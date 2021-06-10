物流供應鏈爆單，台灣「宅配三雄」營收三級跳，員工過勞、罷工成隱憂

台灣物流市場今年（2021年）受到第二波新冠疫升溫，物流供應鏈開始爆單，因為第三級警戒影響民眾生活，遠距辦公、教學成為常態，宅經濟發威對業者而言就是全新商機，其中受惠最大的分別是台灣宅配三雄：嘉里大榮、宅配通以及新竹物流，業績暴衝營收三級跳。不過，專家指出，以韓國物流業者為借鏡，過度的勞動導致第一線員工不能負荷，員工發動無限期罷工，一度造成公司運作停擺，投資人要注意這類風險。

嘉里大榮

嘉里大榮成立於1954年，前身為大榮汽車貨運，主要經營汽車貨運事業，營業所站遍佈全省各鄉鎮，構成營運網路，提供大眾、宅配、收貨款及常、低溫物流倉儲及配送服務，貨運量市佔率約35%左右。

目前公司主要經營路線貨運及物流倉儲服務，貨運方面提供B2B、B2C等貨物配送；物流方面提供客戶常、低溫貨件儲存及物流管理機能，並提供低溫配送服務

根據最近的公司年報顯示，2019年公司合併業務營收比重：貨運運輸約佔75%，物流倉儲約佔25%。其中物流運輸比重：常溫配送約占70%、物流佔20％、醫療物流佔5％。

嘉里大榮已經完成部屬醫療物流、冷鏈物流、時尚物流、以及跨境電商物流等四大利基型特殊物流領域。轉投資公司包含：嘉里醫藥物、大榮汽車貨運、嘉利冷鏈設備、嘉里快遞、嘉里鮮菓以及科學城物流（提供科學園區保稅倉儲、運輸、報關服務）產業規模完整。

宅配通

宅配通成立於2000年，是一家汽車貨運及宅配物流配送服務公司，由東元集團（持股43.44%）與日本物流業「日本通運」合作成立，台灣第一家提供戶對戶的宅配服務商。

2012年公司與富邦媒體科技策略聯盟，由富邦媒體參股20%。隔年，看好第三方支付及電子商務的成長，公司全方位發展物流服務、資訊流及金流服務、物販服務等。2019年營收占比分別為宅配75%，物流事業24%。

根據宅配通法人說明會資料顯示，自2012年至2019年營業收入年複合成長率達5.5%，未來營運目標將朝向拓展智能物流櫃合作，彈性化服務，以及擴大3小時達、美食外送等新業務服務。

配送車隊方面，至2019年8月，宅配車1100輛。倉儲中及轉運心方面，全台約15座物流中心，3座轉運中心。另外，與全家便利商、萊爾富合作密切，推出常溫宅配代收服務，並且與全家便利店合推3C維修件宅配服務、大嘴鳥小資箱宅配包材服務

新竹物流

新竹物流HCT（未上市）成立於1938年，由傳統運輸轉型為服務業，提供物流、商流、金流、資訊流整合之綜合型物流服務。2017年營業額已達到150億台幣，代收貨款金額達210億，為台灣物流服務業領導品牌之一。

近年來因應電商宅配需求，更投入小物配、機車配送、冷凍冷藏全溫層車。HCT通過TFDA藥品PIC/S GMP評鑑，獲得藥品GDP績優廠商，實現「從藥品倉儲、加工到配送一條龍的全方位服務」。

提供商品訂單處理、客服、物流、應收帳款、買賣交易等服務。因應國際物流及跨境物流發展新趨勢。全台共14處服務據點，包含一般倉儲、溫控及GDP醫藥物流中心，並致力於聚落化。

自2016年4月起，HCT正式成為阿里巴巴集團旗下，菜鳥物流的台灣物流商合作夥伴，位於桃園市的HCT跨境倉，也成為天貓國際海外台灣指定倉。

專家：韓國物流業者大罷工 一度造成公司停擺

資深投資人黃柏堃指出，目前由於宅經濟發威，只要跟遠距有關的股票都已經漲翻天，若以宅配股來看的話，只能購買上市股票嘉里大榮、宅配通，業績的確會有成長，但是股價也已經在相對高點，投資人應持續觀察宅配概念股，是否有因為人力不足、冷鏈不夠等問題發生。

另外，他強調，近來由於訂單爆量，已經有越來越多的運送員反應過勞的問題。例如，公民團體已經反應倉儲業等4行業在第三級警戒期間，繼讓勞工超時加班、停止休假後，再開後門，對已經嚴重過勞的勞工無疑雪上加霜。

黃柏堃說明，物流業者在人力成本大，若受影響會造成營運問題，而這類物流業者基層員工過勞狀況，韓國已經上演。韓國也因為疫情流行流宅配業務量暴增，不過宅配員多半須負責包裹分流，加上一天內得配送數百件包裹，造成十數起過勞死亡案例。

他說，日前韓國全國宅配業勞動組合（工會）控訴資方毀約，且工會指責政府只在意是否達成社會共識，根本毫無作為，因此發動無限期罷工，約有五千多人參與。罷工造成宅配、物流一度停擺，當然公司營運也會受影響，若要進行投資的民眾，千萬要注意是否有員工過勞情況。

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核稿編輯：翁世航