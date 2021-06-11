網傳「全球首個人猴混合胚胎誕生」是真的嗎？

住在澳洲墨爾本的外甥女在5月12日寄來一篇，兩天前發表在《今日墨爾本》的文章，標題是「全球首个“人猴混合胚胎”诞生！专家预言：人类打开了潘多拉魔盒 」。它的第一段是：在古希臘神话中，有一種神奇的動物，名叫「奇美拉」。這種動物長相怪異，它擁有獅子的頭頂、山羊的身軀，而尾巴则是一條蟒蛇。奇美拉個性狂暴，噴出的火焰能燒毀整個村莊……。

在這段文章下面果然放了一張《獅子－山羊－蛇》的組合圖，然後在圖的下面有這麼一段話：近日，《cell(细胞)》雜誌刊登了一項重磅研究，宣布全球首個「人-猴嵌合體」胚胎誕生。这篇論文一經發表，立即引来熱議，有人稱之為一項開創性研究，而更多人則擔憂這項研究会觸犯倫理紅線。

我做了一下搜索，發現英文的報導沒有一個是出自主流媒體，而中文的報導則幾乎都是出自一些「不靠譜」的媒體，而且也幾乎都是簡體字版的。不管如何，這些報導所說的「重磅研究」是一篇一個月前發表的論文Chimeric contribution of human extended pluripotent stem cells to monkey embryos ex vivo（人類擴展的多能幹細胞對離體猴胚胎的嵌合貢獻）。

事實上，這篇論文所說的胚胎也只不過是blastocysts（胚泡，胚囊），而標題裡的ex vivo（離體）就表示這項研究是將猴子的胚囊培養在體外，也就是培養皿裡。更好笑的是，這些胚囊也就只存活了19天。也就是說，所謂的胚胎也就只是一團用顯微鏡才看得到，僅僅活了19天的細胞而已（請看下面的插圖，顏色是用熒光標識各種細胞）。那，請問，這算是《胚胎誕生》嗎？

Photo credit：林慶順教授部落格

這篇論文共有25位作者，其中18位是中國人，另外七位是西班牙人或美國人，而他們是分別隸屬於中國的昆明科技大學，美國的沙克研究所，和西班牙的Católica San Antonio de Murcia大學。

他們是在培養皿裡用人工授精製作了132個猴子胚囊，然後在六天後將人類的多能幹細胞注射到胚囊中。到了第11天還有91個胚囊活著，到了第17天還有12個胚囊活著，到了第19天還有3個胚囊活著，到了第20天所有的胚囊都死了。

這篇論文發表的當天，頂尖的科學期刊Nature（自然）就發表了一篇新聞報導。它的主標題是First monkey–human embryos reignite debate over hybrid animals（第一個猴子-人類胚胎再次引發關於雜種動物的爭論），而副標題是：這些嵌合體存活了19天 – 但有些科學家質疑進行此類研究的必要性。

這篇報導主要是在講，雖然這項研究暗示著將來也許可以用人猴嵌合體來提供器官做移植，但是由於西方國家對於用靈長類動物來做實驗有非常嚴格的規定，而動物保護團體更是會極力破壞，所以這種可能性是微乎其微。

我在加州大學任職時，是實驗動物監督委員會的成員，專門負責審核動物實驗的申請。凡是牽扯到哺乳類動物實驗的申請，審核就會很嚴格。用老鼠做實驗的申請是最容易通過，但是用豬或羊做實驗的申請就很難通過。用狗做實驗的申請是非常難通過（因為狗是人類最好的朋友），而用猴子做實驗的申請則是從沒有通過。

所以，您現在知道為什麼這項研究主要是在中國進行的了吧。您應該也還記得發生在三年前，全球同聲譴責的賀建奎CRISPR「基因編輯嬰兒」事件吧。

不管如何，這項研究的領導人之一，沙克研究所的Juan Carlos Izpisua Belmonte博士對媒體表示，他們沒有打算要將混種胚胎植入猴子體內。所以，在可預見的將來，《今日墨爾本》這篇文章所顯示的那隻騎著馬，背著槍的猩猩，還是只會在電影中耀武揚威。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航