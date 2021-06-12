NBA的失眠危機：賽程惡夢與夜間誘惑，超過九成的球員都深受其害

文：Simon

1964年，一名17歲的美國高中生Randy Gardner在科學實驗中，創下連續264.4小時未睡眠的紀錄。主導此實驗計畫的William Dement教授，同時也是睡眠研究的先驅，在實驗期間用盡各種方法來幫助Gardner保持清醒。半夜凌晨1、2點是最難熬的時候，實驗團隊後來找到最能驅除瞌睡感的方法，「打籃球是最提神的方法，我們好幾次把他拖到後院，只要一開始打球，他的精神就會好上許多。」

NBA的失眠盛況與影響

上述實驗也透露出職業籃球員首要面對的難題──失眠。根據美國政府的統計資料，約有三分之一的美國人飽受失眠之擾。而NBA球員常常比完賽已經超過晚上10點，球隊記者會在11點，若在主場出賽，有機會在12點左右可以躺平，但是如果要出征客場或是打背靠背比賽，折騰到三更半夜也不稀奇。

2012年NBA球員工會的研究顯示，有高達7成5的球員有失眠的傾向，而有9成球員和隊職員的睡眠品質不佳，「NBA幾乎沒有球員能一躺下就睡著，許多人是整晚輾轉難眠，包含我。」Rajao Rando說道：「通常我到2點才有辦法睡著，如果當天比賽不佳可能更晚。」Blake Griffin則說：「我很常在大半夜醒來，就再也睡不著了。」DeAndre Jordan也表示自己有失眠問題。2016年運動科學研究的期刊指出，每4名職業球員中就有1名球員深陷嚴重失眠，且有六分之一的球員有服用安眠藥的習慣。

除了球員，年紀較長的教練團更是深受失眠折磨。前黃蜂隊總教練Steve Clifford因為失眠而導致劇烈頭痛，並缺席6個禮拜，「只要到客場，我幾乎沒辦法入眠。」前騎士隊總教練Tyronn Lue也有嚴重的失眠問題，2017年11月騎士隊戰績震盪時，Lue說自己好幾天沒有睡覺，「戰績不好時，我幾乎夜夜失眠。」

哈佛醫學院前院長Charles Czeisler，同時也是許多球隊的睡眠治療師，認為職業籃球員一般需要超過8小時的睡眠，但由於賽程和心理壓力，許多球員的睡眠時間不到6小時。他說：「如果睡眠充足，球員表現會提升20%。但拖著睡眠不足的精神和身體比賽，你不但表現不佳，還不會有任何進步。」

許多科學研究也證實，一個失眠的夜晚就如同喝醉酒，隔天將會無比痛苦。美國睡眠學會的研究也發現，連續22小時未入眠更會產生心智上的失常和反應遲鈍的症狀。史丹佛大學的教授Cheri Mah的研究顯示，睡滿10小時的籃球員在衝刺速度和外線命中率上都會提升9%；2014年家庭醫學期刊於160名學生運動員參與的研究發現，睡不滿8小時會讓受傷機率增加1.7倍。

此外，2016年，ESPN和Mah教授合作推出「Schedule Alert」企劃，Mah教授和她的團隊根據賽程、移動距離、背靠背場次等疲倦分析，研發出一套勝負預測公式，近兩季的準確率都在7成以上。

「NBA球隊的失眠狀況之所以會如此惡化，原因在於賽程安排不佳和連續出賽場次過多。」Mah教授說道，「許多球員在飛機上無法入眠，或者出賽時間過晚以至於休息時間不足。」而Paul George也相當認同：「我從來沒辦法在飛機上入眠過。」

Paul George（圖右）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

賽程惡夢與夜間誘惑

2018年1月，金塊隊在半夜12點半抵達洛杉磯，幾個小時前他們在丹佛戰勝小牛隊，一行人拖著疲憊的身軀下了飛機，準備上巴士前往飯店。前鋒Trey Lyles坐上巴士準備為時30分鐘的車程，手裡拿著一點效果都沒有的能量飲料，抵達飯店躺上床時已是半夜1點半，「這算是早的了，常常3、4點才能睡覺，我一直經歷淺眠和失眠。」

「睡眠是激烈比賽後最重要的回復方法，但比完賽回到飯店後通常已是半夜，如果在客場或者是連續出賽還要趕班機，多數球員總是失眠到天亮，沒有充足睡眠是球員最大的惡夢。」LeBron James說道。

2011年1月，當時的塞爾提克在前總教練Doc Rivers和三巨頭GAP的帶領下打出絕佳近況，但在面對當時聯盟防守最差的太陽隊時，竟然全場僅有34%的命中率和高於平均的失誤次數，這讓Rivers百思不得其解，直到球隊防護員Ed Lacerte給了他一個意見：「我們應該去找睡眠醫師。」後來的塞爾提克隊總教練Brad Stevens在諮詢過無數的睡眠專家後得到一致的答案：「聯盟賽程會讓睡眠品質惡化，只能從中制定最安全完善的策略和交通計劃。」

NBA總裁Adam Silver在上任後也試著改善賽程規劃，把每隊平均的背靠背場次從2014-15賽季的19.3場縮減到2017-18賽季的17.3場，並將5天4戰的平均場次從16場減少到14場以及將例行賽拉長一週。Silver也將明星賽週改制為時間更長的休息期，並將總冠軍賽的時程拉長，試圖降低球員的疲勞感，同時也逐季將球員的移動里程下降1至2%，

