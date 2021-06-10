感染COVID-19會有哪些症狀？如何分辨我得了新冠肺炎、流感、一般感冒，還是過敏？

台灣近期COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情嚴峻，民眾面臨社區感染的風險，身體出現咳嗽、流鼻水、頭痛等症狀就開始擔心是否染疫。對此，《關鍵評論網》整理了相關資料，讓你一次了解COVID-19可能出現的症狀，以及與流感、一般感冒和過敏的差別。

發燒、乾咳、嗅味覺喪失，連紅疹都可能是COVID-19

綜合中央流行疫情指揮中心及美國疾病管制中心（CDC）的記載，目前已知感染COVID-19的症狀包含：

發燒、發冷

乾咳

四肢無力

呼吸急促或呼吸困難

嗅覺、味覺喪失或異常

頭痛

喉嚨痛

鼻塞或流鼻涕

肌肉或身體疼痛

疲勞

噁心或嘔吐

腹瀉

此外，家醫科醫師陳欣湄日前在臉書上，根據其他疫區國家的案例，談到COVID-19的皮膚表現，包含常見的紅疹、尋麻疹以及其他疹子型態。此外，也會出現特殊的紅色、紫色皮膚疹，長在手指或腳趾上，舌頭還可能發炎、紅腫。

美國CDC表示，長者及患有心臟病、肺病、糖尿病的人似乎更有可能出現嚴重的併發症。指揮中心指出，病情嚴重者可能進展至嚴重肺炎、呼吸道窘迫症候群或多重器官衰竭、休克等。

根據指揮中心9日的資料，4月20日之後確診個案共10394例，依WHO嚴重度分類，有17.9%為嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群，而在而年齡大於或等於60歲的3766位個案中，有34.1%為重症。

不過依據目前的流行病學資訊，患者大多數能康復。而因COVID-19死亡的病例多具有潛在病史，如糖尿病、慢性肝病、腎功能不全、心血管疾病等。

COVID-19、流感、一般感冒症狀比較

然而，COVID-19許多症狀與常見的一般感冒及流感相似，讓民眾難以區分。對此，《聯合報》報導指出，台北醫學大學附設醫院胸腔內科主任周百謙表示，COVID-19病毒主要是透過飛沬傳染，並在咳嗽、打噴嚏或是說話時，由空氣散播進入人的鼻腔或口腔作暫時性的存留，初期會以上呼吸道的症狀為主，如鼻塞、流鼻水、咳嗽、嗅味覺喪失等，和感冒症狀相似。

此外，美國CDC也指出COVID-19和流感間有許多一樣的常見症狀，包含發燒、咳嗽、疲倦、喉嚨痛、流鼻水或鼻塞、肌肉疼痛或身體疼痛、頭痛、嘔吐和腹瀉。此外，嗅覺、味覺喪失尤其在COVID-19患者上更為常見。

每年3、4月流鼻涕，可能只是季節性過敏

至於COVID-19和一般過敏的症狀又有什麼不同？馬里蘭大學的醫療機構曾指出，由於COVID-19的症狀幾乎包含發燒，因此量體溫會是判斷的第一步。此外，若沒有乾咳、呼吸急促、嗅味覺喪失以及腹瀉等症狀，或是在每年的3、4月份，都常常眼睛癢、流鼻涕，那很可能只是季節性過敏。

採檢才能確定，民眾需自我警覺

美國CDC提醒，人們可能同時感染流感和COVID-19，並也同時出現兩者的症狀，由於流感、COVID-19和其他呼吸道疾病的部分症狀類似，因此不能只根據症狀來區分，需要透過採檢來判斷並確認診斷。

根據《聯合報》報導，周百謙醫師認為，由於COVID-19沒有標準症狀及特異性，因此民眾要自我警覺。如果有咳嗽、胸部不適等症狀時，建議盡早就醫接受採檢。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航