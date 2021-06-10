本土新增263例、死亡28例，陳時中宣布社區廣篩、自費快篩等4大策略

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增266例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，其中包含263例本土個案、3例境外移入個案。確診個案中新增28例死亡。

為了透過檢驗儘速發覺更多社區中潛藏的病例，指揮官陳時中在記者會上宣布了4大策略，包含廣設社區篩檢站、協助企業自主快篩、導入診所自費快篩並鼓勵廠商引進在家快篩。

新增263例本土個案、28例死亡

指揮中心表示，今日新增之263例本土病例，為124例男性、139例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月22日至6月9日。個案分佈以新北市112例最多，其次為台北市58例、苗栗縣43例、桃園市14例、基隆市12例、彰化縣10例、花蓮縣7例、南投縣及新竹縣各2例，宜蘭縣、台東縣及台南市各1例。其中雙北地區以外縣市93例中，84例為已知感染源，5例關聯不明，4例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增28例死亡個案，共計為男性21位、女性7位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月8日，確診日介於5月16日至6月9日，死亡日介於6月1日至6月9日。

針對今日宣布的境外移入案12294，4月曾在美國當地完成2劑BNT疫苗後確診，醫療應變組副組長羅一鈞指出，不管哪一類的疫苗，主要是對預防重症及死亡的效果很好，對於感染或輕症也會有一定的保護力，但都不是百分之百，仍有可能發生無症狀或輕症感染，但這樣的狀況一般來說病毒量比較低、傳播量比較低。

採檢量能提升，4大策略加速發現社區病例

陳時中表示，從5月中到現在，經過大家的努力，每日通報採檢量能從6500件，到6月9日達到3萬多件，PCR檢驗量能也從每日2萬7000多件到現在8萬多件，還增加了40家的指定機構、購置高通量的儀器，讓採檢量能大幅增加。社區採檢站從原本的3站擴充到111站，專責病房數從2412間到5494間，而居家隔離的時效也是重要的指標，5月23日前是3.23天，5月24日逐步進步到現在是2天。

為了透過檢驗儘速發覺更多社區中潛藏的病例，陳時中也宣布了4大策略，包含廣設社區篩檢站、協助企業自主快篩、導入診所自費快篩並鼓勵廠商引進在家快篩。廠商的部分，陳時中指出，已經有2家廠商提出相關申請，相關單位也會儘速審查。

針對何時會開放於診所自費快篩，指揮中心表示，由於診所本身的環境、通風都有一定的要求，因此設點不會太多。至於居家快篩，約一週內會針對廠商的產品特性來作出居家快篩指引。

好心肝疫苗爭議，陳時中：效期到8月，應提供一至三類施打

針對台北市好心肝診所的疫苗爭議，台北市長柯文哲早上提到，疾管署4月21日曾發公文，稱合約醫院疫苗庫存量過多，評估無法於效期內用畢的話，可在衛生局協助下將疫苗配送至其他合約醫院。

陳時中在記者會中也對此回應，指出好心肝診所的疫苗效期是到8月，且在5月24日以後，因為疫苗需求大增，在會議就決定雙北疫苗要提供第一類到第三類的人員施打。

針對台北市早上宣布另有疫苗被送到小禾馨診所，發言人莊人祥表示，這批疫苗打到誰還是要請衛生局做調查。

另外，陳時中也提到，前2天曾提到違法、或沒有照著目標施打群施打的單位，要採取減配疫苗的手段，但後來評估這個方式不適合，所以之後只會嚴正法辦，不會用減配當成違法時處罰的手段。

高鐵台鐵持續退票，端午連假採高速公路流量管制

副指揮官陳宗彥表示，針對端午連假，高鐵和台鐵還有持續退票的情形，到昨天晚上統計高鐵剩下3萬8000多，台鐵2萬6000多。除了公共運輸外，交通部也會對高速公路進行流量控管，控制閘道讓流量在平常連假交通量的二分之一以下。此外，也提醒返鄉的民眾要做自主健康監測，並遵守三級警戒措施，不可以隨意外出，家人之間的相聚更要維持防護距離。

75歲以上疫苗採流感疫苗接種策略

在之後124萬劑疫苗接種的部分，莊人祥解釋，目前75歲以上的民眾由於身分證或健保卡比較好辨別身份，會利用流感疫苗接種的策略，例如在社區設接種站，讓住在附近的民眾施打，此外，6月15日之後也會開放合約診所接種，近日會提供接種名單，接受預約的時間會在近日公布。

指揮中心談去年AZ疫苗授權問題

有媒體問到，去年我國曾經和AZ疫苗廠商談授權製造，最後為何沒談成？指揮中心表示，無論是國外採購、國內生產授權製造等疫苗取得管道，都不會放棄，去年在談授權製造的時候，原本欲規劃年產1億劑，但對方要求3億劑，對我們來講太沈重，才沒有採取授權製造。

針對COVAX若疫苗交貨延遲是否求償，指揮中心回應，合約都有延遲交貨免責的規範，歐洲跟相關單位對類似的爭議也是直接走訴訟，無法憑合約求償。

指揮中心回應健身房開罰

有媒體問到，有健身房教練因有3名工作人員在內裝修、4名教練在進行線上教學而被開罰。對此，陳宗彥回應，線上教學沒有影響其他人，只需符合三級警戒規範，至於教練們的自主訓練等同其他民眾在辦公室內辦公的狀況，應維持一定的社交距離，也以落實消毒等規範為辦理原則。

延伸閱讀：

責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航