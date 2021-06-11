2021/06/11,
生活

常搞錯的club用法：「Club together」不是找你一起去俱樂部

常搞錯的club用法：「Club together」不是找你一起去俱樂部
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

當別人說「Welcome to the club」，可不是要邀你參加俱樂部。來看看club這個字的各式用法。

David在茶水間遇到外國同事，打了招呼。因為自己剛得了重感冒，David就說：「I have a bad cold.」

外籍同事回答：「Welcome to the club.」

「What club?」David一下子迷糊起來，怎麼感冒了，就要加入俱樂部。

原來「Welcome to the club」可不是邀你參加俱樂部，千萬別問人是什麼club。今天來看看club這個字。

Welcome to the club!／Join the club

（Ｘ）歡迎加入俱樂部
（Ｏ）我也一樣；彼此彼此

「Welcome to the club.」字面上是歡迎加入俱樂部，但真正含意是帶著自我嘲諷意味，說自己和對方處境相同，多半用在倒楣的時候。也有人用Join the club. 意思一樣，是熟人間用的口語。

來看兩個例句：

If you don't understand the rules, join the club: no one else does either!
如果你搞不懂這規則，不光是你，我也一樣不懂。

So you’ve been fired? Welcome to the club, old buddy.
這麼說，你也被炒魷魚了？咱們成為難兄難弟了。

Club together

（Ｘ）一起去俱樂部
（Ｏ）一起湊錢

Club我們熟悉的是名詞用法，其實它也可以當動詞，意思是share the cost，就是一塊湊錢的意思。例如：

We clubbed together to buy him a present.

我們湊錢給他買了一份禮物。

In the pudding club

（Ｘ）在布丁俱樂部裡
（Ｏ）懷孕了

用in the pudding club，是英國人比較委婉地說人懷孕，也有人會說in the club，但是這類說法屬於比較老派，知道有人會這麼說就行了。

His wife is eight months in the pudding club.
他的妻子有8個月的身孕了。

I am in the club.
我懷孕了。

Club除了前面提到的用法之外，再介紹兩個大家道地用法。

撲克牌裡的梅花

Club是指撲克牌裡的梅花牌。梅花7叫做Seven of clubs，梅花J叫Jack of clubs。來看例句：

Now you have to play a club if you have one.

如果你手裡現在有梅花，就必須出。

棒子；棒打

Club也是棒子的意思，所以golf club可以是高爾夫球杆，也可以是高爾夫球俱樂部。

（Ｏ）高爾夫球杆；高爾夫球俱樂部

Club當動詞，可以是指拿桿子打人：

He was clubbed over the head.

他頭上挨了一棍。

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本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航


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