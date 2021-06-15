避免下一次「鳳梨之亂」：提高品質、多元市場，讓「政治歸政治，鳳梨歸鳳梨」

文：JULIA BERGSTRÖM

譯：王國仲

時間為2月下旬，台灣的鳳梨產季正要開始，中國海關總署宣布自3月1日起暫停進口台灣鳳梨。總統蔡英文形容此為「突襲式」行為。

台灣90%的鳳梨外銷中國，因此對農民和政府來說，情況皆相當嚴峻。在禁令宣布不久後，外交部長吳釗燮在社群網站上呼籲大家支持、購買「自由鳳梨」（「致敬」中國懲罰性提高澳洲紅酒進口關稅後，澳洲推出的「自由紅酒」）。

此外，蔡政府宣布將提撥10億新台幣，將農民受到的損失降到最低。並提出「吃鳳梨、挺農民！」的口號，希望凝聚大眾支持。活動順利發酵，在地餐廳也因應推出鳳梨相關新菜色；消費者競相購買鳳梨產品……台灣民眾在僅僅4天內，就將一整年對中國的出口量消耗完畢。

支持台灣鳳梨，台灣貿易夥伴同樣響應號召、共襄盛舉，日本在3月訂購了刷新歷史紀錄的10萬噸鳳梨，新加坡也購買25噸。在中國宣布停止進口的一周後，行政院農委會和澳洲達成協議，將於5月出口6公噸鳳梨至當地；海外台商也跟台灣訂購了560噸鳳梨。其中傳達的訊息相當清楚：這不僅僅是水果出口這麼簡單的問題。

北京當局宣稱，禁令不過是單純保護生物多樣性，並避免病蟲害進入中國。不過台灣當局駁斥此說法，農委會主委陳吉仲表示這些說法是不真實的，自2020年以來出口的鳳梨中有99.79%都已通過全新且更嚴格的檢疫規定。

如果中國的主要目的是傷害台灣經濟，其實有更合適作法——海關只要技術性延誤放行，就能導致農產品腐敗、影響後續出口。不過，宣稱病蟲害存在有著進一步目的：影響台灣鳳梨在全球的聲譽。

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台東興業股份有限公司副董事長、巨大鳳梨公司理事謝孟璋表示，中國阻擋台灣鳳梨進口的決定，主要是為了引起大眾注意力。

「中國選擇拿鳳梨開刀，是因為它是台灣最大宗的農業出口品，可說是台灣水果的代表。」謝孟璋認為，鳳梨禁令很容易就登上報紙頭條、吸引注意，這也是中國使用該手段的主因：「中國希望所有人都注意到這件事。」

無論從什麼角度來看，把台灣的鳳梨出口市場當作政治工具，似乎都不怎麼符合經濟效益。根據農委會資料，台灣每年生產約42萬噸鳳梨，其中僅有10%銷往國外。此外，在台灣以科技行業為主的7100億美元經濟中，農業只佔不到2%。不過，農民在台灣政治中扮演重要角色，尤其是台灣南部是屬於民進黨大本營的據點。

主要負責政策研究及公共關係的台灣世代智庫執行長陳冠廷表示，這次事件顯示北京藉出口市場影響台灣選民、民主流程和產業發展的能力：「許多農民對拓展中國市場的成果感到自豪，也因此認為台灣不該受政治影響。於是乎，當民進黨政府和中國產生齟齬，部分農民便上街頭抗議，認為政治影響了他們的外銷。」

過度依賴單一市場（尤其是中國），導致出口容易受到政治壓力左右。中國與澳洲去（2020）年的出口爭端便是最佳例子。當坎培拉當局禁止華為參與5G建設，並呼籲徹查新冠肺炎源頭後，北京當局以大幅提高關稅、並阻礙數項澳洲進口貨品（包括大麥、煤礦、紅酒、牛肉與龍蝦）作為回應。

在台灣與澳洲案例中，中國皆藉由監管禁令，阻止貨品進入中國市場。這顯示北京當局偏好利用經濟壓力，阻止他國影響其國家利益。陳冠廷認為，人們不應輕忽這些事件背後的意涵。

「先是澳洲紅酒，再來是台灣鳳梨，之後可能就會輪到其他國家與產品。如果中國今天禁止進口的是塑膠原料或汽油呢？總統總不能出來說：『大家多買一些塑膠』吧？國際社群應該對這樣的貿易操縱抱持警覺。只要不順中國的意，這些情況就可能在任何地方上演。把貿易當作武器，強迫中、小型經濟體對中國唯命是從，這才是真正的威脅。」

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台灣安全研究網站執行編輯林坤達博士表示，考慮到拜登（Joe Biden）政權最近對於台灣與民進黨相對強硬的兩岸政策的支持，他對中國祭出的鳳梨禁令並不感到訝異。這項舉措傳達了儘管有美國撐腰，台灣想規避北京是不可能的。他並補充，和其他國家相比，台灣遭受中國強力經濟制裁的風險反而較低。

