《魅力領導學》：如何像祖克柏、賈伯斯一樣，打造專屬於我的領導形象？

文：陳麗卿

Q9：如何像祖克柏、賈伯斯一樣，打造專屬於我的領導形象？

蘋果電腦創辦人賈伯斯（Steven Jobs），每次產品發表都是清一色的黑色高領毛衣＋牛仔褲；臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）一件灰色T-shirt走天下，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）無論穿什麼服裝總是搭配珍珠……這些領導者是因為太忙、沒時間煩惱穿什麼，所以乾脆在偶然找到自己喜歡的單品後，就持續穿嗎？我們是不是也可以仿效這個做法，打造專屬的領導者形象？

這樣的猜測其實只對了一半。誠然，他們沒有時間變化穿著（和你一樣），也不想把每天早晨寶貴的精力虛擲在「對著衣櫥乾瞪眼」上面。但是，他們對穿著的選擇並非偶然，而是經由形象專家精心指點，或經過刻意安排的結果。換句話說，即使他們看起來「隨興」，其隨興也不是真的隨興，而是「經過精算」的隨興！

這群領導者（或他們倚賴的形象專家）所做的，其實是以導演的角度看到：自己是誰？社會如何看自己？自己又希望社會如何看自己？並根據現階段的目標，訂定相對應的形象策略。好消息是，訂定形象策略的方法並不複雜，你也可以自己操作！接下來與你分享我為客戶訂定形象策略時，經常運用的「形象策略三圓圖」，供你參考：

Photo Credit: 商業周刊提供

你需要釐清自己「現階段」所扮演的角色，與以此角色想要傳遞的訊息。我這裡說現階段，是因為形象策略不僅會因你個人的身分、位階、年齡、目標願景而改變，也與你團隊／企業的階段性目標、文化、產品定位息息相關——當你了解自己需要／想要傳遞出的訊息後，就能透過形象技術，來展現、強化或傳遞此訊息。

例如特斯拉（Tesla）的創辦人伊隆．馬斯克（Elon Musk），就以「皮衣」做為特斯拉品牌文化最好的呼應：皮衣當中蘊含的冒險與反叛基因，演繹出特斯拉勇於挑戰、顛覆傳統的精神，同時也打中了粉絲們（一群喜歡嘗鮮、擁抱最新科技、好奇心強烈且熱愛挑戰傳統的人）的心。

「形象策略三圓圖」範例

領導者的形象策略，必須同時兼顧「形象策略三圓圖」的三個層面，不能缺少任何一項。少了社會期待，無論穿得再怎麼吸引人，別人還是難以把你與你的行業、你的企業聯想在一起；少了個人特質，就有如戴上面具，完美有餘，卻無法代表真實的自己；少了傳遞訊息，你將偏離航線，無法帶領企業品牌往願景目標前進。

而三者兼顧其實並不算是個艱鉅任務——前述所舉的例子中，每一位領導者所選擇的穿著模式，都和其希望傳遞出的形象、公司文化、個人特質有關連！

例如賈伯斯的高領毛衣，是廣受大學教授、知識分子所喜愛的款式，在社會心理學上代表著知性的學者氣質，而其簡單的線條也和蘋果的設計理念有關聯性（傳遞訊息）。並且，高領毛衣巧妙地修飾了賈伯斯偏長的脖子（個人特質），你可以想像一下若他改穿V領毛衣，看起來可能會像清癯的修行人。除此之外，賈伯斯的牛仔褲是科技業內的共通語言，不僅符合大家對科技人士的社會期待，同時也創造出了他與員工的連結（社會期待＋傳遞訊息）。

國際貨幣基金組織總裁克莉絲汀．拉嘉德（Christine Lagarde），以套裝（社會期待）搭配千變萬化的絲巾（個人特質）著稱，套裝的幹練與絲巾的柔軟，演繹出女性銀行家理性與感性兼具的特質（傳遞訊息）。

伊隆．馬斯克以皮衣（傳遞訊息）做為形象重點，但並非粗獷、富流浪氣息的機車皮衣，而是皮質細膩富光澤、剪裁經典的都會款皮衣，降低了他壯碩的身材與桀驁不馴的個性所造成的威脅性（個人特質），同時也像是個充滿創意、精力旺盛的頂級富豪（社會期待）。

Photo Credit: AP / 達志影像

《Vouge》雜誌美國版主編安娜．溫圖（Anna Wintour）的招牌內捲鮑伯頭髮型是五○年代的代表，象徵著傳統與經典的精神，有了這個髮型，儘管身為時尚教母、引領時尚潮流的她穿遍世間華服，個人風格卻從未被流行洪流淹沒，就是因為儘管服裝走在時尚尖端（社會期待），髮型卻守住了傳統經典的元素（個人特質＋傳遞訊息）。

美國副總統賀錦麗儘管會依場合穿套裝或穿牛仔褲（社會期待＋傳遞訊息），卻永遠戴著或長或短、或單顆或成串、或白或黑的珍珠項鍊（個人特質＋傳遞訊息），不僅是因為珍珠是她所屬團體AKA姐妹會（Alpha Kappa Alpha Sorority，美國第一個非裔姊妹會）的信物，也因為珍珠能演繹出「智慧、寧靜、正直、忠誠」的印象。

