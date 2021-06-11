【書評】《民主的價碼》：政治獻金制度專為富人設計，坐實所謂的「左手捐給右手」

文：黃涵榆（台灣師範大學英語學系教授）

想像金錢之外的民主

臺灣的選舉很燒錢似乎不是一件新鮮事。總統大選競選經費暫且不算後援組織自願抖內，至少都得花上好幾個億，曾有某黨總統候選人挾龐大黨產花了上百億的競選經費，甚至連小選區的市議員動輒也要千萬以上。各層級選舉之候選人與政黨根據相關規定，還可以依照得票數領取每票30元至50元（政黨補助款）之選舉補助款。

然後呢，出資的財團更能上達天聽，影響甚至決定政府政策。財力先天不足的小黨跨不過門檻，領不到補助款，無法避免泡沫化。然後呢，選民還要繼續相信「一人一票，票票等值」嗎？即使不要用這麼犬儒的觀點看待這些事，政治制度其實一直都脫離不了「計算」或者不斷辯證可計算與不可被計算間的問題。

獨裁、寡頭和民主制度的區隔，就是由一人、少數與多數人決定的差別。而計算不僅牽涉金錢、資源和權力的分配，也決定了哪些可以顯現、哪些被排除，或是哪些如同法國當代哲學家洪席耶（Jacques Ranciére）所說的「無分之分」（the part of non-part），不被整個計算系統算進去因而無法顯現。

「一人一票，票票等值」只是一種遙不可及的理想甚至不切實際的神話？人們已（被迫）習慣和任由金錢與權力的連帶關係決定一切嗎？我們不該對民主政治有其他想像嗎？讀者也許可以從法國新銳經濟學者茱莉亞・卡熱（Julia Cagé）的《民主的價碼》（Le prix de la démocratie）得到一些解答。

《民主的價碼》是作者卡熱對於法國、歐洲、美加各國選舉制度和政治獻金概況的研究成果，透過豐富的數據資料和清晰的論理，深刻剖析當前的民主制度如何被金錢綁架。當然，本書的目的並不只是批判性的分析，更不是鼓吹犬儒主義或政治無用論，而是要重塑我們對於民主的想像，一種更符合平等主義理想的民主。

眾所皆知美國總統大選比全世界任何一個國家的總統選舉都更花錢，據保守估計，拜登（Joe Biden）贏得美國總統大選的花費就超過10億美元，雖然花大錢也不一定當選，像是紐約富豪彭博就曾花了10億美金參加民主黨總統初選，結果還是無法如願。

許多科技鉅子、大藥廠、軍火商願意付出巨額的政治獻金，當然不是在做慈善事業，而是為了對公共政策發揮實質的影響。如此一來，美國越來越像是一個寡頭型的民主國家，更具體來說，被少數鉅富挾持的國家。

其他國家的企業政治獻金規模也許沒有美國龐大，但類似的是有錢階級的利益同樣主導了公共政策的方向。沒錢沒人理，窮人階級的聲音和利益如果受到重視，也是因為符合有錢階級的利益。

當然，許多國家都已經開始實施限制政治獻金。作者所在的法國就限制個人捐給政黨或其他組織的金額不得超過7500歐元，同時禁止企業和法人團體的政治獻金。但是卡熱認為這樣還不足以完全斷絕金錢與政治的連帶關係，問題還牽涉到賦稅制度的設計。

一位年薪10萬歐元的人和一位年薪不到一萬的法國公民如果國同樣捐了7500歐元的政治獻金，前者的政治獻金66％可以從稅款中扣除（等於實質只捐了2550），收入較少那一位反而沒有減稅優待。一些大財團和政治人物還可以透過捐錢給和往來密切或自己設置的基金會和智庫，藉此享受減稅的優惠，坐實俗稱的「左手捐給右手」——簡單來說，這樣的政治獻金和賦稅系統是專為富人設計的。

事實上，為了解決不平等的問題，卡熱關心的不僅止於政治獻金和賦稅系統，還有代議政治的運作規則。她提出的改造方案主要有三個方向：

民主平等券：每年報稅時決定將七歐元捐給哪個政黨或組織。 大幅限制競選支出與個人企業對政黨或選舉的政治獻金，禁止企業政治獻金，個人上限200歐元。 混合國會：三分之一席次保留給社會代表，依照實際職業人口比例選出（在法國候選人名單必須有50％是勞工或受雇者）。

卡熱的這些改造方案是她考察了許多國家的資料所提出的，也深受包括紀倫斯（Martin Gilens）、佩吉（Benjamin Page）、哈冷（Richard Halen）、萊辛（Larry Lessig）和皮克特（Thomas Piketty）等學者的影響，他們都同樣關注民主體制可能會演變成寡頭統治的問題。

卡熱依據她個人的實務工作經驗和對於民粹主義的懷疑與不滿，他在《民主的價碼》提出的「混合國會」的構想大致上體現了「審議式民主」（deliberative democracy）的理念，希望透過議會席次產生方式的改革，實踐更多元、更具有包容性的理性論政空間。

這樣的變革不只是形式上的，更是為了透過共同參與審議決定自己的未來，提升民主辯論的品質，相信真理越辯越明，讓人民走出無知的狀態。這也顯示本書民主烏托邦的色彩，相信一個建立在審議民主原則的體制有助於實現集體理性。

《民主的價碼》提出的改革方案，對於一個財團控制國家、民粹主義四處蔓延、假訊息充斥、瀰漫在政治冷感或憂鬱的時代，也許能帶來一些民主的契機。民主改革的關鍵在於追求符合平等原則的代表權與決定權，也是讓未顯現的、沒有聲音的能超越各種層次的差異和藩籬得以顯現和發聲，還有對於未到來的保持信念。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《民主的價碼：一人一票，票票「等值」？》，時報文化出版

作者：茱莉亞・卡熱（Julica Cagé）

譯者：賴盈滿

一張選票價值幾何？

你的一票和大財團的一票，真的「等值」嗎？

掌握金錢就是掌握選票——

民主始終是撒錢的人贏。

民主與金錢：真實的危險——我們正目睹代表式民主的敗亡！

研究清楚顯示，現今許多政治人物普遍迎合有錢人，也有愈來愈多國家主張「言論自由」，反對設定政治獻金上限，因為保守派希望可以保留銀彈王牌。更令人擔憂的是，開始有人質疑政府補助政治運作的做法。愈來愈多人認為選舉民主已經被少數人把持，導致不少人全盤否定選舉民主。

二〇一六年川普當選美國總統，他的勝利不僅令人不安，對民主不信任的人愈來愈多，不投票的公民愈來愈多。可以說，我們正目睹代表式民主的敗亡。

作者也在本書中透過歷史、法規與統計研究，點出金錢在民主制度中的角色，探討金錢以何種方式影響政治決定。當政府補助被私人獻金取代，民主便會陷入危機，書中亦提出幾項重大改革與方案，希望重建二十一世紀民主制度，以奠定「永續」民主社會的基礎。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航