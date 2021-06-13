陳金煌《從學校殺手到幕後推手》：學校沒教的數學課，給江湖討生活的「乙方」一些合約建議

文：陳金煌

你是我的姊妹，但你不是我的寶貝

沒被刀砍過幾個疤，彷彿仗是白打的；沒倒貼被騙些錢，彷彿江湖是白混的！

儘管前兩篇中闡述的數學課，我在不平等合約下能全身而退，但總有摸摸鼻子自認倒霉的垃圾事，一切就從阿妹的〈姊妹〉說起。

張惠妹，亞洲無人不知的天后級唱將，她出道的年紀，是台灣樂壇最蓬勃發展的時刻，實體唱片更是如日中天，當時拍MV音樂錄影帶時，也流行一種趨勢，就是演繹「情境」，而不再是單純的對嘴或是排舞畫面。例如一首歌講述愛情，MV拍攝時就會找演員詮釋這首歌的情境，甚至為MV編撰一個劇本，但導演們不希望用臨時演員，又請不起大牌演員，劇場演員這時就殺出一條血路！因為觀眾喜歡新面孔，大多數劇場演員沒有經紀合約，時間也好配合，費用也好談，更知道劇本想闡述的意境，一時間用「戲劇腳本」去闡述歌曲本身的意境，這種文青手法，也成為我大學時期零用錢的最佳來源。

阿妹的成名作〈姊妹〉，拍攝的劉姓導演，也是我當時的恩人，嗯……我是說，當時。

劉導因為拍攝張惠妹大紅之後，行情水漲船高，是每個禮拜都有案子，然後一次能拍兩支那種的如日中天，我被戲劇系的學姊找去，搭上了「MV演員」熱潮，拍一支，是台幣八千元。當時，一個便當是五十元，拍一支MV，能吃一百六十餐，相當不錯的酬勞。而且每週都有案子，當時還在念大學的我們，就是早上翹課，下午上課，晚上學校排練，半夜去片場熬夜賺零用錢的燃燒青春年代，體力完全不受影響，當然也是不知珍惜健康的毀類人生，就這樣拍了好幾年，我存到了人生第一個十萬塊。

當時完全沒有簽約或簽勞務報酬單的觀念，拍完就是現金一疊，然後我去分配找來的演員等級，我負責統籌表演者，偶爾自己也上去客串，賺雙份的薪水，活人死人變裝人變態人……啥都能演，只要有錢，大學時期，躺著也能賺！ 比所有打工都輕鬆，也是我大學愉快的工作經驗之一，陸陸續續，也統籌了十幾支的演員招募。

我一向不喜歡欠演員錢，每次拍完的現金一疊，其實是我代墊，也布下了倒債的危機。因為幾乎每週都在片場碰到劉姓導演，他總是用髒話親切的問候，髒話，也成了當時片場問候大家的幽默語。約莫拍到一定量時，他就開個支票給我，然後去銀行兌現。這個支票，約莫有台幣快十萬，只是兌換日期未到，我也不疑有他的，繼續為劉導賣命，直到支票到期的前一天，他半夜致電說：金煌，可不可以把支票還我，我重開一張？

二十幾歲的我，根本沒意識到這就是跳票的預兆，傻傻的把票交回，然後我就再也討不回來了……

甚至在他付不出薪水的時候，我還婦人之仁的體諒他工作辛苦，繼續賣命幫他把片子完成，這關於薪水數字的江湖數學課，學校還真沒教我！

比扯鈴還扯的，是拍完某陳姓歌手之後，歌手居然自殺了，片子成了最後遺作，很有話題，唱片公司也倒了，跳票直接變成跳樓，十萬塊石沉大海。

銷聲匿跡了一陣子，又聽到他東山再起，拍了誰誰誰。一度想要提告，但當初的合作完全沒有白紙黑字，更不用說正式合約了，就這樣，算了，只能摸摸鼻子，當作之後給江湖討生活的人一些合約建議，也當成學校沒教的數學課。

演出備忘錄（或稱合作意向書），就是在口頭答應和正式合約，中間地帶的保障方法，提供給自由接案子的人當參考。

通常甲方有一個活動邀請時，可能時間尚未完全確認，細節也尚未搞定，但已開始詢問乙方的意願；而乙方藝術工作者，常常是自由接案子的人，不會有正式公司能開立發票，多數的正式合約，需要公對公，意思就是公司只能跟公司簽約，乙方須「依附」在某個朋友的公司或工作室下簽約，欠人情不說，最麻煩的是匯款！

甲方大公司的會計很多時候無法將帳直接轉給私人，這時，就必須甲方匯給乙方的「靠行」公司，靠行公司再私下給真正的乙方，一來一往，非常麻煩，因為乙方靠行公司，不只有這項業務往來，會計還需消化記帳費和手續費，甚至借出大小章，才能進行簽約；如果還遇到投標項目，私人公司資格限制更多，有些更大的政府標案，工作室都不符合靠行規定，需要「有限公司」進行投標，這下人情就欠更大了……

