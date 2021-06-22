2021/06/22,
健康

7/1起大幅放寬試管嬰兒補助限制，做人工受孕前必看懶人包

7/1起大幅放寬試管嬰兒補助限制，做人工受孕前必看懶人包
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

近10餘年來總生育率都徘徊在1.10到1.20間，遠低於平均值，少子女化恐造成下一代勞動人口不平衡衍生社會問題。尤其今年1月首次跌破萬人，出生人數只有9601人，行政院於母親節前夕正式公告實施三大政策，並於今年7月1日正式實施。其中為滿足不孕症夫婦生育期待，降低人工生殖療程費用壓力，大幅放寬試管嬰兒補助限制。

為了逆轉台灣生育率，降低人工生殖療程費用壓力，今（2021）年5月6日由行政院長蘇貞昌在主持行政院會時拍板實施三大政策於今年7月1日開始實施，大幅放寬試管嬰兒補助限制。新、舊方案差異在哪，讓我們一起看看。

新舊方案比比看

一、擴大申請試管嬰兒補助對象資格

原方案僅補助低收入戶及中低收入戶之不孕症夫妻，新方案擴大補助對象範圍，只要不孕夫妻符合下列條件，即可申請：

  • 妻子未滿45歲
  • 不孕夫妻至少一方具中華民國國籍

二、增加試管嬰兒補助次數

原方案一年補助1次，新方案增加每胎補助次數，若妻子年齡年小於40歲，每胎補助上限為6次；若妻子年齡介於40-45歲，每胎補助上限為3次。

三、除經濟社會弱勢者，擴大補助試管嬰兒額度

原方案僅補助低收入戶及中低收入戶，補助額度上限為15萬元。新方案擴充補助「非低收入戶及中低收入戶」，首次申請補助者，每次補助上限為10萬元，再次申請者，每次補助上限6萬元，不同療程範圍之補助成數請看下圖。至於「低收入戶及中低收入戶」則維持補助額度每次上限為15萬元。

  • 試管嬰兒不同療程範圍之補助成數示意圖

資源哪裡找？

欲參加今年度的試管嬰兒補助方案者，可透過國民健康署公告之93間人工生殖機構，向衛福部申請試管嬰兒補助。

醫事機構名單，實際以國民健康署人工生殖機構許可通過名單為主。

配套措施之一：增加產檢次數及項目

原方案

新方案

補助次數

10次

14次

*增加4次

補助產檢項目

‧例行產檢（問診、體重、血壓、腹長(宮底高度)、胎心音、胎位、尿蛋白、尿糖）

‧1次超音波檢查

‧例行產檢（問診、體重、血壓、腹長(宮底高度)、胎心音、胎位、尿蛋白、尿糖）

‧妊娠糖尿病篩檢

‧貧血篩檢

‧3次超音波

產檢假

有薪產檢假 5天

有薪產檢假 7天

*增加2天的薪資由政府補助

配套措施之二：放寬育嬰留停及調整工時彈性

原方案

新方案

育嬰留職停薪申請
  1. 受僱者任職滿6個月
  2. 子女滿3歲前
  3. 雙親皆為“在職”
  4. 勞保年資滿1年以上
  5. 雙親需各自申請
  6. 每次最少半年，最長2年
  1. 雙親可同時申請
  2. 雙親可同時領津貼
  3. 配偶未就業，受僱者可申請
  4. 30日-6個月，申請2次為限

*需提前預告僱主

育嬰留著停薪津貼

6成投保薪資

每個子女最長合計發6個月

8成投保薪資

工作時間彈性調整

只有>30人公司適用

減少1小時工時或調整工作時間

<30人公司也適用

減少1小時工時或調整工作時間

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。