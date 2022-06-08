陳時中稱24小時內火化「是對的，只是沒明寫」，台北、台中首長籲制訂全國一致性喪葬指引
我們想讓你知道的是
台中市長盧秀燕表示，確診死者遺體火化若無時間限制，有些因儀式需要而要擺放半個月、1個月，而確診者遺體封袋前，家屬是否可以看、可以靠多近看、距離多遠才符合規定，中央應盡快訂定全國指引，不要讓大家無所適從。
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）死者是否需在24小時內火化，爭議持續延燒。指揮官陳時中昨（7）日在記者會上表示，雖然規定未強制24小時內火化，「這並不表示24小時內火化是錯的，這是對的，只是沒有明寫。」
台北市長柯文哲昨日在市議會答詢時表示，只要有規範，市府就會處理，呼籲中央盡快訂出SOP。柯文哲也請殯葬處與業者討論使用視窗型屍袋的可能性，達到讓家屬瞻仰遺容的目的。行政院發言人羅秉成今（8）日上午在電台受訪表示，屍袋透明、讓家屬瞻仰遺容等技術性做法，都可來嘗試看看。
台北、台中市長呼籲中央儘速訂定全國一致的指引
陳時中昨日在疫情記者會上表示，規定最初是強調「屍體應該要火化、深埋要衛生機關報准」，並沒有規定時間，但是為了避免染疫風險所以要求「快速進行火化」。
陳時中指出，處理規定「屍體裝入兩層屍袋，稀釋漂白水抹拭，不可再打開」是要確保遺體不再度傳染、並防範殯葬工作人員的安全，確實會造成瞻仰遺容困難，但還是要綜合考慮傳染風險。
然而，雖然規定並未強制「24小時內要火化」，但陳時中也強調「這並不表示24小時內火化是錯的，這是對的，只是沒有明寫。」並表示考慮各地火化場負荷量能，在不影響日常工作情形下，都以24小時為原則。
《Newtalk新聞》報導，台北市長柯文哲昨日在市議會接受總質詢，國民黨市議員陳重文質詢相關議題。柯文哲表示，只要有規則，市府就會處理，比方說確診死者，放冰櫃是要獨立冰櫃還是怎樣，只要有規範就會執行，「沒規範，我要怎麼執行？」
副市長黃珊珊指出，6日在議會有說明，《傳染病防治法》的確沒有規定所謂24小時內，但訂定的相關指引，要在醫院或車上入殮、儘速火化，現在二殯也沒地方暫存，就算不用24小時內火化，問題是遺體要存放在哪。
《聯合新聞網》報導，陳重文進一步質詢，北市擁有14座焚化爐，相關量能是足夠，但每天有多少確診死者、冰櫃有多少容量？
殯葬處長陳冠伶回應，從今年5月起平均每日有逾30位確診死者，目前一殯有228格冰櫃，但常常爆滿，二殯有726格，已有8至9成滿，「這是在沒有存放確診遺體的情況」。
《中央社》報導，陳重文表示，考量目前情況及中央的指引規定，是否有方法能讓家屬再見到親人最後一面。殯葬管理處長陳冠伶表示，現在市面上有臉部透明的新型視窗型屍袋，可以達到家屬瞻仰遺容的目的，但這種屍袋目前仍屬少數，且屍袋都是由殯葬業者提供，殯葬處無法強迫業者使用。
柯文哲聽聞後，指示殯葬處與業者討論使用視窗型屍袋的可能性；民政局長藍世聰說，若有這種屍袋就馬上取得提供給家屬。
《中央社》報導，台中市長盧秀燕昨日在市議會接受總質詢時指出，COVID-19為第五類法定傳染病，至今沒有降級，建議中央發布全國一致性喪葬指引，以慰死者之靈，也讓家屬、殯葬業者有所遵循，事不宜遲。
盧秀燕表示，確診死者遺體火化若無時間限制，有些因儀式需要而要擺放半個月、1個月，而確診者遺體封袋前，家屬是否可以看、可以靠多近看、距離多遠才符合規定，中央應盡快訂定全國指引，不要讓大家無所適從。
《中央社》報導，新北市長侯友宜表示，往生者在人生最後一段路沒有家人陪伴，更沒有人給予祝禱，匆忙之間，沒有辦法讓往生者走得平安，這都是家屬一輩子永遠的痛，所以當衛福部長陳時中說沒有這樣的規定，「我們聽了覺得怎麼會這樣」。
他表示，殯葬禮俗是內政部主導，同時也在中央流行疫情指揮中心下有儘速的要求，這樣的作法已2年多，到底是怎麼樣，中央應說清楚、講明白，對當時依24小時火化過程的往生者來講，情何以堪，往生者很痛，家屬更痛，期待中央對往生者和家屬有所交代。
行政院：技術性做法都可嘗試
《自由時報》報導，行政院發言人羅秉成今天上午接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目專訪。他說，若以不超過24小時的方式來處理，這也是可以理解。只不過一般民眾會比較不捨，自己的親人要這麼快被火化。
