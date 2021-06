爆紅、口碑行銷、點閱率⋯⋯這些「行銷」相關的英文怎麼說？

想進行銷產業該做什麼工作?「流量」、「點閱率」、「社群行銷」英文怎麼說?KPI、SEO、CTR是什麼?就讓VoiceTube替你解惑。

行銷可說是現今最夯的產業之一。因為科技進步、網路普及以及社群媒體的發達,近年來出現了許多新興的行銷方式,而行銷產業從業方式分為品牌端(brand marketing)和代理商(agency marketing)兩大類,當中包括許多不同的職務,以下是幾個常見的行銷職位:

CMO(Chief Marketing Officer)行銷長/行銷總監

他是一間公司裡所有行銷事務的頭,多數行銷相關的重要決定最終都是他說了算。另外,CMO通常也需要擔任CEO(執行長)和公司內行銷部門之間的溝通橋樑。

Market Research Analyst 市場調查分析師

他需要透過調查(survey)消費者喜好(customer preferences)以及彙編並分析統計資料(compile and analyze statistical data)來幫助企業做出產品開發、定價和行銷策略等決定。

Digital Marketing Manager 數位行銷經理

他要帶領底下的團隊為企業進行數位行銷,負責策畫和監督數位行銷活動(digital marketing campaign)、管理數位行銷預算(budget)並整理出社群行銷活動的成效報告(performance report)。

Social Media Marketing Coordinator 社群行銷專員

他負責經營企業的社群平台(social media platform),並和社群媒體使用者互動、調查時下熱門潮流(trend),接著產出吸引人的文字或影像內容(engaging text, image, or video content),將它們策略性地發布到社群平台上,以提高流量和觸及曝光率。

Graphic Designer 平面設計師

他的工作是幫企業設計商標(logo)、網頁(webpage)、印刷品(printed materials)、產品包裝(product packaging)等,透過符合企業形象的影像與文字內容來呈現、推廣品牌。

學會了熱門職稱後,一起看看從事行銷不可不知的相關用字吧!

KPI(key performance indicator)關鍵績效指標

這是一套用來評估是否達正預期目標的度量標準,用以根據實際測得的數據衡量團隊或專案的執行成效及進度。常見的行銷KPI包含sales revenue(銷售額)、traffic(流量)、leads(潛在客戶資料數)、conversion rate(轉換率)、CPA(訂單取得成本)等。

The digital marketing manager sets her team members’ KPIs at the beginning of each quarter. 數位行銷總監在每一季開始時都會訂定團隊成員的關鍵績效指標。

Traffic 流量

指的是造訪某企業網站、社群平台或是瀏覽相關廣告或其他行銷內容的總人次。舉例來說,VoiceTube在Facebook粉絲專頁上發布了一則貼文,小明、小美、小華等用戶都看過了,此時該貼文的Traffic(流量)就是3。

One of my responsibilities is to monitor the traffic of our social media pages and think of new ways to increase it. 我的職責之一是監測社群網頁的流量並發想增加流量的新方法。

Reach 觸及數

它指的是看過企業廣告或其他行銷內容的不重複觀看者總人數。舉例來說,VoiceTube在Facebook粉絲專頁上發布了一則貼文,小明、小美、小華都各看過3次,此時該貼文的reach(觸及數)仍是3。

The Marketing Department hired a new Content Creator, hoping to boost the reach of the company’s blog. 行銷部門僱用了一位新的內容創作者,希望可以增加公司部落格的觸及人數。

CTR(click-through rate)點閱率

這指的是消費者看見廣告或是其它內容連結後,點擊觀看的比率,計算方式為點擊次數/廣告或連結顯示次數。

Many YouTubers like to use clickbait titles to increase their CTR. 很多YouTuber喜歡用釣魚標題來提升點閱率。

SEO(search engine optimization)搜尋引擎優化

SEO指的是透過一些技術和策略改善網站和內容,藉由搜尋引擎的運作規則來讓自身的內容排列於搜尋結果的上方以提高流量。

Two of the most important aspects of SEO include keyword research and link building. 搜尋引擎優化最重要的其中兩個面向是關鍵字調查和建立連結。

Banner 橫幅廣告

在數位行銷中,banner指的是出現在網頁中的圖像式廣告,通常是橫向顯示。瀏覽者點擊橫幅就可以被導至企業所設定的網站,藉此提高網站流量。

The CMO doesn’t seem satisfied with the new banner we designed. 行銷長似乎對我們新設計的橫幅廣告不太滿意。

最後,我們來看看幾個和行銷、宣傳相關的英文片語吧:

Go viral 爆紅;遭到瘋傳

Viral是名詞virus(病毒)的形容詞形態,原意是「病毒傳染的」,在網路時代被引申為「像病毒一樣快速傳播的」、「快速且廣泛獲得人氣的」。動詞片語go viral就是表示某物「遭到瘋傳,快速爆紅」。

The commercial of the cough syrup went viral because of its catchy jingle. 那個止咳糖漿的廣告因為洗腦的廣告歌而爆紅。

Word of mouth 口耳相傳

Word of mouth字面上意思是「嘴巴說出來的話」,其實指的就是「口頭溝通」。複詞片語by word of mouth表示「藉由口耳相傳」。形容詞word-of-mouth則表示「口耳相傳的,口頭的」。

Most of the customers get to know this food stall by word of mouth.

大部分的客人都是透過口耳相傳而得知這家小吃攤的。 It was thanks to word-of-mouth marketing that the lingerie shop became a huge success.

那間內衣店的大成功是歸功於口碑行銷。

More bang for one’s buck(s) 物美價廉

Buck是美元的口語說法。More bang for one’s buck(s)意思是「以較小的代價獲得較大的收益」、「花最少的錢得到最大的效果」。在描述商品時就表示「物美價廉,很划算」。

The new CRM system helps you manage your customer information, leads, and orders easily, and it comes at a very affordable price. It surely will give your company more bang for your bucks. 這套新的客戶關係管理系統可以幫助你輕鬆管理消費者資訊、潛在客戶資料和訂單,而且系統的價格實惠,對你們公司來說肯定物超所值。

以上的行銷相關英文用語都學會了嗎?只要多多練習,就可以用英文暢談自己的行銷工作囉!

