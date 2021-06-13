【專訪】漫畫家「星期一回收日」：《戀愛沙塵暴》下綻放的百合，自然而然就很美

文：陳怡靜（寫字的人、看漫畫的人。新聞工作十多年，曾任鏡週刊人物組、自由時報、蘋果日報等媒體記者。目前為獨立撰稿人，關注漫畫環境與台灣新銳創作者）

2019年的金漫獎頒獎典禮上，漫畫家星期一回收日以《粉紅緞帶》獲得年度大獎與少女漫畫獎，她穿著漫畫裡的蘿莉塔風格服裝步上舞台，得獎感言是這麼說的：「各種性向在戀愛中的體會都一樣，希望每個人可以自由相愛。」



以百合漫畫摘下年度大獎，確實有其意義，2019年也是台灣開放同性婚姻的第一年，2018年出版的漫畫意外地切合了時代。而她的百合創作之路，又是怎麼開始的呢？

戀愛沙塵暴下綻放的百合

最初是這樣開始的。2016年底，星期一回收日首度出版漫畫單行本《戀愛沙塵暴》，劇本改編自電視劇《植劇場》系列的首部曲，在多重戲劇主線裡，編劇張可欣選擇將林亦珊、楊敏霓與莊浩洋三位大學生的主線獨立出來，構成漫畫劇本，描繪一對女性好友與校園風雲人物間的友情與愛情。楊敏霓是個隨時會掉入愛河的女孩，好友林亦珊大剌剌又粗線條，向來缺乏戀愛神經。楊敏霓每一次戀愛或失戀，都是林亦珊聽她又哭又笑。

「我很感動於裡面的同性情誼，敏霓被渣男甩掉，亦珊緊緊擁抱她，什麼話也不說，希望敏霓不要再受傷。我在畫的當下覺得，這兩個女生應該可以在一起吧……」但故事改編自電視劇本，最後還是回歸異性戀世界。

在漫畫後記裡，星期一回收日提起畫《戀愛沙塵暴》過程遭遇最大的瓶頸，就是這一刻，「第三回亦珊抱著哭泣的敏霓那一幕。」她想著為什麼她們不在一起就好了呢？而她也真的在後記給了兩人可愛的小結局。也是從那時起，星期一回收日動念：「來畫百合漫畫吧！」

Photo Credit: 原動力文化提供 對於《戀愛沙塵暴》中亦珊和敏霓無法在一起的遺憾，也成為促成星期一回收日開始畫百合的契機。

小時候她讀少女漫畫，世界裡只有異性戀。高中時開始讀BL，她覺得太有意思了，「很突破很創新，沒有性別束縛」。大學開始接觸百合漫畫，又是個新的世界，也像是一種對性別議題的重新認識。她回憶，因為女朋友很喜歡百合漫畫，於是她開始閱讀、了解百合，也期待自己能創作出好看的百合漫畫，讓對方也能這樣喜歡自己的作品。

「其實我看的百合不多，很少會中我口味的，我不太喜歡軟綿綿、太粉紅泡泡的。很多百合會有點歡樂、甜甜的、香香的，或是兩個長得很像、體型很像的女生，有種取悅男性的感覺。還有一種是很多女生一起的，「啊～就是那種沒有男主角的後宮啦。（笑）」她也坦言，「我不太喜歡這樣刻板的百合，好比有一方一定是比較積極主動追求的。」

Photo Credit: ©星期一回收日 星期一回收日私下畫的小插畫，角色為《戀愛沙塵暴》的亦珊和敏霓。

百合的各種姿態

從星期一回收日的漫畫裡，我們能看到的，經常是女性間緊密的羈絆與依賴。在《粉紅緞帶》裡，蘿莉塔少女露喵遇到嬌小的郁萱，興起想要幫她穿上羅莉塔服裝的念頭，兩人從擦肩而過的陌生人到成為好友，發展出青澀的戀曲。畫《粉紅緞帶》的過程，星期一回收日一度畫到崩潰，哭著跟編輯說：「怎麼辦，我覺得她們好像不會在一起了……」

雖然《粉紅緞帶》描繪的是一個原本喜歡男生的女孩，慢慢發現自己的故事。但對星期一回收日來說，「百合」有更廣泛的意義，「百合，是指女性之間的情誼，不管是友情、親情，朋友之間是百合，母女間也能是百合，當然也包括同性戀愛。」這就是星期一回收日筆下的百合風格，她細膩描繪女性間的情感，尤其是彼此扶持依賴的關係。

在她與作家楊双子合作的短篇漫畫〈地上的天國〉更是動人，描繪日治時期的台灣，主角英子從小就看得到鬼魂，三叔公新娶的神主牌鬼妻詠恩日日與她相伴，詠恩怎麼都想不起來自己從何而來，魂魄因此只能在世間飄蕩。漫畫後段才揭曉，英子與詠恩原來是同校的學姊學妹，也是知心朋友，但在友情之外仍有模模糊糊萌芽的青澀感情，雖然還不到愛情。

Photo Credit: ©星期一回收日 〈地上的天國〉深入刻畫日治時期台灣女性嫁作人婦前，珍貴的女校時光。

星期一回收日與楊双子目前已合作完成了《綺譚花物語》中的四篇短篇，其中〈地上的天國〉、〈昨夜閑潭夢落花〉與〈庭院深深華麗島〉都設定在日治台中，多是昭和時期的故事。這也增加漫畫取材的難度，「要做很大量的資料研究，比如當時的建築、地理環境等等，角色會從哪個地方走出來。」編輯團隊也確實考據，「有一個鳥居怎麼都找不到，最後只找到文獻上有，我們就畫在地圖上。」

根據考據，百合起源也在彼時，女性會閱讀跟女性情誼有關的小說。「當時時代很嚴格，她們會從女性之間去尋求情誼。因為當時的女孩十八歲就得結婚，高中畢業之後就會各自分飛，可能嫁去日本或異地，此生不復相見，因此在學校裡的情感是很珍貴的。」為了符合時代，創作時連髮型都要講究，「我想畫長髮，但最後放棄，因為當時富家女生流行短髮鮑伯頭。」

自然而然，就很美

今年（2020）年初，星期一回收日帶著為她拿下金漫獎雙料大獎的《粉紅緞帶》，代表台灣參展法國安古蘭國際漫畫節，穿上整套蘿莉塔服裝，在Manga City的舞台上與法國百合出版社公關主任Grégoire Labasse、法國LGBT漫畫專家Jean-Paul Jennequin對談。

面對主持人Jean-Paul Jennequin好奇台灣與日本對性別議題漫畫的差異，星期一回收日如此回應：「我生活在台灣，同性議題在我的生活圈是很稀鬆平常的。我也希望，漫畫裡的角色可以生活在這樣的世界，更年輕的讀者在日常生活中遇見同性戀時，也會跟我一樣，覺得一切如常。這就是台灣這個生活圈給我的影響。」

她也計畫繼續把百合當做漫畫元素，發展出長篇故事，「並非整本都是百合，我希望在漫畫裡，百合可以是很自然的，是兩個女生可以一起做的事情，而不是只有談戀愛這樣的發展。」現在的星期一回收日不再拘泥傳統觀念：「讀完百合後，會回頭去欣賞異性戀。我現在會去欣賞各種愛情關係，不管是異性戀或是同性戀，都是很難得的。希望每個人都有自由相愛的權利。」

Photo Credit: ©星期一回收日

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈能成為密友大概總帶著愛：談星期一回收日作品裡的女性情誼〉

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航