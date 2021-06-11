2021/06/11,
生活

【圖表】疫情下的新生活，來自美國閉關一年的經驗分享

【圖表】疫情下的新生活，來自美國閉關一年的經驗分享

我們想讓你知道的是

台灣經過一年的倖免，現在COVID-19病毒進入了社區，大眾也都進入後疫情生活的新日常（new normal）。本文作者以去年在美國一年的疫情生活，提供一些生活建議供大家參考。

圖：Stellina Chen

台灣因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發社區傳染而發布了三級警戒，週末同事詢問在美國去年閉關期間的生活狀況，因此整理了幾個面向，給有需要的朋友參考。

在家長期生活工作的規劃

在家防疫
  • 進門處固定成消毒區和口罩放置處，備乾洗手、漂白水、酒精，採買物品、領包裹進門後一律消毒，如果只是短暫出門，口罩可掛在掛鉤上，外出衣服進門後也直接換下。消毒採買物品、包裹這部分我們有執行半年，但盡力而為就好，不要太過強求。
  • 家中若有孩子，父母雙方一定要先擬定最壞情況下（例如：封城）的照顧安排，例如跟公司討論能否在家工作、輪流帶孩子。
  • 盡量維持小孩固定作息，讓父母至少在小孩睡後完成工作。
  • 樂高、拼圖、玩具車、童書、印章、吹泡泡等都會是父母很大的幫手。podcast上也有很多給小孩講故事的頻道，螢幕時間可以稍微開放，非常時期爸媽還是要放過自己。
  • 如果父母都在家工作，工作空間最好能和小孩活動空間有個隔離，再和另一半協調交班看小孩的時間，會效率更好。
  • 如果家中是全職媽媽（或全職爸爸），請給他們完全的決定權，全職媽媽/爸爸在這段時間的壓力會更大，在小孩照顧上，例如：吃什麼、怎麼吃、要不要買外帶、要不要看電視，都請尊重他們的決定。
  • 如果父母都預定要打疫苗，建議時間錯開，避免打完疫苗後的反應讓兩人都無法照顧孩子。

飲食的小技巧

飲食
  • 可多參考一鍋料理或慢煮鍋料理食譜， 會省下不少烹飪時間。
  • 冷凍食品或泡麵也可備著，加顆蛋煮個青菜就是滿療癒的一餐（但別太常吃）。
  • 餐廳以外帶為主，建議多支持家中附近的在地餐廳，疫情之下，這些商家都會比較辛苦。

外出的注意事項

外出
  • 隨時攜帶乾洗手，按電梯、開門後立刻消毒。
  • 暫時避免搭乘大眾交通工具
  • 和較常來往的家人或朋友組成bubble group，維持低人數限制的社交，其他社交活動都先暫停。室內場合（健身房、咖啡廳等）除了買菜之外都避免進出。

維持身心的平衡與健康

身心
  • 少看新聞，政治人物這段時間的發言都聽聽就好，試著去找醫護專家對於防疫的發言，相信科學的數據和研究結果，例如：對疫苗的看法。
  • 心理如果感覺沈重或壓力，一定要找人聊聊，不管是透過宗教或諮商，都不要憋在心裡。防疫資訊看過重點後就盡量避免查看社群媒體，內心才不會更焦慮，閉關期間的心理健康不可輕忽。
  • 老人家因屬於疫情高風險族群，通常這段時間家人都會避免探訪，但別忘記一定要定期聯絡，不管是視訊或電話，為他們打打氣，或者透過網路訂餐或食材，不時給他們一些驚喜。
  • 父母要偶爾安排給彼此一個約會時光，會對閉關期間的雙方關係有很大幫助。
  • 利用這段時間珍惜跟家人的相處，關在家裡大家心情都不會太好，記得隨時給彼此一個擁抱。
  • 定期規律運動（雖然很有挑戰），YouTube上有很多17分鐘、25分鐘的運動，適合全家一起（通常就是小孩瘋狂在旁邊跑來跑去），也有小孩版的運動影片，例如：跟著super hero做運動，小孩都滿愛。
  • 告訴自己所有的不便都只是暫時，當前人平安是最重要的。

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責任編輯：林奕甫
核稿編輯：楊士範


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