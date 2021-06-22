7/1起大幅放寬試管嬰兒補助限制，做人工受孕前必看懶人包
我們想讓你知道的是
近10餘年來總生育率都徘徊在1.10到1.20間，遠低於平均值，少子女化恐造成下一代勞動人口不平衡衍生社會問題。尤其今年1月首次跌破萬人，出生人數只有9601人，行政院於母親節前夕正式公告實施三大政策，並於今年7月1日正式實施。其中為滿足不孕症夫婦生育期待，降低人工生殖療程費用壓力，大幅放寬試管嬰兒補助限制。
為了逆轉台灣生育率，降低人工生殖療程費用壓力，今（2021）年5月6日由行政院長蘇貞昌在主持行政院會時拍板實施三大政策於今年7月1日開始實施，大幅放寬試管嬰兒補助限制。新、舊方案差異在哪，讓我們一起看看。
新舊方案比比看
一、擴大申請試管嬰兒補助對象資格
原方案僅補助低收入戶及中低收入戶之不孕症夫妻，新方案擴大補助對象範圍，只要不孕夫妻符合下列條件，即可申請：
- 妻子未滿45歲
- 不孕夫妻至少一方具中華民國國籍
二、增加試管嬰兒補助次數
原方案一年補助1次，新方案增加每胎補助次數，若妻子年齡年小於40歲，每胎補助上限為6次；若妻子年齡介於40-45歲，每胎補助上限為3次。
三、除經濟社會弱勢者，擴大補助試管嬰兒額度
原方案僅補助低收入戶及中低收入戶，補助額度上限為15萬元。新方案擴充補助「非低收入戶及中低收入戶」，首次申請補助者，每次補助上限為10萬元，再次申請者，每次補助上限6萬元，不同療程範圍之補助成數請看下圖。至於「低收入戶及中低收入戶」則維持補助額度每次上限為15萬元。
- 試管嬰兒不同療程範圍之補助成數示意圖
資源哪裡找？
欲參加今年度的試管嬰兒補助方案者，可透過國民健康署公告之93間人工生殖機構，向衛福部申請試管嬰兒補助。
醫事機構名單，實際以國民健康署人工生殖機構許可通過名單為主。
配套措施之一：增加產檢次數及項目
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原方案
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新方案
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補助次數
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10次
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14次
*增加4次
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補助產檢項目
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‧例行產檢（問診、體重、血壓、腹長(宮底高度)、胎心音、胎位、尿蛋白、尿糖）
‧1次超音波檢查
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‧例行產檢（問診、體重、血壓、腹長(宮底高度)、胎心音、胎位、尿蛋白、尿糖）
‧妊娠糖尿病篩檢
‧貧血篩檢
‧3次超音波
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產檢假
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有薪產檢假 5天
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有薪產檢假 7天
*增加2天的薪資由政府補助
配套措施之二：放寬育嬰留停及調整工時彈性
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原方案
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新方案
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育嬰留職停薪申請
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*需提前預告僱主
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育嬰留著停薪津貼
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6成投保薪資
每個子女最長合計發6個月
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8成投保薪資
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工作時間彈性調整
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只有>30人公司適用
減少1小時工時或調整工作時間
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<30人公司也適用
減少1小時工時或調整工作時間
責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航