒收了許多槍支和數百萬美元的現金。犯罪組織的加密通訊，都是透過美國聯邦調查局的情報單位所解密。

澳洲聯邦警署署長柯蕭（Reece Kershaw）說，「他們是非法暴走族幫派、澳洲黑手黨、亞洲犯罪集團和其他有組織的犯罪集團，用工業生產的名目走私非法藥物進澳洲。」

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，此次國際執法行動是一個分水嶺，重創了跨國犯罪集團，而不僅是澳洲，這是對各國犯罪集團的一記警鐘。

墨爾本迪肯大學（Deakin University）的反恐研究專家巴頓（Greg Barton）告訴金融時報，在手機上部署特洛伊木馬軟體，是利用社交工程（social engineering）打擊有組織犯罪的絕佳案例：「澳洲和世界各地的警方，將更深入地了解組織犯罪的活動模式，並在短時間內阻止他們，這是在與罪犯無止盡的貓捉老鼠戰鬥中，暫時取得的重要勝利。」

ANOM的源起與風行

2018年，美國聯邦調查局秘密開發並營運了一家名為ANOM的加密軟體公司，並自隔年起與澳洲聯邦警察在內的跨國執法機關合作，在100多個國家中監控300多個犯罪集團的超過1萬2000支手機等通訊設備。

該軟體平台的目標是針對性的打擊跨國犯罪、販毒和洗錢組織，透過提供連結犯罪網絡所須的加密功能軟體，例如遠程刪除手機儲存的文件、紀錄和能夠產出脅迫代碼（duress passwords，指可以在正常通聯發出特定代碼讓接收方知道此人正處於他人的脅迫之下），讓犯罪組織心甘情願的陸續轉用此軟體。

在美國聯邦調查局等跨國執法機構合作監控的18個月內，此通訊軟體中共有2700萬條訊息犯罪被截獲。

犯罪集團對於加密通訊平台的需求非常急迫，但是加密平台在使用上不太穩定，經常被各國執法機關抄家。2020年7月，EncroChat加密平台被法國、荷蘭合作的EMMA任務小組抄家下架，這一國際行動在整個歐洲的黑社會中引發了不小衝擊。

隨後在2021年，又發生了另一次類似性質的行動，是由比利時、法國、荷蘭執法當局組成的國際合作，成功下架了被犯罪組織廣泛使用的加密通信平台Sky ECC。

這兩次的行動讓ANOM成為僅存好用的加密通訊軟體，讓各個犯罪組織趨之若鶩，以躲避執法部門的監控，卻沒有想到這個軟體才是真正的陷阱，讓他們都成為了俎上肉。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航