主持人周玉蔻追問，現在是要有彈性空間嗎？包括屍袋透明？給家屬哀悼見最後一面嗎？羅秉成說：「技術性做法都可來嘗試看看」。
新聞來源
- 確診亡免24小時內火化 柯文哲：若全台灣都誤會 不是我一人的問題（Newtalk新聞）
- 染疫遺體火化時限爭議 北市將自行訂指引（中央社）
- 確診者遺體火化爭議 盧秀燕籲訂全國喪葬指引（中央社）
- 新確診死亡者火化爭議 侯友宜：中央應說清楚（中央社）
- 家屬泣見嘸確診死者最後一面 北市擬推「透明屍袋」（聯合新聞網）
- 確診死者是否24小時內火化 政院：看個案 可嘗試技術性彈性做法（自由時報）
延伸閱讀
- 「火化之亂」國民黨團要求制定標準，陳時中：確診火化規範未變，協商如何讓家屬見最後一面
- 「爸爸要走了，我們會看到他最後一面嗎？」難以圓滿，是病房隔離措施下的困難之一
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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GARAOTUS首席策略長張祐誠：扭轉高速運算（High-Performance Computing, HPC）基因，讓「算力」成為產業轉型的新能源
我們想讓你知道的是
高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
HPC（high-performance computing）指的是高效能運算。對一般人而言，只是科技發展的專有名詞，對GARAOTUS首席策略長張祐誠博士來說，HPC卻像無限寶石手套，只要一個串連彈指，就可能為台灣打造另一座護國神山。
當理解他的思維，就知道這不是空談。張祐誠博士早期在牛津大學研讀的是醫學工程，從求學階段，產業發展與數據運用就整合在一個腦袋。他很早就意識到，產業升級不能自己做自己的，沒有數據與運算力，產業絕對無法前進。
高速運算技術，協助各產業加速轉型
從傳統生產流程、電腦跑圖、3D列印、虛擬世界物件運作、人臉辨識、自動駕駛、元宇宙系統等，若沒有具備「超級運算力」HPC元素，所有的科技發展都可能只是紙上談兵。
張祐誠博士畢業於英國牛津大學，早期在工研院、資策會和台灣大型教學醫院從事生醫資訊的相關研究，主持過多項大型跨國研發專案，並擔任政府多個部會的專家委員；之後選擇進入產業端服務，不僅在全球前百大科技製造業擔任要角，也在國際投資機構擔任專家顧問，在產、官、學、研各領域均累積了豐厚經歷。
他認為，台灣的半導體、電子及生醫科技領域，在國際上交出了傲人的成績單；然而，台灣長年在各行各業所累積的豐富數據資料，卻由於沒有具規模的國際軟體廠商能夠落地運用，以致現階段這些數據尚未能轉化為真正的產業價值，非常可惜。因此，如何讓GARAOTUS扮演帶動產業數位轉型的角色，透過深厚的HPC技術功底延展出更多的產業應用，將是他帶領GARAOTUS的重點。
思維改變加上產官學研高度整合，將成為邁向國際的碁石
資策會曾提出高速運算是台灣半導體未來成長的主要驅動力，他更進一步解釋，各產業不論是國際或是中小企業，都必須透過數據科技才能帶來更大的成長。
張祐誠博士認為，高速運算是數位轉型的最重要能源，未來所有的數據都會轉化成企業營運的決策判定，企業既然有高速運算需求，為何不能成為一種產業與商業模式？最主要的原因，就是思維。「高速運算絕對能幫助台灣走出半導體、生技以外的第三條路。」
他說明：政府及產業在提升產業發展同時，需更關注「商業模式」的重要性。「就像水車系統，當有水（經費）注入就可以轉動，但不能沒有水就停擺。」他在這幾年帶新創團隊的經驗中，不斷灌輸團隊這樣的思維，如果沒有源頭，就要自己創造電力。
高速運算技術力就是這樣的「電力」，也就是所有產業轉動起來的關鍵。「從IT（資訊科技）到DT（數據科技），不論各行業、商業行為、生活模式都與這股浪潮息息相關。」他點出，理解這股浪潮的人，就知道透過數據科技的搜集與分析運算，才是改善商業模式與生活的最關鍵動力。
從IT到DT，關鍵在於「運算力能無痛交付到終端使用者手上」
早期高速運算考量的是硬體、軟體如何達到最佳效能以及平行化，但這些技術發展已純熟，「若要繼續往終端使用者推進，就必須要把運算力無痛交付到使用者。」
就技術發展進程來說，高速運算已推進到使各產業在不同工作流程中都能夠運作順暢的容器法（Container）、容器編排（Container Orchestration）。張祐誠博士指出，這仍不是企業產業升級或改善流程的最佳解決方案。目前產業升級面臨的最大問題，就是如何在軟硬體架構健全下，在應用層的服務能夠為各領域產業，所需的應用做客製化的發展。高速運算存在的重要價值，應該是要把運算力技術與終端使用者需求做連結。
