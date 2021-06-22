【專訪】全台首家獨立漫畫店Mangasick：台灣創作最重要的是抓出台灣人生活的氛圍，不要模仿日本漫畫

文：林宜柔（CCC編輯部）

翻開台灣的書店版圖，Mangasick是如此與眾不同，它擇善固執，它古怪可愛，它提供創作者做夢的養分，就像閱讀地圖上的一方黑色沃土。

Photo Credit: CCC創作集提供 Mangasick的店長老B及黃尖。

隱身在學區的漫畫寶庫

你喜歡漫畫嗎？那你一定不能錯過位於捷運台電大樓站附近的獨立漫畫店「Mangasick 漫畫私倉」，它在鬧中取靜的巷弄內，沒有招牌，外表毫不顯眼，一不注意就可能擦身而過，但是熱愛漫畫的靈魂，總是會受到它的召喚。

走入位於地下室的Mangasick，迎接客人的是玄關的展覽區，再來是各種特色漫畫的販售區，最裡面才是藏書豐富的內閱區。其實一開始Mangasick並沒有打算在公館落腳，「因為覺得一定很貴！」老B說。

但是命運女神眷顧勇者，因緣際會下，他們找到了當初正在招租的地下室，這個位址對於他們來說再適合不過，因為這附近學風鼎盛，文化可塑性強，也是他們大學時汲取次文化養分的基地。幸運地，他們和房東的招租條件一拍即合。於是，全台灣第一家獨立漫畫店Mangasick就此開張，那年是2013年。

從絕版冷門到熱門暢銷

既然是一家以推廣獨立漫畫為宗旨的漫畫店，Mangasick的選書也別具一格，他們會網羅不同類型的經典，或是鮮為人知但出眾的作品；也會用心參考日本漫畫史等文獻資料，找出日本漫畫研究學者們公認具有代表性的作品，引薦給台灣讀者認識。

有許多作品已經絕版，遇到這種狀況，他們就上網拍尋寶，例如：《手塚治虫恐怖短篇集》、楳圖一雄、萩尾望都的書，即使動輒五、六千元，還是會咬牙收購下來，只為了讓更多讀者能看到。所以下次如果在店裡看到這些市面上已不再流通的絕版書，大家可要抱著珍惜的心情去享受喔！

除了上述提及的絕版經典，Mangasick也會收集一些當紅的漫畫作品，例如：《來自深淵》、《黃金神威》、《迷宮飯》……，因為他們認為熱門作品必有其可取之處，不需要刻意忽略。這點也顯現出不管是冷門小眾或熱門王道，Mangasick兼容並蓄，讓所有的漫迷，都能找尋到自己熱愛的天地。

鎮店之寶大公開！

而在Mangasick豐富的藏書中，又有哪些書是店長們心中的鎮店之寶呢？「這實在太難回答了！」老B難以抉擇，但最後還是應CCC編輯部的要求，從上鎖的玻璃展示櫃中拿出一個由紅白繩子綁起的紙盒——那是日本另類漫畫家逆柱いみり（Imiri）自費出版的《夢之香港旅行》，全球限量五百套，是難得一見的夢幻逸品！

Photo Credit: CCC創作集提供 《夢之香港旅行》

盒中除了書的本體，還包括其他有趣的附件：絹印版畫、圖解粵語教學、小印章、錄音帶……琳瑯滿目，令人目不暇給，藉由不同的物件載體，不斷挖掘讀者的玩心。Mangasick相當推崇作者將全亞洲的陰暗街景融合在畫面中的功力，也曾邀請他來台辦展，並出版他的畫集《蜃樓紀》。

另一本則是渡瀨政造的《心情雞尾酒》，描寫日本泡沫經濟時期紙醉金迷的都會風情，雖然都是短篇，故事沒有明顯的起伏，描述的只是淡淡的情感，卻以一種溫柔的方式，把90年代的氛圍完全封存在作品中，對他們來說，書架上放著這本書，就像留藏了一個歷史片段。而黃尖認為，近年來世界音樂潮流吹起懷舊風，90年代的視覺也重新被新世代再解讀，渡瀨政造的作品也會是今後Mangasick的介紹重點之一。

