《都市的夏天為什麼愈來愈熱？》：都市環境的散熱方式，就像一杯咖啡的散熱過程

文：林子平

平衡：留在都市中的熱量有多少

除非從都市的熱平衡來解釋，否則僅從單一面向來看都市熱島是毫無意義的。

大型住宅開發案若規劃了大面積綠地雖有利於降溫，但大量住戶也將增加空調排熱；沿河岸的建築若加大棟距將有利於空氣對流，但堤外柏油停車場可能加熱了河面上吹來的涼風。本章將由都市熱平衡的角度，將所有進入都市，以及返回天空的熱量整體說明，才能找出城市的高溫病因，對症下藥。

一、從洗手槽的蓄水理解都市熱平衡

探討都市熱平衡前要先界定探討範圍，也就是這個「都市系統」的邊界。水平範圍即是要探討的都市區域，垂直範圍則由其地底下方的土壤，向上延伸到地面上方大概100到300公尺左右。在這個系統內包含了實體的部分，如自然的土壤、水域、植栽，以及人工的建築、鋪面、道路、交通工具。還包含虛體的部分，即大氣及室內空氣。

有些熱量會進入系統，有些會流出系統。如果把都市系統比喻成洗手槽（如圖5-1），淨輻射量（Q*）及人工發熱量（QF）就像水龍頭流出的水一樣，持續流入都市系統中，而顯熱傳遞（QH）及潛熱傳遞（QE）這兩種散熱方式就像排水口的功能，能將能量流出系統外，同時也需考量在都市周邊是否有其它水平對流熱變化（ΔQA），使熱量流入或流出系統。

把上述五種進出的能量相加減，就可得出系統中蓄積的熱量，稱為都市的蓄熱量（ΔQS）。當流入的熱量高於流出的熱量時，蓄熱量就為正值，就像水槽內累積的水位高度一樣，熱量會蓄積在系統中。這些熱量可能蓄積在系統內的實體及虛體中。但不論存在何處，均會直接或間接，或快或慢地讓都市的溫度提高。因此，當蓄熱量愈高時，代表都市熱島的潛在威脅較大。

Photo Credit: 商周出版提供

上述提到的淨輻射量，是指進入到都市系統內的輻射（含短波及長波）扣除離開系統的輻射後所得的淨值。淨輻射量愈大，代表有愈多的輻射熱量蓄積在系統中。而顯熱與潛熱的傳遞均與風及對流有密切的關係，依材料乾燥或溼潤的特性來採取散熱的方式（在本章第2節會詳細說明）。而人工發熱量是除了自然的輻射量外唯一進入系統的熱源，也是都市發展下人類生活、工作、移動等行為的必然結果重要特徵（詳見本章第3節）。

水平對流熱變化，是指這個都市系統可能鄰接一個較涼的綠地及水域，而流出熱量，使系統蓄熱量降低；但也可能鄰接一個更熱的工業區及市鎮，而流入熱量，使系統蓄熱量升高。善用水平對流熱變化將對於都市降溫有所幫助，例如上風處的綠帶將有助於下風處的市區降溫，我們將在第8章第3節中進一步說明。

二、乾燥及溼潤材料的散熱

你手裡拿著一個大型馬克杯，盛滿了剛煮好的咖啡，滾燙得難以入口，你仔細地觀察它是如何散熱降溫的（如圖5-2）。首先，咖啡將熱量傳導到馬克杯的內緣，杯子很薄，熱量很快地傳到馬克杯的外緣讓表面溫度升高，你的手觸碰到杯子表面溫度可能達到50℃，這比外界的空氣溫度高出甚多，因此空氣會透過對流方式將杯子外緣的熱量帶走。另外，咖啡是高溫的液體，你也會看到表面會有明顯的蒸發現象，大量的水氣從咖啡的表面徐徐上升，也同時把熱量帶走。你還會發現，當你用風扇吹拂馬克杯，或是嘴巴對著咖啡吹氣，都能讓咖啡加速降溫。

Photo Credit: 商周出版提供 咖啡杯的散熱是都市散熱的縮影，包含了傳導、對流、及蒸發的熱傳遞現象。

這杯咖啡的散熱過程，非常類似都市環境中的散熱方式。都市中乾燥表面——如建築、人工鋪面的散熱，就像熱量從馬克杯外緣傳遞到空氣中；而都市中的溼潤表面——如綠地、水域的散熱，就像熱量直接由咖啡表面的水氣直接蒸發到空氣中；而都市中較高的風速，更是加快散熱的利器。以下就由都市中物質及材料乾燥或溼潤的特性，來描述都市如何散熱。

乾燥表面的緩慢熱釋放

當輻射熱被建築物的牆壁吸收，或是戶外空氣溫度較高，牆外側的表面溫度會逐漸升高，牆壁兩側的溫差會使熱量從高溫的牆外側傳遞到低溫的牆內側，使室內氣溫上升。這種靠著介質間接觸，將熱量由高溫處傳遞到低溫處的熱傳遞行為，稱為熱傳導，並用熱傳導係數來描述材料傳遞熱量的能力，你可以想像成是熱量在材料中移動的速度——材料的熱傳導係數愈高，代表熱在材料中移動時的阻礙愈小，熱會愈快速地傳遞到材料內部，蓄積更多熱量。