雖然NBA試著讓賽程更加合理，但依舊免除不了舟車勞頓的窘境，加上每一個球季都會做行程上的改變，或是因應場館而出現連續客場征途。「NBA有在努力改善，但球員的勞累感依舊巨大。」馬刺隊總教練Gregg Popovich表示：「這是娛樂行程，不是職業賽程。要我們在晚上讓他們進入精神最高點，幾個小時後又要讓他們進入最低點，這一點都不合理。」

而現在年輕球員除了賽程本身的疲勞感外，還有許多深夜誘惑。美國知名睡眠機構從2009年到2016年追蹤112位NBA選手，並發表研究指出，NBA球員只要在晚上11點到隔天早上7點使用社群媒體，會比未使用時平均少得1分、命中率下降1.7%、上場時間會減少2分鐘，同時出手次數、籃板、火鍋和傳球次數也都會降低。研究員Jason J. Jones博士認為，深夜使用社群媒體會嚴重降低睡眠品質，「不少球員會熬夜上網，進而導致睡眠不足並影響場上表現。

相關研究也發現，除了使用社群媒體外，新世代的球員有沉迷網路遊戲的跡象。Lauren Hale博士認為許多年輕球員出現熬夜玩遊戲的傾向，前湖人隊球員Josh Hart也承認過有多次為了玩遊戲而犧牲睡眠，「幸好我還年輕，但好幾次練球時我的狀態都不好，必須慢慢減少半夜玩遊戲的次數。」Lynette Vernon在2017年發表的文章中表示，半夜玩手機或網路遊戲會讓原本接近關機狀態的頭腦「重開機」，「在該休息時讓情緒高漲，不僅會讓失眠加劇，還會有專注力低落等風險。」

Photo Credit: AP / 達志影像

球員的助眠秘方

雖然球員失眠狀況頻傳，但不少球員會尋求各種方法來助眠。LeBron James、Derrick Rose和Russell Westbrook都會在賽前小憩至少一小時，Kobe Bryant會在比賽當日睡一頓非常飽的午覺。

許多NBA球員除了試著多睡一點外，也會尋求營養食品來補充精神，Kendrick Perkins每天都會吃B群，Matt Barnes則偏好能量飲料，Blake Griffin和Serge Ibaka喜歡喝大量的綠茶，反倒是咖啡在NBA中不太受到歡迎，「咖啡喝多了會想跑廁所。」Perkins表示。

但現今運動醫學和科技甚為發達，不少球隊借助外部團隊的力量來改善球員的失眠問題。2018年底，金塊隊找來UCHealth睡眠實驗室的專家來球隊講解睡眠的重要性，專家也建議睡前拉起窗簾、控制午睡時間、睡前避免看電腦或手機螢幕，並將室內溫度調到攝氏18.3度到23.9度。

勇士隊是其中最積極想要解決失眠困擾的球隊，2016年拿下首冠後，勇士隊找來Lachlan Penfold接掌體能和運動醫學部門，他首先諮詢了Mah教授，依據相關建議制定球隊的行程和計劃表，充分管制球隊的作息和飲食，並引進不少科學方法來幫助球隊。

Stephen Curry和前隊友Harrison Barnes及Festus Ezeli則尋求科學的幫助，在Penfold建議下，前去嘗試非常新穎的浸泡式助眠太空艙。這家位於舊金山的Reboot工作室，會將太空艙注入充滿硫酸鎂的水，高濃度的鹽分讓球員有讓球員有失重感，並能讓球員降低身體組織的疲勞感，而太空艙的構造能完全阻隔外界聲音，讓球員完全沉靜。Curry認為這是他試過最有效的方法，「這一兩個小時中，只有你和你的思緒，完全於外界的噪音阻隔。使用後神清氣爽，精神非常好。」當球隊回到主場時，Curry每兩週就會去報到一次，「多數用過的球員都告訴，這是他們這一段時間睡最安穩深層的一覺。」Penfold說道。

Andre Iguodala則借助睡眠手環來監控睡眠長度和品質，並透過分析發現，只要睡眠長度超過8小時，比賽的表現和數據就會非常好。睡眠追蹤手環的新創公司WHOOP目前已和4支NBA球隊合作，副總裁Gary McCoy表示球員能藉由手環發現自己的不足和缺失，並以此為據作為改善。他的團隊在2015至2016年讓NCAA 1級的119位球員戴上手環後進行研究，發現戴上手環確實能改善球員狀況，平均每位球員多睡41分鐘，且受傷機率降低60%。Griffin也是睡眠手環的愛用者，他曾參與UCLA大學的睡眠實驗，「使用手環能更瞭解自己的身體狀況。」

睡眠，是運動中最重要的一環，也是舟車勞頓的職業球員最難克服的關卡之一。在球員健康議題日益重要的時代，如何取得娛樂和健康之間的平衡是NBA最大的課題，而球員和球隊則需探索適合自己的方案，無論是科學還是醫學上。如何讓球員和教練用最佳狀態上場打出精采的比賽，將是NBA未來需要思索的難題。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航