Photo Credit: CCC創作集提供 《心情雞尾酒》

壓軸的則是植芝理一的《謎狐怪童》，老B瘋狂喜愛的一套作品，堪稱是改變她人生的漫畫，在這個故事中隱藏了很多日本次文化的符碼，而作者對於愛和性的詮釋更是超乎想像，令老B一看就心醉神往，再也無法滿足於普通的漫畫，激發了她想看更多這種奇妙作品的渴望也許當時與這部作品相遇，就埋下了日後成立Mangasick的契機。

Photo Credit: CCC創作集提供 《謎狐怪童》

Photo Credit: CCC創作集提供 鎮店之櫃。

書海中的領航人

讀者或許會發現，Mangasick偏好介紹年代久遠的作品，那是因為他們認為台灣的出版市場極度不平均，資源全部集中在動畫改編、比較主流的新書上，其他比較小眾的、出版了一年後的書就像船過水無痕一樣，消失在茫茫書海中。

為了讓讀者重新認識這些還來不及遇見就錯過的作品，他們開設了網誌和粉絲頁，寫漫畫書評、做導讀，加強資訊傳播力道，來補足傳統出版社的不足。不為別的，就為了那顆愛漫畫的心。

如同當初開店的初衷，他們察覺到台灣漫畫書市的僵局，所以做出改變，開設了Mangasick，希望藉由引進非主流的獨立作品，讓台灣創作者接觸到更多元的題材，進而提升創作能量，「如果你要拍很好的電影，不能只看好萊塢電影。」老B說。同理，如果想要創作故事，不能只看傳統出版社所關注的主流作品。

「台灣創作最重要的是抓回台灣人生活的氛圍，不要去模仿日本漫畫。」老B以台灣創作者沈海的《倒水》為例，作者將主角從小到大都很不會倒水所造成的陰影畫成短篇漫畫，雖然是個很簡單的小故事，但老B認為台灣漫畫缺乏的正是這份「簡單」，大家都把故事想得太複雜了，其實可以不用局限在類型漫畫的創作，「希望大家會願意畫奇怪的作品，然後拿來寄賣。」她笑著說。

開店至今已好幾年，老B和黃尖表示有些大學時到店裡看漫畫的客人，出社會後也持續來店看展和消費，這都讓他們非常開心，因為這代表他們想讓大家建立的觀念，已經有人接受了，而他們認為這是個很好的開始——刺激創作，並鼓勵讀者以消費支持台灣本土漫畫，為漫畫界示範了一個良性循環。期許今日的養分，滋養台灣的漫畫創作環境，在日後成長出漂亮的花朵。

受訪者介紹

黃鴻硯（黃尖） ，Mangasick漫畫私倉的經營者 前出版社員工。沉著穩重，發言時常一針見血的男子。為英、日文筆譯譯者。

，Mangasick漫畫私倉的經營者 前出版社員工。沉著穩重，發言時常一針見血的男子。為英、日文筆譯譯者。 黃廷玉（老B），Mangasick漫畫私倉的經營者 前書店員工。一談到喜歡的漫畫就內心小宇宙爆炸的女子。懷抱理想，並且築夢踏實。

Mangasick漫畫私倉

台灣唯一一家提供原創獨立漫畫寄售販賣與內閱的漫畫店，同時包含展覽與刊物出版。

內閱區消費方式：全店中日文藏書閱覽200元（附飲料），假日限時4小時

營業時間：14:00-22:00（每週二公休）

地址：台北市羅斯福路3段244巷10弄2號B1（OK超商福和店斜對面單獨出入口）

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本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈Mangasick 一腳踏進漫畫私倉〉

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航