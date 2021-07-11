存「緊急預備金」的三種好方法，開始最好的時機就是現在

存到緊急預備金有兩大重點，盡早開始跟有計畫的執行。最好的時機就是現在，沒錯，就是現在開始存。

有計畫的執行，你要有符合你情況的儲蓄計畫，而不是只專注於遠大的目標卻忘了考自身狀況，那樣計畫可能就會變成白日夢！

定下明確的目標金額

必須合理： 符合自己情況，可以設定有挑戰性的目標，但那種明顯不合理的目標就算定下來，也只會讓你有存錢的壓力跟失敗時的罪惡感。

符合自己情況，可以設定有挑戰性的目標，但那種明顯不合理的目標就算定下來，也只會讓你有存錢的壓力跟失敗時的罪惡感。 跟自己比： 不要跟別人比較，輸家專注於贏家，贏家專注於目標。

不要跟別人比較，輸家專注於贏家，贏家專注於目標。 要夠明確： 要有確定的數字，不要這個月「好像應該30萬」，下個月又變成「不然20萬好了」。

要有確定的數字，不要這個月「好像應該30萬」，下個月又變成「不然20萬好了」。 寫下目標：在生活周遭提醒自己這個目標，可以是日記、便條紙或手機每日鬧鐘提醒。

設定每月儲蓄的比例

設定每月儲蓄的目的，除了告訴自己要養成儲蓄的好習慣之外，也是可以有數據的計算、讓你能控制存錢計畫的好方法。你可以參考後文三種存緊急預備金的設定方法，也可以自己設定每月儲蓄比例。

你還能透過網路銀行的自動轉帳功能，讓你收到每月薪資後，可以固定在每月的某一天，從薪資帳戶轉帳到緊急預備金帳戶，避開「你」這個不可控因素，讓錢的流向自動化。

講到這點，就不得不提到兩種存錢方式的比較：

收入 ─ 儲蓄＝支出

收入 ─ 支出＝儲蓄

因為先扣除儲蓄，代表你已經為這個月的固定儲蓄做好打算，剩下來的錢才是你這個月可以支出的金額。

如果先扣除支出，你可能會花到月底發現自己每月都剩不到多少錢儲蓄，不知不覺就成為了「月光族」。

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三種存緊急預備金的好方法

首先，請依緊急預備金公式算出專屬於你的建議值，再使用以下3種方法開始你的儲蓄計劃。

以下假設：假設緊急預備金目標六個月的薪水30萬，每月結餘平均有2萬元。

1. 緊急預備金儲蓄遞減法：適合先苦後甘，想要越存越輕鬆的人

所謂遞減法，隨著目標達成率越來越高，每月的結餘存錢比例慢慢遞減。

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以遞減法的範例，達到緊急預備金目標要花費22.9個月，將近兩年的時間，你可能會覺得有點久，但是別忘了，重點不是存下緊急預備金的目標有多遠，而是你要現在就開始行動！

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使用遞減法的好處是每個月存得越多，扣除存下預備金的結餘會越多，多出來的結餘你可以用於投資理財、自我進修或者甚至犒賞自己，這是你應得的獎勵，而且會讓你覺得存下一筆緊急預備金不是件難事，會越存越輕鬆。

2. 緊急預備金儲蓄遞增法：適合循序漸進，慢慢養成儲蓄習慣的人

遞增法：隨著目標達成率越來越高，每月的結餘存錢比例慢慢遞增。

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以遞增法的範例，達到緊急預備金目標一樣要花費22.9個月，只是前期壓力比較沒那麼大，一下子就存到結餘80%的金額，可以讓你養成儲蓄習慣後，再慢慢增加存預備金的結餘比例。

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不過這種方法在後期會越存越多，雖然是件好事，可是對於人性來說是一大考驗，如果沒有存錢的毅力很容易會放棄。

3. 緊急預備金儲蓄均攤法：適合遵守紀律，嚴格執行儲蓄計畫的人

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以均攤法的範例，達到緊急預備金目標要花費18.8個月，因為一開始就馬力全開、打算長期抗戰，以結餘80%的金額連續存19個月，可以說是這三個方法中最需要紀律的選擇。

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雖然均攤法看起來很難，但它的好處是一開始就高標準的定期定額，可以讓你提前完成存下緊急預備金的任務。相較於遞減法跟遞增法快了整整4個月，如果你可以有效率又保持紀律的達成儲蓄目標，那均攤法很適合你。

同時也要提醒，這些計算都僅為參考，在現實意外狀況需要動用到緊急預備金時，往往會發現是來自於過往風險管理意識不足，導致要動用大筆資金。克服人性在理財上的盲點，最好擅加與理解你個人的財務狀況的顧問團隊資源，讓客觀的專業建議助你一臂之力。

本文經安睿宏觀理財規劃顧問授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航