以醫療影像AI判讀來說，如果醫生希望分析病人的病理圖像資料來優化醫療方向，不能只是仰賴資訊團隊，醫生必須要自行了解哪些關鍵數據是必要的。「高速運算技術的應用若無法運用到終端使用者身上，改善醫療品質、數位轉型這些狀況會較難達成。」
高速運算技術也必須與時俱進。張祐誠博士說明，以AI運用來說，純數字的運算相當簡單，但隨需求演進，現在不僅有更多圖像，還有「聯邦式學習」（Federated Learning)）的趨勢演變。
舉例來說，以前若需集結多家醫療院所資料，必須由各別院將資料繳出，上傳到「中心」運算。但醫療領域的影像判讀需求越來越大，如果以傳統方式讓影像直接上傳到所謂的中心電腦，應該就會大當機。
高速運算（HPC）要執行的重點是協助local端蒐整自有資料做成模型，再去上傳到中心做整合，以醫院的例子就是把自身院所的數據拋到內部伺服器運算，當做出屬於自己院所的數據小模型，之後再上傳公有雲端成為一個大的模組。而金融領域的區塊鏈也是這樣的概念，虛擬貨幣的運用是多個中型運算的核心，再彼此協作運用，以張祐誠博士的觀察「未來在各產業中，所謂的『去中心化』發展會越來越明顯。」
帶領全球HPC技術領先團隊，準備扭轉台灣產業
而GARAOTUS這個2021年獲頒亞洲企業組織的IIA國際創新獎、也是首家以HPC技術獲得肯定的企業，身為首席策略長的張祐誠博士，要如何帶領團隊？
靠著深厚的AI雲端服務和HPC專業技術，GARAOTUS不論是在硬體技術與軟體服務均游刃有餘，前幾年在基因醫療領域，新的次世代定序標準製程，讓基因醫療能更快驗證預測結果，香港中文大學的生命科學發展領域也導入研究；此外，2020年更打進印度地區，為全球首屈一指的大型醫療實驗室，提供重大疾病的解決方案。除了在醫療領域以外，GARAOTUS的解決方案也在大氣模型預測以及及災害防治等方面，都有著顯著發展。
GARAOTUS在發展之初，就已經打破傳統思維，注入HPC as a Service的概念，已經創新的模式，除此之外，身為首席戰略官，張祐誠博士將帶領GARAOTUS前進的重要任務之一，即是主動連結客戶（夥伴）的需求，並共同建置生態系統。
因此，GARAOTUS接下來的重點發展是與七大產業別共同協作，除了原來的醫療基因領域，還包括環境（石油探勘、氣候）、傳統製造商、半導體、能源、金融、零售。張祐誠博士解釋，GARAOTUS會以既有的IaaS、PaaS硬體與軟體服務基礎，向上發展SaaS層來銜接各產業領域，提供各領域專業模組解決方案。
連結七大產業領域，打造全新商業模式
身為引領產業潮流的先驅，GARAOTUS希望提供企業長期解決方案，不只是在技術面，更希望提供各產業別的工作流程解決方案，並以co-develop方式創造出生態系統。
「GARAOTUS未來也會成為一個平台角色，提供不同的解決方案模組，平台會開放與合作夥伴共同擁有。」這七大領域合作對象都是戰略夥伴，一起共享商業模式。「透過GARAOTUS既有的運算力基礎，在與這些領域的整合當中找出生態系統的商業模式，就能協助產業的真正轉型。」就像水車系統一般，找到模式就能夠自動運轉。
張祐誠博士認為，數位轉型是一個持續性的過程，最初HPC是研究單位的小眾在使用；但當DT時代來臨，運算力已經躍升為重要指標。HPC不侷限於學術單位研究，而是深入至各行各業在思考商業模式上，同時必須落實到對終端使用者才有意義。
「這股浪潮才正興起，未來十幾年絕對還有很大的市場發展空間。」在創新團隊首要具備平台思維與國際觀，未來會持續網羅各產業領域專家，技術面持續深化在SaaS在前端以較彈性的架構來銜接各產業端需求的夥伴，期許成為客戶拓展亞太地區市場的最佳後盾。
張祐誠博士強調，未來的世界充滿智慧、運算；產業要轉型升級，已無法埋頭自己做自己的。他期望HPC在未來的發展不是封閉式，而以平台概念共享讓產業、企業都能有效運用資源；在技術面上能夠簡化像瀏覽網頁一樣簡單，不用IT人員也能快速處理。
「在這個被數位空間包圍的生活，運算力是最重要的『能源』。張祐誠博士期望產業在升級發展的同時，都能夠找到最好的方式將運算力發揮到百分之百。」相信這不僅帶動企業發展，也是讓台灣邁向具備國際競爭力的重要發展方向。
本文章內容由「GARAOTUS」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。