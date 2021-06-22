7/1起大幅放寬試管嬰兒補助限制，做人工受孕前必看懶人包

為了逆轉台灣生育率，降低人工生殖療程費用壓力，今（2021）年5月6日由行政院長蘇貞昌在主持行政院會時拍板實施三大政策於今年7月1日開始實施，大幅放寬試管嬰兒補助限制。新、舊方案差異在哪，讓我們一起看看。

新舊方案比比看

一、擴大申請試管嬰兒補助對象資格

原方案僅補助低收入戶及中低收入戶之不孕症夫妻，新方案擴大補助對象範圍，只要不孕夫妻符合下列條件，即可申請：

妻子未滿45歲

不孕夫妻至少一方具中華民國國籍

二、增加試管嬰兒補助次數

原方案一年補助1次，新方案增加每胎補助次數，若妻子年齡年小於40歲，每胎補助上限為6次；若妻子年齡介於40-45歲，每胎補助上限為3次。

三、除經濟社會弱勢者，擴大補助試管嬰兒額度

原方案僅補助低收入戶及中低收入戶，補助額度上限為15萬元。新方案擴充補助「非低收入戶及中低收入戶」，首次申請補助者，每次補助上限為10萬元，再次申請者，每次補助上限6萬元，不同療程範圍之補助成數請看下圖。至於「低收入戶及中低收入戶」則維持補助額度每次上限為15萬元。

試管嬰兒不同療程範圍之補助成數示意圖

資源哪裡找？

欲參加今年度的試管嬰兒補助方案者，可透過國民健康署公告之93間人工生殖機構，向衛福部申請試管嬰兒補助。

醫事機構名單，實際以國民健康署人工生殖機構許可通過名單為主。

配套措施之一：增加產檢次數及項目

原方案 新方案 補助次數 10次 14次 *增加4次 補助產檢項目 ‧例行產檢（問診、體重、血壓、腹長(宮底高度)、胎心音、胎位、尿蛋白、尿糖） ‧1次超音波檢查 ‧例行產檢（問診、體重、血壓、腹長(宮底高度)、胎心音、胎位、尿蛋白、尿糖） ‧妊娠糖尿病篩檢 ‧貧血篩檢 ‧3次超音波 產檢假 有薪產檢假 5天 有薪產檢假 7天 *增加2天的薪資由政府補助

配套措施之二：放寬育嬰留停及調整工時彈性

原方案 新方案 育嬰留職停薪申請 受僱者任職滿6個月 子女滿3歲前 雙親皆為“在職” 勞保年資滿1年以上 雙親需各自申請 每次最少半年，最長2年 雙親可同時申請 雙親可同時領津貼 配偶未就業，受僱者可申請 30日-6個月，申請2次為限 *需提前預告僱主 育嬰留著停薪津貼 6成投保薪資 每個子女最長合計發6個月 8成投保薪資 工作時間彈性調整 只有>30人公司適用 減少1小時工時或調整工作時間 <30人公司也適用 減少1小時工時或調整工作時間

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航