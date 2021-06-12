2021/06/12,
健康

破解迷思：更年期女性喝豆漿補充雌激素，會導致乳癌嗎？

破解迷思：更年期女性喝豆漿補充雌激素，會導致乳癌嗎？
Photo Credit: bigfatcat CC0 Creative Commons

我們想讓你知道的是

豆漿含大豆異黃酮（Isoflavones）是一種雌激素，許多人想藉由喝豆漿來補充女性荷爾蒙，也有人擔心，喝太多豆漿反會吸收過多雌激素而誘發乳癌。然而，大豆異黃酮僅是一種植物雌激素，並不是雌激素。因此，喝豆漿反而能夠解決更年期女性缺乏女性荷爾蒙的問題。

女性邁入中年後，會開始出現月經週期開始有點不規則、經血量不穩定，一直到最後一年內完全停經，而這段過渡期，就是更年期。根據內政部107年的統計資料，我國女性平均壽命為84.05歲。若以我國女性平均停經年齡48~52歲來算，女性要面對的「更年期後人生」就超過了30年，這麼漫長的時間，身為女性，我們更需知道這段期間要如何好好地保養自己。

更年期的症狀

步入更年期後，由於女性荷爾蒙的分泌減少，逐漸失去懷胎、生產的能力，生理方面也逐漸開始老化，身心可能都備感壓力。約有八成的婦女會有更年期不適症狀，包括臉部潮紅、夜間盜冷汗、心悸、皮膚乾燥老化、陰道發炎、尿失禁，及失眠、焦慮、記憶力減退等等。

豆漿的雌激素過多會致癌？

豆漿含大豆異黃酮（Isoflavones），是一種雌激素，許多人想藉由喝豆漿來補充女性荷爾蒙，但是很多人擔心，喝太多豆漿會增加乳癌的風險。

因為早期治療更年期女性的症狀時，有些醫師會為女性患者施打雌激素（Estrogen），雌激素又稱為動情素，是女性荷爾蒙的一種，而經過觀察研究之後發現過多的雌激素有誘發乳癌的風險，因此有此一說。

但是，大豆異黃酮並不是雌激素，兩者之間不能劃上等號。大豆異黃酮俗稱植物雌激素（Phytoestrogen）結構類似哺乳類的雌激素，但植物雌激素與哺乳類的雌激素作用機制不同，無法發揮與哺乳類雌激素等同的作用。攝取植物性雌激素，也不會直接增加體內哺乳類雌激素的含量，所以更不會有致癌的風險。大豆異黃酮其實是幫助身體產生雌激素的材料，攝取足量又天然的大豆異黃酮，我們的身體才有足夠的材料「自產」最適合自己的雌激素。喝豆漿反而能夠解決更年期女性缺乏女性荷爾蒙的問題。

喝豆漿不會攝取過多大豆異黃酮

其實大豆異黃酮實際上僅佔黃豆的0.2~0.4％，代表一公斤的黃豆所萃取出來的大豆異黃酮，最多僅約20~40毫克，而腸道吸收大豆異黃酮的比率也僅有20％，所以更年期婦女不需要擔憂每天喝兩杯豆漿會攝取過多的大豆異黃酮，更該留意挑選品質佳、新鮮的豆漿才是。

  • Hello 醫師並不提供醫療建議、診斷或治療
  • 原文標題：更年期女性喝豆漿致癌？破解雌激素迷思

本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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