而祖克柏鍾愛的灰色T-shirt與牛仔褲，則同時滿足了社會期待、個人特質與傳遞訊息三條件：矽谷新貴，就是這樣！

以上這些例子，都能夠成為你在擬定形象策略時的參考，但是請不要為其所限，而應該盡可能地去發揮嘗試，有必要的話，也可以請專業的形象顧問協助你。

實踐全方位的品牌思維

在擬定與實踐形象策略的過程中，你會愈來愈深入「你＋品牌」之間的關係，並且不止體現於外在穿著，而是全方位的——你的一言一行，一舉一動，都與品牌密不可分。

從某種層面來說，它其實是個「修行」：時時刻刻以導演的角度，360度審視自己的思維、格局、樣貌、待人、處事、價值觀，包括線上線下、人前人後的形象，對外人與對內部團隊的態度，對待同性與對待異性的禮儀，與比自己身分地位高，與比自己身分地位低者的相處模式，在媒體上公開發言與內部溝通談話的尺度……經過持續的省思，最終你會感謝自己領導者的身分，讓你擁有比一般人更多的機會，能不斷地檢驗自己的言行、淬鍊自己的魅力、印證自己的核心價值。

最後提醒你，領導者的形象策略會「進化」，但不會「突變」。當「形象策略三圓圖」中的任一項發生變化——或許是社會期待不一樣了，個人條件改變了，或是你希望傳遞不同的訊息，此時形象策略也會需要跟著改變。然而，其改變不會是朝令夕改，且每改一次就大翻盤，而是穩定且漸進式的改變——從延續原有的形象策略，慢慢過渡到下一個形象策略——如此，才是領導者品牌經營的長久之計。

書籍介紹

本文摘錄自《魅力領導學：CEO魅力教練解析領導者的35個形象策略題》，商業周刊出版

作者：陳麗卿

以權力服人，得到的是臣服

以實力服人，得到的是信任

以魅力服人，贏得的是追隨

——形象大師陳麗卿 千錘百鍊的魅力心法——

數萬領導者見證：有魅力，就能放大領導效能與影響力

賈伯斯以一套衣服打天下，其實是經過精密計算？

為什麼世界領導者人要展現權威時，都會打上「深藍色領帶」？

看似不經意的舉動、穿著，其實都是精心設計的結果，眾多企業領導者倚重的形象管理顧問陳麗卿，將形象理論結合精彩實務範例，深入淺出解析魅力訣竅，原來魅力早已在你的身上，只要在穿著、肢體動作與口語表達略作調整，就能立即由內而外，綻放魅力。

有魅力就有影響力，讓人不只服從，更真心跟隨！

→不被人當老闆，原來是看起來不像！掌握穿著三心法、氣勢肢體動作與口語表達技巧，就能成為名符其實的領導者。

個性溫和的人也能培養出領袖氣場？

→想展現領導者的權威感不是非得強勢不可，了解自己的特質，選擇適合的權威策略，即使個性不強勢，也能擁有說服力、影響力。

需要激勵團隊的時候，發揮領袖魅力更能達標？

→你是「啦啦隊」還是「教練」？這些實用技巧，讓你迅速讀取他人的需求，每一次激勵都正中紅心，讓你聰明省力，對方更能進步飛速。

性格低調的人在社交場合也能如魚得水？

→不是花蝴蝶，也能在社交場合閃閃發亮！運用適當的形象策略，內向者也能發揮獨特魅力，吸引別人主動前來攀談。

自媒體時代，如何面對媒體大加分？

→「面對鏡頭」是現代領袖魅力的基本功，曾經歷上千場媒體訪問的作者公開找出最佳上鏡策略、答題訣竅，與克服鏡頭恐懼症的實戰方法！

本書將讓你學習到

營運管理：領導者是大家長

領袖魅力是可以學習的！透過系統化的解析，從外在衣著形象到肢體氣勢，讓領導者獲得魅力的力量，進而擴散影響力，讓企業文化、員工團隊不知不覺往你希望的方向前進。只要能夠掌握魅力的本事，就等於比別人多出93％的勝算！

績效達標：領導者是超級演員

當需要發號施令、凝聚團隊、激勵人心、說服溝通甚或主導會議氣氛的時候，領導者必須因應不同目標，而策略性地進行「演出」，從穿衣的色彩心理學，到肢體、眼神的溝通，只要注意這些小變化，足以達到事半功倍的收穫。

公眾溝通：領導者是品牌代言人

網路時代，大小新媒體百花齊放，甚至企業經營自媒體也成為趨勢，身為領導人，受訪上鏡的機會大增。媒體鏡頭就像一把雙面刃，表現得好，將為你贏得眾人的心，更為企業大大加分；反之，若是一點小瑕疵一個不留神，也會在鏡頭前無限放大，不可不慎啊！

人脈連結 領導者是萬人迷

社交場合不只是吃飯應酬，更是領導者展現魅力與格局的場域。以「導演」的思維全盤思考，無論是單刀赴會、伴侶連袂帶領團隊，都能讓任務自然圓滿，讓感情水到渠成，讓社交不只是執行任務，更是能享受其中的一場秀！

Photo Credit: 商業周刊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航