同時擔任喬治亞理工學院（Georgia Tech）國際事務學院助理教授的林博士說明：「中國和台灣，確實可能因為政治上的對抗引發武力衝突，但與其他國家（如澳洲）是不可能發生。因此，中國或許會對澳洲等其他國家施加強大壓力，避免他們阻礙中方利益；這也是為什麼中國避免對台灣施壓過大，給予彼此保持和平的空間。」

走向更多元的貿易市場

無論如何，鳳梨之亂確實在國內引發台灣農業和中國脫鉤與否的討論。謝孟璋（台東興業副董事長）補充，他對台灣水果外銷的波動性之大感到擔憂。

「若兩岸關係繼續維持僵局，農產品出口的高風險也將持續——由於生鮮產品保存期限較短，只要物流端發生任何問題（中國可以輕易頒布禁令或貿易障礙），產品就只能坐困愁城。」

農委會的公關部在回覆《Taiwan Business TOPICS 工商雜誌》時表示，如果中國對進口實施限制，國內生產、價格與農民收入都可能產生劇烈波動。將採取相應措施（包括開發新興市場、促進國內消費、調整飼養與種植範圍、輔導農民等），提高產品的附加價值。

台灣本身培育並種植數種不同鳳梨，但外銷至中國的則以金鑽鳳梨為主。金鑽鳳梨價格近年來持續升漲，使不少農民趨之若鶩。但若想成功增加對日本等其他市場，台灣產品還須具備其他競爭優勢。

以往為台灣鳳梨市場多元化的嘗試成果有限。2016年，政府出資成立台農發股份有限公司，成立為了進出口農業與技術產品、促進海外投資、增加市場多樣性。謝孟璋指出，儘管各方多次嘗試，農產品對中國的貿易依存度在2016年後卻不減反增。同時，外銷日本的數量則幾乎沒有成長。

僅僅關稅就阻礙了台灣與東南亞水果出口商競爭的潛力。

菲律賓，東南亞最大的鳳梨生產國，已和日本簽署自由貿易協定，但台灣的農產進口商則需額外支付15.7%稅金。此外，菲律賓一年四季皆出產鳳梨，而台灣的主要產季僅從3到8月。台灣農民必須將重點從產量轉移至產品品質，生產出保存期限更長、更具品牌特色的商品，才有機會與他國競爭。

除關稅之外，台灣農產部門也受制於昂貴規範、農藥最大殘留限量、標籤規定，以及未和國際接軌的出口標準。今年3月，出口至澳洲的兩噸鳳梨，就因不合當地檢驗標準遭到拒收。

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回應這個議題，農委會表示目前正「強化農藥殘留檢驗、控制出口產品品質」，確保外銷鳳梨的安全與品管。農委會談到，他們正協助目標外銷市場的百貨公司與超市，舉行各式台灣農產品季節與促銷活動：「部分國家尚未開放新鮮鳳梨進口，因此我們正積極輔導果乾、果汁等多樣相關產品，來增進鳳梨出口。」

政治大學國際關係研究中心研究員李瓊莉指出，台灣農民應應建立更經濟導向的思維，避免依靠單一出口市場。在全球市場進行貿易時，不可不留意其中風險。

「希望未來農民進行出口貿易時，能理解貿易障礙（不只是關稅）的意義，並對相關貿易議題有更深入認識。如果我們真的要玩好『國際貿易』這場遊戲，當然得先弄清楚遊戲規則。」

不過，大部分台灣農民都屬於個體戶或中、小企業，缺乏輕易取得資訊的管道。台灣經濟研究院研究員邱達生表示，政府應該自問，農民能否接受犧牲短期利益，進而達成長遠政治與經濟目標。政府也應審閱保障農民的各項措施、需求增加的原因，以及增長的穩定與可靠性。

台灣安全研究網站執行編輯林博士指出，政府對鳳梨危機的回應儘管有效，但非長遠之計。農產品並非台灣經濟的核心，因此尚能以相對即興的態度因應。但考量中國未來可能實施其他禁令，他認為政府應備齊更清楚的相關政策。

此外，如果政府能取得農民信任、證明相關政策不只是為了選舉或作秀，便能進一步減少農產品禁令帶來的衝擊——「政治歸政治，鳳梨歸鳳梨」。提高產品附加價值，不僅能促進出口市場多樣性、緩和對中國市場的過度依賴，更能保障農民的福利。陳冠廷（台灣世代智庫執行長）也同意，調整農產品的出口政策至關重要。若想維持近期在日本與其他市場取得成功，單靠指責中國行徑是不夠的。

「我們必須增加市場多樣性。若我們珍視自由貿易的真正價值，就不能只憑善意進行貿易。」