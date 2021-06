常搞錯的club用法：「Club together」不是找你一起去俱樂部

David在茶水間遇到外國同事,打了招呼。因為自己剛得了重感冒,David就說:「I have a bad cold.」

外籍同事回答:「Welcome to the club.」

「What club?」David一下子迷糊起來,怎麼感冒了,就要加入俱樂部。

原來「Welcome to the club」可不是邀你參加俱樂部,千萬別問人是什麼club。今天來看看club這個字。

(X)歡迎加入俱樂部

(O)我也一樣;彼此彼此

「Welcome to the club.」字面上是歡迎加入俱樂部,但真正含意是帶著自我嘲諷意味,說自己和對方處境相同,多半用在倒楣的時候。也有人用Join the club. 意思一樣,是熟人間用的口語。

來看兩個例句:

If you don't understand the rules, join the club: no one else does either!

如果你搞不懂這規則,不光是你,我也一樣不懂。

So you’ve been fired? Welcome to the club, old buddy.

這麼說,你也被炒魷魚了?咱們成為難兄難弟了。