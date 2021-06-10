翁山蘇姬再被軍政府控貪腐，若定罪最高可判入獄15年

緬甸國營媒體10日報導，緬甸軍政府再指控前國務資政翁山蘇姬（ Aung San Suu Kyi，港譯「昂山素姬」）收受賄賂與透過房地產交易濫權牟利，違反《反貪腐法》，最高可判15年，這是翁山蘇姬目前在身的七件案子中，刑期最高的。

2月1日軍事政變以來，由翁山蘇姬領導的民選全國民主聯盟（NLD）政府遭推翻，翁山蘇姬隨即遭軍方拘禁，並被控多條罪名。5月24日她首度出庭受審，下一次開庭則在下週一（6月14日）開始。

《路透社》報導，緬甸國營報紙《緬甸環球新光報》（Global New Light of Myanmar）10日報導引用反貪腐委員會（Anti-Corruption Commission i）說法，指出新一波控訴是關於杜慶芝基金會（Daw Khin Kyi Foundation）被指濫用土地，而翁山蘇姬是此一慈善組織的主席，「她（翁山蘇姬）以其職權犯下貪腐行為，所以依《反貪腐法》(Anti-Corruption Law）第55條對她提出指控」。

根據杜慶芝基金會官網，翁山蘇姬於2012年以母親之名創立的杜慶芝基金會，為非營利、政治中立的慈善團體。該會主要任務是改善緬甸窮困地區的衛生、教育與生活水準，和各政府機關、國際非政府組織合作，並接受海內外的捐贈。

《美聯社》引述《緬甸環球新光報》報導，委員會發現翁山蘇姬濫用職權，為杜慶芝基金會以低於市價取得房地產。此外，反貪腐委員會指出翁山蘇姬從前仰光區首席部長U Phyo Min Thein手中，收取60萬美金（約新台幣1660萬元）賄款和七條金條。

此次翁山蘇姬被控的《反貪腐法》罪行，最高刑期可判15年，是目前翁山蘇姬面臨的指控中最嚴厲的懲罰，此案已由相應的單位首都奈比多警方（Naypyidaw）啟動相關程序。緬甸國營電視緬甸國家電視台（MRTV）也報導此事。

自政變後三個多月以來，軍政府對翁山蘇姬提出一系列控訴，針對此案，翁山蘇姬委任律師其溫（Kyi Win）也維持一貫立場，否認指控。其溫指出，翁山蘇姬的法律團隊將再下次聽審會面時，與她進一步討論情勢。

翁山蘇姬目前被控罪行包括面臨非法進口對講機、無照使用收音機、去年（2020年）曾破壞防疫禁令聚眾違反《天然災害管理法》（Natural Disaster Management Law）兩次等等。另外，違反殖民時期制定《官方機密法》（Official Secrets Act）將被單獨審理。

緬甸英文媒體《伊洛瓦底》報導，本案是翁山蘇姬被軍方指控的第七件案子，如果全部案件都成立，今年75歲的翁山蘇姬至少將入獄25年，意味著她將在獄中度過餘生。

2月軍政權就已針對杜慶芝基金會的財務、財產和建築使用情形執行調查。國營媒體的指控即指涉翁山蘇姬濫用職權租下杜慶芝基金會在仰光（Yangon）的建物和土地，報導指出，「根據仰光區審計部數據，國家因為她犯下的錯誤，損失5.2億緬元（約新台幣）。」此外，有另三名前官員也因協助取得土地許可，以《反貪腐法》遭到控訴。

3月記者會上，軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）就已指控翁山蘇姬分別在2017年12月和2018年3月，向前仰光區首席部長U Phyo Min Thein，收受60萬美金賄款和重達11公斤的七條金條的這筆賄賂，反貪腐委員會也證實這條指控。

Myanmar protests against military rule again today. Every day the protests happen. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/g0TJaviyQm — Matthew Tostevin (@TostevinM) June 9, 2021

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