都市中人工製造的材料，例如混凝土、磚瓦、石材、瀝青、金屬等，通常有較高的熱傳導係數，而自然材料如木材、土壤、草的熱傳導係數則較低。

白天時建築物及地面持續吸收太陽熱量，並透過熱傳導的方式傳入材料內部，把大量的熱量蓄積在建築物的屋頂及牆壁、地表的道路及鋪面、自然的植栽或土壤。而在傍晚之後空氣溫度降低，但材料的溫度仍高，熱量會透過熱傳導的方式再傳出至材料表面。為了釋放這些熱量，除了以熱輻射方式放射到天空之外，也會以熱對流的方式——即利用材料和空氣之間的較大溫差，以及較高的風速，來進行較高效率的熱交換而釋放更多的熱量。

我們將上述這種結合了傳導及對流方式，在乾燥物質和空氣之間的熱交換方式，稱為顯熱傳遞。顯熱的熱量傳遞會直接顯現在溫度的變化，就像乾燥高溫的牆面或鋪面將熱量傳遞給空氣，會使氣溫升高，這個現象容易感知也顯而易見。然而，透過顯熱傳遞方式來散熱的效率不佳，最好的改善方式是增強風速並降低氣溫，可以更快將表面熱量傳遞到大氣以散熱。

溼潤表面的高效率散熱

顯熱所描述的是乾燥材料的熱傳遞，而在實際的地表環境中，會有湖泊、河川、水池等長時間蓄積水的區域，也有自然土壤、透水鋪面等多孔隙材料能在降雨後涵養雨水。這些溼潤的表面會有蒸發作用，讓液體轉變為氣體逸散出去。另外，植栽行光合作用時會有蒸散作用，從根部吸收土壤水分，經過植物組織然後轉變成水蒸氣，從葉子氣孔散失。上述這兩種應用水分蒸發或植栽蒸散的散熱方式，稱為潛熱傳遞，過程中液態水會轉變成水蒸氣，同時吸收大量周圍熱量。當環境的氣溫愈高、相對溼度愈低、風速愈大時，潛熱傳遞的效率愈好。

一個區域的潛熱占比愈高，散熱效果愈好

在美國沙加緬度的研究中，一個研究區在半乾旱的區域，其顯熱散熱量大，另一個則在有良好灌溉的農場，其潛熱散熱量大，比較結果顯示，後者整體蓄熱量較低。這是因為藉由潛熱的散熱效率會比顯熱高出許多，若是一個區域的波文比，亦即顯熱與潛熱散熱量的比值，大於1，表示這個區域的表面較為乾燥，熱量多以顯熱的方式傳遞，散熱不易；若波文比小於1，代表這個區域的表面較為溼潤，較多以潛熱方式傳遞，會帶走更多熱量有助於降溫。

加拿大溫哥華的夏季實測研究也發現，近郊野生草地處波文比大約0.52，但在接近市區處則高達2.9，這也就是乾燥的都市市區散熱不良的重要原因。

書籍介紹

本文摘錄自《都市的夏天為什麼愈來愈熱？：圖解都市熱島現象與退燒策略》，商周出版

作者：林子平

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氣候變遷已經是連小學生都能朗朗上口的環境議題，「氣溫再創新高」的新聞標題亦屢見不鮮，都市真的愈來愈熱了嗎？高溫化對我們的生活有什麼影響？為什麼氣象預報的氣溫和人的體感溫度似乎不太一樣？都市高溫化就跟人會發燒一樣，是有原因的，除了常時開著冷氣對抗高溫，能不能找到更有效的退燒策略？

「都市熱島」不是一座島，它是比氣候變遷更早被發現的氣候現象，如果在都市、鄉鎮、河岸、林地量測氣溫，再把量測到的溫度畫成等高線圖，會發現都市的溫度最高，就像一座海中的島嶼，故稱之為「都市熱島」。

本書作者國立成功大學建築學系林子平特聘教授是研究「都市熱島」現象的學者，也是平面及電子媒體諮詢都市熱環境及氣候問題的專家。在這本書裡，林教授嘗試用現象、學理、應用三個篇章，透過生動有趣的圖解及日常生活的經驗，逐步解釋人們所感受到的氣候現象所代表的意義，以及都市持續升溫的原因，還有影響人的熱舒適感受的環境與行為因子等。

讀完本書，你可能會發現，你家的窗戶不一定是開得愈大愈好，住在鄰里小公園旁邊可能比住在大安森林公園旁邊更涼快，住在頂樓視野好，但是屋頂的隔熱也很重要。此外，整體都市環境的舒適度，也可以藉由政策和設計策略的擬定而有所提升，幫助發燒的都市有效降溫，讓都市人的夏天不再燠熱難熬。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航