今天訂隔天就送到家，三級警戒下的地方攤商如何突破重圍找回客人？

全台疫情三級警戒持續到7月，過去外食非常方便的台灣，餐廳全數只能外帶，全民減少出門後也讓在家煮飯吃飯成為許多人防疫生活中的新重心。本來大賣場、菜市場和超市都擠滿了採買人潮，後來隨著市場成為確診者足跡熱點，各地方紛紛祭出分流管制。更多人轉往網路購買，「蔬菜箱」一下成為網路熱搜關鍵字，許多人透過電商或是社群平台訂購各式食材。

然而當「網路購物」成為主流，大量需要低溫運送的蔬菜箱、食材箱，就在這批物流爆量中，成為了壓垮全台物流貨運的最後一根稻草。

倉儲運輸工會就在臉書上直言，需要低溫配送的包裹因貨量過大，人力不足、冷藏空間不夠導致放在室溫中等待分貨時出現腐壞情況；許多使用低溫宅配的店家也都出現客訴產品處於半退冰、紙箱壓爛等狀況；工會緊急呼籲大家「先不要再買、寄送了」。許多電商平台暫停服務，或表示「送貨時間有延遲，可以等待再下單」。

包括黑貓宅急便、宅配通和新竹物流等，在6月初陸續宣布，將停送往雙北地區的低溫包裹，否則運送的時程和品質都無法穩定。菜送不出去、消費者買不到菜，蔬菜箱經常缺貨或要等1週以上的運送時間，這時候該怎麼辦？

臉書社團成「資訊集散地」，顧客需求有問必有答

最一開始三級警戒時，尤其是疫情最嚴重的雙北地區，許多民眾幾乎都不出門；不少臉書的「地方社團」加入人數暴增。幾乎每天都有人在社團中「鍵盤覓食」，問住在同一區的鄰居，有什麼推薦的外送、有什麼店家可以送到府又快又好的蔬果、肉品等，想協助家中長輩訂購；端午節期間粽子也成為熱門詢問的產品，而每個發問幾乎都會得到熱烈迴響。

住在桃園的洪太太分享，自己原本都是去家樂福買菜，疫情開始後訂過2次蔬菜箱，1次缺貨被取消，1次等了6天才到，到的時候菜明顯已不新鮮；後來同棟社區大樓的鄰居分享，她就也加入了由社區菜市場的攤販開設的買菜群組，群組中可以自選也可以由對方配，今天叫菜隔天就到，對方會開著小發財車到社區來送菜。肉品則是上找到一間新莊的肉舖，從蝦皮賣場下單後，雙北和桃園地區都可以冷凍直送。

洪太太說，附近也有看到小發財車會像鄉村地區一樣變成「行動菜攤」到社區大樓下讓住戶挑菜，不過洪太太坦言，「缺點是比較貴，買了幾次就發現那個菜價好像包含了運費和網購處理費，做好防護去菜市場周邊的小攤販買，還是比較好」。

住在台北市區，過去習慣外食，很少煮飯的A也說，開始在家上班防疫後，不可能每餐都叫外送，他在臉書上搜尋「（地方名）生活」「（地方名）市場 外送」，最後透過社團找到家附近可以訂購熟食和生鮮的店家攤商，都是有網友發問，就有附近菜市場的攤販店家提供名片或LINE等聯絡方式；他循線加入店家的LINE，訂了幾次覺得非常方便，「我不太會料理肉，訂一次可以吃好幾餐的紅燒牛腩、滷肉，然後再自己燙個青菜、煮個飯，就能吃得很好了」。

臉書社團、本來的左鄰右社群組成為探路的敲門磚，民眾進入線上社群，再透過一個個加入LINE群組的連結和電話，被帶到攤販前面，開始了交易。而因為大部分都是店家親送，小規模訂購減少了大量集貨、分貨等流程，今天訂隔天就到，或菜市場早上擺攤，下午老闆收攤後就開始處理網路訂單，當天就能把菜送到府，方便又快速。更可以和鄰居互通有無，如果擔心自己一個人吃不完，在社團中找到就住在附近的鄰居「團購」也不難。

