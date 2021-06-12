門口有隻巨大人臉狗，開業十多年的清邁冰淇淋店「Iberry Garden」受疫情影響永久停業

開業十多年，清邁冰淇淋店家「Iberry Garden」業主，也就是泰國知名單人脫口秀表演者Note Udom（โน้ต อุดม），6月7日發佈了「Iberry Garden」永久停業的聲明。不能說覺得意外，但還是殘念了一下。

長長的告別文，提到他在佛曆2545（指2002）年初到清邁就愛上這座城市，文化、大自然、氣氛、藝術以及清邁女生สาวเชียงใหม่ （註）都令他著迷。審慎思考是否要在此落腳，又再次北上，並住在清邁大學後門往烏孟寺路上的一座長租公寓裡，當時清邁還不流行咖啡館，他本人也不喝咖啡，但喜歡吃冰淇淋，經常到清邁大學正門對街的「ร้านสวนนม」，點一盤用店家老闆親手製作的陶盤所裝盛的牛奶冰淇淋，享受大學生聚會往來的氣息。

他問了當地人，大家都去哪裡吃冰淇淋，多數都回答「喔，尼曼明路5巷那家按鈴冰淇淋！」那是看來如平常住宅，門口掛了一個牌子「吃冰請按鈴」，按了門鈴才有人來招呼。他們椰子冰淇淋確實好味。

Photo Credit：女子＠清邁 清邁冰淇淋店家「Iberry Garden」

發現在地沒有人賣水果冰淇淋後，他決定在當地開一家冰淇淋店，然後去和自己最愛去的曼谷「iberry」交涉，希望可以有加盟合作在清邁開分店，但與當時店主คุณปลา並無私交，對方以家族事業為由，婉拒提案。

那先找地點吧。這段故事很有趣，印證了之前聽過的傳說。

文中他說，當時和朋友找到一處在尼曼明路17巷內的小店，店門口掛著「頂讓」。店家主要是賣酒和下酒菜，但裝潢像是收贈或家裡有什麼家具就拿來用，周邊擺滿神龕、線香以及視為有神祇而綁定的三色布條。氣氛有點詭異。

Photo Credit：女子＠清邁 「Iberry Garden」店裡可見許多業主個人招牌裝扮作為主的裝飾

Photo Credit：女子＠清邁

和老闆攀談，對方說，有時候在店裡過夜看店，經常夢到一位老先生跟他說，不喜歡他在這裡賣酒，Note Udom問，所以決定關店不賣？對方回答，沒，不相信這些。可是，某天，當老闆正將啤酒端上桌給客人，客人抬頭看他後，不說一句話便丟下錢離開。幾天後在路上遇見，老闆問對方當天發生什麼事？那位客人說：「我抬頭看見你後方的大樹上，坐著一位穿著紗擺สไบ的女人，雙腳懸空、晃著......」

好了，不得不頂讓。

隔日上午再次去場勘，白天的樣子比晚上更糟，而且周邊鄰居勸他別租，因為那條巷子也稱為小偷巷，沒有路燈，是尼曼明路（Nimmanhemin Rd）小偷光顧最頻繁的巷弄。阻力越大越想要租，而且他實在太喜歡店家後方的大雨樹，總之，他頂下這家店。再來就是要「處理」這些神龕。

Photo Credit：女子＠清邁

但誰敢移動這些有靈有魂的物品啊，到處找師父找在地熟悉相關儀式的人，沒有人願意接。最終去問了佛寺裡的僧侶，對方說，明明白白告訴祂們需要移走的原因，畢竟祂們以前也曾經是人。於是，Note Udom便在傍晚六點多，一一和這些神龕說話，告訴祂們實在不合適在冰淇淋店、移走後會為祂們布施迴向等等，邊說全身汗毛全豎，也不知道是祂們回應還是自己害怕，說完，要職員協助搬移，但怕被附身、怕晚上被斷頸，沒人敢動，他自己也不敢動。

那誰可以沒有忌諱的處理呢？穆斯林教徒。他認為他們不同信仰，不會有這些忌諱。於是聯絡了穆斯林搬工，對方一來，像搬家公司一樣清的乾乾淨淨，並要他不用擔心，他們會好好燒掉處理。幾千塊工錢，值得。

爾後，在裝潢的同時，他也和曼谷「iberry」的老闆建立了交情，對方北上看了店的樣子，決定把自家冰淇淋以加盟連鎖方式讓Note Udom在清邁開店。

Photo Credit：女子＠清邁 店內的「小心冰淇淋掉落！」招牌

至於店家招牌，那隻巨大的人臉狗，是Note Udom演出時的舞台裝飾，由於尺寸太大無法直接運送，為了搬上清邁，還得分割成幾部分運來組裝。

Photo Credit：女子＠清邁 店門的招牌人臉狗

這麼大的標的物，很佔空間，但想到可以讓顧客拍照留念也就罷了。擺向要面朝外還是朝內也是一番考慮，最終決定面朝內，顧客可以拍照又不會阻礙交通。開店後，一位經常光顧的外國鄰居告訴他，實在喜歡這家店，唯獨那隻招牌狗，每天在自家二樓打開窗就看見牠，實在不太喜歡。Note Udom正躊躇該怎麼辦，對方告知自己想搬往普吉島，若有意願可以買下。在還沒有足夠的倉儲空間的狀況下，他欣然接受。

從開始只有幾位服務人員到最後20多位，從只有冰淇淋單項增加到有炸物有輕食，甚至有紀念品店。生意利潤可以養店還可照顧員工，可以有個讓大家都覺得開心的地方，但遇上肺炎疫情，店內八成是外國旅客，其餘才是本地人或國內旅客，加上因為疫情必須按政令開開關關，即便生意慘澹但沒有止付薪資給員工，可是如今實在撐不下去。

文末，他不失幽默的說，無論你曾經來店光顧、吃冰、買紀念品或只來拍照坐著歇腳、借廁所都好，我們都歡迎，至此道別，希望都能帶著與我們的美好回憶，也謝謝大家曾帶給我們的歡樂。

Photo Credit：女子＠清邁

* 註：出自Note Udom講清邁故事的段子 เดี่ยวไมโครโฟน ครั้งที่ 9.5（เชียงใหม่ Story）

本文獲作者授權刊登，原文請見：女子@清邁

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