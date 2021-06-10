關於疫苗施打的12個QA：如何預約？什麼時候輪到我？打完疫苗就不會被傳染嗎？

全國三級警戒延長，目前台灣仍繼續和COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、武漢肺炎、新冠肺炎）疫情抗戰，而除了加強防疫之外，各界最期盼的就是能夠盡快讓疫苗普及；15萬劑莫德納疫苗昨（9）日開打，日本贈送的124萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）疫苗，也將在下週開打。目前疫苗已擴大到全民都免費施打，不過由於台灣到貨的疫苗數量仍有限，國產疫苗也還在開發中，多數人只能等待，讓目前列為最優先的醫事人員及防疫人員施打。

在等待打疫苗的同時，《關鍵評論網》整理幾個關鍵問題，讓讀者了解接下來的施打順序、預約方式，以及疫苗接種前，需要特別注意的相關事項。

Q1. 台灣有多少疫苗？

依照目前採購計畫，分別透過COVAX平台採購476萬劑，直接跟藥廠購買的AZ疫苗1000萬劑、莫德納疫苗505萬劑，國產疫苗則預計各採購500萬劑，總計約3000萬劑。另外還有日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，以及美國承諾捐贈的75萬劑疫苗。

Q2. 目前施打順序為何，何時輪到我？

疫苗施打優先族群有7類，醫事、防疫人員和高風險工作者優先，若計算目前到貨的疫苗212多萬劑，粗估可以打到第五類長照機構工作人員及第六類75歲以上長者。

Photo. Credit:指揮中心提供

Q3. 現在台灣有哪些疫苗？

目前台灣取得數量最多的是AZ疫苗，其次是莫德納疫苗，另外美國可能會捐給台灣BNT和嬌生疫苗；另外國內疫苗則有高端、聯亞2家廠商正在進行臨床試驗階段。

Q4. 可以選擇要打哪一種嗎？

待疫苗數量更充足，預約系統上線後，就會開放民眾自選施打疫苗種類。

Q5. 打疫苗要付錢嗎？

目前列為優先施打的公費對象不用付錢，未來將依序開放全體國民都是「公費接種」，相關行政費用皆由政府負擔。

Q6. 打了疫苗就不會得COVID-19嗎？

疫苗不是打了就100%不會被感染，取決於打了1或2劑、產生抗體的時間和能力、遇到的病毒是否為變種病毒株或是病毒數量高等；但根據試驗結果，打疫苗可以提高免於感染後演變為重症的機率，對病毒的整體保護力也會提升。

Q7. 打疫苗有哪些可能的副作用？

有些打了AZ疫苗的人出現發燒、肌肉痠痛、頭痛、疲倦等症狀，但大多可以透過休息和治療恢復。

Q8. 打疫苗可能會有什麼嚴重不良反應？

截至6/10為止，嚴重不良反應有104例，比例約為0.01%，包括視線模糊、血栓等。

Q9. 哪些人不建議施打疫苗？

懷孕中、哺乳期的婦女，18歲以下不建議施打，對「賦形劑」過敏也不適合接種mRNA疫苗如莫德納、BNT。

Q10. 疫苗2劑要間隔多久？

通常需要28天以上，指揮中心建議AZ疫苗要相隔10-12週以上。

Q11. 開放自費接種後，要如何預約？

目前各大醫院都不接受自費接種預約，「疫苗接種預約平臺」最快6月下旬上線，可透過健保快易通App、超商、藥局等進行預約。登入後，預約系統會列出當下所在位置附近支援的醫院、社區接種站或診所，可查詢疫苗的數量額度，在1週前預約，預約後資訊會傳送到接種點，完成接種後會領到記錄卡並標記在健保上。

Q12. 哪裡可以打疫苗？

現階段疫苗主要提供醫護人員接種，所以接種地點以醫院為主。未來大量施打疫苗，將有300間醫院、200間衛生所、800間診所，提供疫苗施打服務。

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核稿編輯：翁世航