攤商服務大進化：線上菜市場、外送代買「得來速」

而對菜市場攤販來說，他們能和大型電商做出差異化的，除了速度確保的「新鮮」，就是「近便性」和「人情味」，因為由大型批發商或全聯、便利超商等大型通路推出的蔬菜箱，大部分都不能「挑菜」；而地方的菜市場，本來可以吸引顧客的重點就是「逛菜市場挑菜」，也因此當全台都在推蔬菜箱時，如何讓民眾感覺「即使不能親自到市場挑菜，也能買到當日最新鮮的菜色」就很重要。

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許多同個菜市場的菜攤開始組成LINE群組，每天都傳給顧客看今天的菜色供自由選購，如果是熟客，有的菜攤也會直接以電話聯繫，幫忙挑菜送到路口面交。

在台北市環南市場的「阿三蔬果」過去本來只有接受大量採購的餐廳叫菜，現在也因為疫情關係開放一般家庭訂購，從蔬菜水果到海鮮肉品，甚至連辛香料乾貨全都有，每天更新品項和價格，讓眾多消費者即使不能親自到市場挑菜，也能買到當日最新鮮的貨色，菜商的LINE群組疫情爆發後一下子就被加滿500人，緊急開設新官方帳號並調整採購下單方式。

新北市汐止區秀豐公有零售市場則從5月底推出「市場得來速」，在官方LINE@下單並指定時間，外送員會前往市場取貨送到府。消費者中午12點前訂購，當日下午4點起配送，而且外送員不用進入市場減少群聚接觸的風險，在市場的「得來速」窗口取貨即可外送，目前官方LINE已有近5000人加入；而新北的林口熊讚市場買菜網更已經有超過6800人加入LINE群組，透過市場自治會的強力運作整合訂單，線上訂購和外送的服務讓市場依然維持熱絡。

而身在「疫情重災區」的萬華人出門更困難；在地社區營造團隊「萬華社區小學」的創辦人陳德君發起「在地採購」的網絡建置，許多店家響應後，「萬華線上菜市場」將各店家的資訊集合起來，除了魚肉蔬果外，還有熟食與乾糧雜貨多達20家以上，大部分都是「萬華區免運」。

類似的案例還有高雄鹽埕區的市場店家，也透過共筆成立「鹽埕防疫線上大賣場」，除了傳統生鮮攤販之外，近年進駐舊市場的許多店家如咖啡店、甜點店、飲料店和餐廳也紛紛加入，讓民眾在家繼續廣街。

而台南市政府則推出「台南便利送」服務，消費者使用LINE@行動點菜，不用出門，直接線上買菜，接單後，市場人員備貨、理貨後由本來就經營得有聲有色的「代跑腿」服務「台南小短腿」或計程車配送，可以線上採買的除了家樂福和全聯，更有台南多間地方菜市場。

2020年到2021年，線上買菜遍地開花

雖然全球各國都因為疫情在去年進入程度不等的封鎖限制措施，不過台灣一直到今年5月，多數人的生活才因為三級警戒出現明顯改變；網購生鮮食材，一下子成為許多人的生活重心；事實上在2020年，生鮮電商的市場規模就成長了21.5％，像是「悠活農村」、「愛新鮮」等品牌電商快速成長，再加上網路直播拍賣海鮮、小農或者漁船直購直送的社團蓬勃成長，線上買食材早就不是新鮮事。

不過當網購不再只是樂趣，而成為主要的食材來源，來得又急又快的疫情讓全台各地的實體超市、便利商店、各縣市鄉鎮的農會、批發市場紛紛都在此時推出蔬菜箱、漁產箱、肉品箱等生鮮宅配，一下子爆量的訂單，反而讓諸多平台和物流貨運無法消化。

Photo Credit: 中央社

6月開始許多蔬菜箱都缺貨，供貨不穩加上多家物流紛紛宣布停送低溫宅配；原本紅極一時的網路蔬菜箱動輒得等上1週，整個市場面臨疫情瞬息萬變下的轉型壓力，社區傳統市場反而透過網路社群連結在地社區，找到了新活路。在疫情中，這樣「小而美」的方式，打造出了最在地、也最有人情味的買菜新模式。

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核稿編輯：翁世航