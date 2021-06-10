歐盟官員擬訪港關注人權，中國使團反擊

歐盟週三（6月9日）譴責香港政治制度的重大改革，認為中國違反對國際的承諾，並威脅要派代表團訪問這個自治城市。此舉可能會激怒北京，因為北京將視其為對其中國國內事務的干涉。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在一份聲明中說：「歐盟將加強對香港局勢的反應，特別是通過增加對其公民社會和媒體的支持，促進言論自由，促進香港公民的流動，以及確保觀察對香港民主運動人士的審判。」

他也表示，歐盟高級官員會考慮就此訪問香港。

香港立法會在5月底通過改革將把立法會中通過直接選舉產生的席位比例從一半減少到四分之一以下。一個新的機構將對候選人進行審查，禁止那些被認為不夠愛國的人參選。

博雷利的聲明中強調，這是「對『一國兩制』原則的又一次違反」，並「違背了《香港基本法》中關於擴大民主代表性的承諾」。

聲明也再次譴責《香港國安法》被用來扼殺香港的政治多元化，以及行使受香港法律和國際法保護的人權和政治自由。並說「對歐盟的合法期望和利益產生了負面影響」。

內容也關切港府對民主人士的逮捕，呼籲北京和港府對香港民主進程的信心，並要所有各方尊重香港司法機構的獨立性。

中國使團反批

針對歐盟的聲明，中國駐歐盟使團10日發出回應，表示相關制度修訂符合中國人大常委會修訂的香港基本法附件，再次重申「以愛國者為主體的『港人治港』原則，稱其是「推動『一國兩制』進入行穩致遠的歷史新階段」。

聲明也反批歐盟「無視自身人權和制度弊病，一再打著民主、人權和價值觀的旗號插手香港事務」，還說「任何干涉中國內政的舉動都會遭到中國人民堅決有力的反擊」。

（歐盟聲明、路透社）

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