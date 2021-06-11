每天損失14億泰銖：疫情重創泰國經濟，餐飲業者憂餐廳掀倒閉潮

（中央社）泰國近一年來爆發3波2019冠狀病毒疾病疫情，一波比一波凶猛，像海嘯般席捲許多泰國老字號餐廳。有的餐廳老闆還在苦撐，有的則決定放手，餐飲業寒冬似乎看不到結束的盡頭。

位於曼谷丁當區（Din Daeng）的良發（Arlek Ratchawong）是一間已經有79年歷史的老字號餐廳，賣的是偏華人口味的菜色，現在的老闆卡莫（Kamol Trisitthichet）是第3代經營者，餐廳挺過2010年的紅衫軍抗議和2011年曼谷水災，但面對來勢洶洶的第3波疫情，卻似乎看不到寒冬結束的盡頭。

泰國去年初爆發第一波疫情，當時曼谷市政府禁止餐廳內用將近2個月，各餐廳紛紛轉做外帶挺過第一波疫情。緊接著今年初在曼谷鄰近的龍仔厝府（Samut Sakhon）發生第2波疫情，但很快就控制住；而4月初爆發的第3波疫情，遠比前兩波更凶猛，2個月過去了，確診人數依舊持續攀升，毫無趨緩跡象。

卡莫接受中央社記者訪問時說，疫情之前很多觀光客會住在這區，加上鄰近有泰國商業大學，也會有很多學生光顧餐廳，生意可說是應接不暇。疫情前餐廳每個月的營業額可以達到30萬泰銖（約新台幣27萬元），但疫情爆發後至今，餐廳營業額只剩下之前的4成。

每波疫情爆發，政府總會禁止餐廳內用，良發當然也轉做外帶生意，但有些食物不適合外帶，良發以華人口味的熱炒菜餚知名，轉做外帶其實並不那麼適合良發。卡莫說：「我們的食物現做現吃才好吃，我的老顧客都知道，我一直不喜歡做外帶。」

儘管如此，卡莫過去一年沒有資遣餐廳的6位員工，因為他知道對員工好，餐廳才會好，但生意真的清淡時，只能讓員工輪流領半薪休假，雖然日子難過，卡莫還是開玩笑地說：「再這樣下去，我只好去賣我的黃金了。」他也拿出泰國人面對困境的精神：「既然沒辦法快快往前走，我只好慢慢地、慢慢地往前走。」

Photo Credit: 中央社 曼谷老字號餐廳良發受到2019冠狀病毒疾病疫情衝擊， 營業額只有疫情前的4成。第3代老闆卡莫（圖）苦撐， 他開玩笑說，如果再這樣下去要把自己的黃金賣掉。

傳統老字號餐廳備受衝擊，位於曼谷的新潮餐廳同樣無法躲過第3波疫情的無情攻勢。台灣人吳先生在曼谷市中心經營餐酒館，疫情前白天會有上班族在午休時候來喝杯咖啡，下班後到吳先生的餐酒館小酌放鬆。去年第一波疫情來襲政府禁止餐廳賣酒，加上許多人開始在家工作，吳先生頓失大量客源。

吳先生因此深思餐酒館必須轉型，尤其賣酒總是首當其衝，他開始開發多元產品例如餅乾、台式蛋餅、鹹酥雞等，也找來其他同樣經營餐飲的泰國廚師進駐廚房，讓餐飲選擇更多元。

泰國去年下半年由於疫情得到良好控制，吳先生的餐酒館可以恢復正常營業，但第3波疫情爆發後，餐廳又被禁止賣酒、禁止內用，吳先生幾經考量，決定乾脆暫停營業。

吳先生告訴中央社記者，疫情若沒控制住，就會反覆關了又開、開了又關，他觀察第3波疫情短時間內不會好轉，政府的政策讓他很難掌握人力安排和食材庫存，這對餐飲管理是很大挑戰。政府也沒有提供餐飲業者該有的紓困，儘管焦慮，他去年撐著做，這次第3波疫情乾脆決定放手，重新思考下一步該怎麼辦。

不只一般的餐廳，即使是知名的餐廳也承受不住壓力紛紛歇業。曼谷知名的西式早午餐餐廳Chu cafe因為入不敷出，加上龐大的租金壓力，5月底宣布歇業。Chu cafe在聲明中指出，過去14個月他們苦撐著希望情況會好轉，或者希望政府或房東可以對餐飲業者面臨的困境寄予同情。

曾經拿過米其林一星的泰國餐廳Bo.lan最近也宣布停業，Bo.lan在聲明中指出，雖然受疫情影響不得不關閉餐廳，但這絕不是終點，而是開啟未來新征途的起點。

根據泰國餐廳協會（The Association of Thai Restaurants）估計，受到疫情衝擊，約有50萬名勞工因此失業，餐飲業平均每天損失14億泰銖，過去2個月大約收掉5萬間餐廳，疫情結束後，泰國大概會有1萬間餐廳永遠關門大吉。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範