這種種，都是江湖數學課的眉眉角角，絕大多數的乙方，一定也聽得一頭霧水，所以我很建議自由工作者，能建立「合作意向書」的機制，在甲方有意願邀請你做表演時，先簡單的白紙黑字，大概描述一下合作意象。對於甲方的保障是，乙方如果突然有案子捷足先登，需第一時間告知甲方，尋找解決方案，而不是像壞了名聲一樣，答應了還落跑；對於乙方的保障是，萬一真出現像我被倒債的這種狀況，至少有個紙張依據，可以提告或是給甲方道德約束。

演出備忘錄（或稱合作意向書）和正式合約最大的差別，就是法務審核。通常公對公的正式合約，只要更動一項條令，來來回回法務就要嚴格檢視，我們常遇到的狀況是，還沒達到共識，但演出可能都演完了，約根本都還沒簽完；而意向書的簽署，可以是公對公、公對私，甚至是私對私，彼此有個依據，大家好做事。

當然，也有不夠全面的細節，就是關於取消條款。

正式合約裡有所謂的取消或賠償細節，例如演出是五月一日，四月如果因為甲方的因素取消了，仍需支付乙方多少百分比？或是預付的訂金不予退回？ 或是雙方協定在幾個月內補足演出？那如果是乙方個人因素取消，輕一點能找到替補人員就免責；重一點的，則可能面臨賠償甲方製作費的多少比例，視為毀約處罰！

通常甲方背後都有龐大法務體制支撐，乙方小蝦米兵團很難與之抗衡，這個現實面，自由工作者需有自知之明。

另外就是「稅」的提醒。

甲乙雙方最單純的，就是開一張含稅金額等值發票，品項需符合甲方要求，所以乙方如果要靠行公司時，要問清楚是否能開出這樣品項的發票？ 例如：這是一場公關活動，就需要類似「活動策劃執行」品項的發票，這和乙方成立公司時勾選的種類有關係，如果合約簽署下去才發現開不出發票，就可能面臨領不到錢的窘境。

而乙方若是單純靠行（就是一定要發票才能核銷），稅的比例也要事先跟靠行公司說清楚，儘管發票稅是五％，但乙方公司每年還有成本和累積的營業所得稅，靠行公司有時會提取八％到十二％的費用，當作含稅價。我們用數字解釋，如果乙方最終想拿到五萬薪資為例，發票至少要支付二千五百元給甲方，靠行公司可能抽取到十％，就是五千元，所以乙方談價時，就必須是五萬五千元，含稅價，可提供發票，或是簽署個人勞務報酬單，才是一個保險又漂亮的數字。

如果很幸運的談到現金不簽單，就能是五萬實拿，只是這樣佛心的甲方很少，或說也不見得是佛心，因為就有可能不用白紙黑字，但後果就是跳票了，例如我的下場……

自從阿妹「你是我的姊妹」大紅之後，我也決定變成「你不是我的寶貝」的奧客乙方，在合作之前，把細節討論清楚。現金交易？二萬元以內不用扣稅但分開簽單？善用每年有稿費免稅額度的勞務報酬單？ 靠行之後開出五％的發票？另外再給乙方多一點成數的靠行費？（就是江湖上說的「買發票」啦……）都是數學課要交代清楚的細節。

如果真的很幸運簽署到法務認證的正式合約，那簽約付訂金就是必然的，首款可以支付二十％到三十％，都算是合理。

現在因為LINE的便捷性，可能留個言就把活動敲定了。強烈建議所有有關金錢的，都用文字往來，不要用語音。對話紀錄，也可成為保障自己的方法。

江湖上一定有像劉導演這種用髒話替代問候、拍片時稱兄道弟的革命好友，但卻也因為貪念而避而不見，一秒反目成仇！我曾試著在業界打聽他的消息，似乎銷聲匿跡躲在大陸拍片。但就算我找到了，也無法拿回當初的十萬塊，因為既無正式合約，更無合作意向書，更不用說是對話紀錄了。換個思路，我也一直謹記住這次學到的教訓。絕對沒有一個十全十美保障自由工作者的合約，只能提供我的江湖經驗，把彼此的毀約和互相傷害的機率，降到最低。

不知道阿妹拍完〈姊妹〉後，跟劉導還是不是姊妹？

第四堂課教會我的事 在口頭承諾和正式合約中間，能簽署一份簡單的演出意向書，不具賠償細節，但有法律依據和道德約束，雙方都心安。

書籍介紹

本文摘錄自《從學校殺手到幕後推手》，時報出版

作者：陳金煌

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作者曾遊居巴黎、首爾、北京、上海，接觸大量有趣人事物，也因與法國外交官生活十年，閱歷常人無法觸及的上下流社會祕辛。

作者簡介

陳金煌

台東首位考上台北藝術大學戲劇系的奇才，大學期間即受聘法國盲點劇團（Théâtre du Point Aveugle）演員，破當時教育部役男出國巡演先例，是位全方位藝術工作者，亦被譽為「演藝圈鍍金師」，指導過藝人皆摘金封冠，如：言承旭（亞洲十大人氣獎）、林依晨（金馬提名、金鐘影后）、周渝民（金鐘影帝）、許瑋甯（金馬提名、金鐘女配角、北影女主角）、陳昊森（金馬新人提名）、黃河（金鐘影帝、北影男主角）、彭于晏（金馬、金鐘、香港金像三金提名）、張鈞甯（金馬提名、北影女主角）、藍正龍（金鐘影帝）。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