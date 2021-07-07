在家工作也要動一動，三種適合上班族女性又不無聊的居家運動

文：Momo

你也WFH了嗎？最近運動風靡全球，慢跑、騎單車或是上健身房重量訓練成為全民運動，但是這些常是得一個人進行，難免覺得無聊，再加上疫情影響，居家辦公／在家工作成為部分上班族的生活型態，不如巧用居家空間做點運動，下班之後也可以好好動一動！

1. 芭蕾伸展操：居家運動好優雅

氣質指數：★★★★★

伸展指數：★★★★★

運動指數：★★★

每天工作忙又累，想到回家之後還得去健身或是跑步真的提不起勁來，這時芭蕾伸展操（BARRE）這種看似靜態，卻能有效伸展到全身肌肉的運動方式，就十分適合上班族。

芭蕾女伶優雅又曼妙的姿態一直為人嚮往，而且學芭蕾能夠改善體型，塑造優美的體態，加上芭蕾的基本動作有不少肩背與手臂的動作，非常適合鬆弛上班族久坐辦公室僵硬的上半身。此外，跳芭蕾伸展操不一定要去舞蹈教室上課，在家、辦公室只要有空間都能練習，可說是最適合忙碌上班族的運動之一。快看下方影片在家練習看看！

2. 有氧運動ZUMBA：不像運動而像參加一場狂歡Party

開心指數：★★★★★

伸展指數：★★★

運動指數：★★★★★

源自拉丁美洲的ZUMBA，其意思是指歡樂的快速移動，在充滿動感的拉丁音樂中，舞步融合恰恰、森巴、饒舌、芭蕾、曼波、探戈等元素，比起枯燥乏味的鍛鍊，更像是一群人參加狂歡的party一般有趣，而且跳Zumba會大量運用到手臂、臀部、腿部、甩頭等，可以訓練到女生最在意的掰掰袖和因為久坐而容易水腫的下半身，而且消耗卡路里的效果非常驚人，跳一小時就能消耗300~900大卡，與一小時消耗250大卡的慢跑對比下，令許多人趨之若鶩。

這支影片能讓你感受到ZUMBA快節奏的熱情：

這支影片則是可以跟著一起跳的半教學式影片：

3. 高強度拳擊有氧，每小時消耗1000大卡

消耗熱量指數：★★★★★

伸展指數：★★★

運動指數：★★★★★

最後要介紹的是對MO編來說難度最高的拳擊有氧（cardio boxing/ body combat），這是結合「拳擊運動」及「有氧舞蹈」的高燃脂全身性運動，跟著音樂的律動，搭配直拳、刺拳、上勾拳的出拳組合，並保持靈活的下肢移動，運動量相當驚人，做一個小時的拳擊有氧，大約可消耗1000卡左右的熱量。

此外，藉著出拳還能發洩工作中的壓力與不順遂，重新調整心情，可說是抒發壓力的首選。但是因為強度大，MO編曾經上過一次課之後整整有一個月不想運動（笑），因此選擇適合自己的運動還是十分重要喔！

第一支影片是好聽音樂＋暖身的輕度拳擊有氧：

第二支影片是可以一邊看一邊練習的教學影片：

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本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航