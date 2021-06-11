向來在南海主權爭議上低調的馬來西亞，為何開始對中國表達不滿？

文：詹寧斯

分析人士表示，因中國空軍的飛機在馬來西亞領空附近飛行以及中國一艘海警船在一條爭議航道上航行，馬來西亞最近罕見地爆發憤怒情緒，這表明北京在其緩慢的海上擴張過程中逾越了吉隆坡的底線。

馬來西亞外交部在6月1日的一份聲明中表示，將就16架中國空軍飛機飛越馬來西亞「海域」這一事件召見中國駐馬來西亞大使。事發時，馬來西亞空軍緊急出動自己的飛機將中國飛機趕走。

據馬來西亞《婆羅洲郵報》的國內新聞網站報導，幾天后，馬來西亞海事執法局（MMEA）的一名官員稱在距離海岸156公里的地方看到了一艘中國海警船。

當軍事實力更強的中國把船隻駛入吉隆坡視為自己的水域時，馬來西亞通常是保持沉默或出於公眾目光錶示一下抗議。飛機飛入領空則不太常見。新加坡國際事務研究所（Singapore Institute of International Affairs）高級研究員胡逸山（Oh Ei Sun）表示，由於與中國有著深厚的經濟關係，馬來西亞總是「竭盡全力遷就」中國。

過去12年中，中國一直是馬來西亞最大的貿易夥伴，也是國內基礎設施投資的來源。

Photo Credit：AP / TPG Images 圖為馬來西亞皇家空軍5月31日攔截中國軍機的照片。

中國海警船穩駐該海域

但夏威夷的丹尼爾・井上亞太安全研究中心（Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies）教授亞歷山大・吳翁（Alexander Vuving）表示，隨著中國海警船經常出現在婆羅洲（Borneo）以北的馬來西亞專屬經濟區，馬來西亞官員私下裡一直醞釀著怒氣。據吳翁估計，中國海警自2013年起就一直定期在那一區域出現。

馬來西亞在這些水域鑽探天然氣，這些水域是350萬平方公里的南中國海的一部分。中國表示，南中國海90%的海域，包括中國海警巡邏的那個海域，都該屬於中國。

去年11月，一艘中國海警船在婆羅洲以北的拉科尼亞淺灘（Luconia Shoals）附近駐紮後，這兩個亞洲國家陷入對峙。本月被發現的這艘中國海警船也是出現在同一海域。馬來西亞表示，這些水域屬於其海上專屬經濟區。

胡逸山說，馬來西亞6月8日關於中國海警的聲明顯示，中國海警船出現的頻率「有點太高了」。

馬來西亞國內媒體援引海事執法局官員的話說，他的機構和馬來西亞海軍正在「密切關注局勢」。

分析人士一致認為，馬來西亞無法在軍事上對中國採取行動，因為中國軍隊更強大。 「他們又能做什麼呢？」 馬來西亞戰略與國際問題研究所（Institute Of Strategic And International Studies）外交政策和安全研究高級分析師沙里曼・洛克曼（Shariman Lockman）說。他表示，本月這次爭端將標誌著兩國關係進入「非常糟糕的時期」。

「總是會有那些中國船隻出現，」 洛克曼說。 「這些船隻來來去去，但就拉科尼亞淺灘一直都有這些船隻存在。顯然，這是兩國關係中的一個令人惱火的問題。馬來西亞政府對此並不舒服。」

Photo Credit：AP/達志影像 馬來西亞海事執法機構 （Malaysian Maritime Enforcement Agency）船隻。

與美國航母聯合軍演

胡逸山說，今年4月份，馬來西亞與北京的競爭對手美國進行了空中作戰軍事演習，中國現在可能是在給馬來西亞一次「壓力測試」。美國航母「羅斯福」號戰鬥群與馬來西亞空軍今年4月一同在南中國海進行演習。

「這是中國人向馬來西亞表達不滿，同時向美國秀肌肉，」 胡逸山說。

吳翁說，中國希望一點一滴地對更廣闊的海域進行更多控制。 「我認為這是切義式香腸中的又一節，」 他說。 「中國在南中國海的最終目標是控制水域和天空，所以他們每天都在前進一點。」

汶萊、菲律賓、台灣和越南也聲稱對同一海域擁有全部或部分主權。他們珍視這條航道的海底油氣儲備和豐饒的漁場。中國在過去10年裡為部署軍事設施在此填埋了一些小島，引起其他國家的警惕。

當中國的船隻、飛機或石油鑽井平台進入其近海經濟區時，越南和菲律賓公開向中國表示反對。

美國在南中國海沒有主權聲索，但視馬來西亞、菲律賓和台灣為盟友。美國官員經常就中國在南中國海的擴張問題對中國進行嚴厲批評，引發北京方面的憤怒反駁。 2019年，美國海軍艦艇在該海域通航10次，去年也通航了10次。

本文經美國之音授權刊登，原文請見：素來平靜的馬來西亞為何因海上爭端而對中國不滿？

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範