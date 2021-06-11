墨西哥驚見「頭」票所，不到1年有97名政治人物被殺：選民多年飽受販毒集團搶錢和地盤的選舉暴力

編譯：吳宗宜

墨西哥期中選舉，暴力與弊案共舞？

6月6日墨西哥舉行全國期中選舉，選出500名新任眾議員、15州州長及許多地方首長，全國約有9350萬名合格選民可以投票。然而選舉結果都還未塵埃落定，這場選舉就已堪稱是墨西哥歷史上最血腥的選舉之一。

在投票當日，有人將砍下的人頭拋入西北邊境城市蒂華納（Tijuana）一處投票所，當地警局也在附近發現裝有屍體殘肢的塑膠袋。行兇與棄屍的男子目前下落不明，當局並未說明是否已逮捕嫌犯或案情進展，目前尚不清楚此行為打算傳達什麼信息，以及是否和本次大選有關連。

安全顧問公司Etellekt表示，自去（2020）年9月起，全國已有935名政治人物遭攻擊、97名遭殺害，而遇害者中36名是參加各級選舉的候選人或前候選人，這些選舉大多只是市政層級。

同日在墨西哥州（Mexico State）的投票所，也被不明人士扔下一枚未爆的手榴彈。一位不具名選民告訴《路透社》，大家驚嚇四散後，過了一陣子還是回來投票，「人們還是會投票，不會被這些事件所嚇跑。」並表示她已投下神聖的一票。

大選當日稍晚，幾名男子衝進某間投票站，偷走投票箱後驅車揚長而去，在監控器中可看到工作人員尾隨狂奔，懇求他們歸還投票箱。

另一段監視錄影片中，一輛白色SUV停在執政黨「國家復興運動」（Morena）位在墨西哥州的辦公室外，並拿出機關槍掃射該辦公室。在西納羅亞州（Sinaloa），州檢察署人士則表示，一群武裝份子闖入投票所搶走了選舉設備。

左翼反對黨「公民運動黨」（Citizen's Movement）候選人拉米雷斯（Erik Ulises Ramirez）也表示，上個月他在格瑞羅州（Guerrero）科庫拉市（Cocula）差點遭到暗殺，他的兩名盟友被綁架、毆打，直到大選當日才獲釋。

安全專家分析，大部分的選舉暴力主要發生在大城市，幫派藉此對候選人和選民施加壓力，以試圖影響選舉結果，藉以持續在各地順利經營販毒和其他犯罪事業。

由墨西哥總統羅培茲（Andrés Manuel López Obrador）領導的左翼政黨「國家復興運動」有望在多數地方選舉，包括下加利福尼亞州（Baja California）州長的選舉中勝出。該黨表示，各州投票所的暴力事件是反對黨試圖恐嚇人民不要投票的手段。

下加利福尼亞州州長候選人阿蒂拉諾（Carlos Atilano）就表示，犯罪組織是這些暴力和恐嚇行動的幕後黑手，他們正滲透選舉，這對下加利福尼亞州和墨西哥其他地區來說都是個很壞的消息，試圖透過使公民感到恐懼，阻止政治參與。在這樣的暴力陰影下，墨西哥無法繼續前行。

還有許多報導指出，因為遺失選票導致很多投票所延遲開放、或根本沒有開放。

阿蒂拉諾說：「我們只能責怪選舉機構，在墨西哥州和羅薩里托州，許多地方從未設置投票站，投票箱也根本沒有發出去，我希望這不是政府保護特定候選人或政黨當選的手段。」

然而，下加利福尼亞州州長博尼利亞（Jaime Bonilla）表示，他對這些事件一無所知：「聽起來像有人蓄意燒毀了一些建築物，但沒有人因此受傷，我並沒有收到任何嚴重案件發生的報告。」

根據下加利福尼亞州當地媒體，還有蒂華納州的媒體《El Sol Newspaper》，選舉當日開放投票的4小時之後，也就是約中午11點45分，還是只有60％的投票站開放給大眾投票。

當被問及投票站延遲開放或根本沒開放時，博尼利亞要求人們耐心等待。他表示在等待投票所工作人員到來的同時，人們仍在耐心排隊，相信還是會有很多民眾參與投票。

墨西哥的短命市長

2016年1月2日，左翼運動民主革命黨（PDR）的前聯邦議員、33歲的莫塔（Gisela Mota），當選墨西哥城以南約100公里（60英里）的特西米柯市（Temixco）市長，隔日她便在家中被槍殺身亡，她是墨西哥政府積極打擊毒品犯罪下的又一受害者。

莫塔之死當年震驚了全國，數十年來由販毒集團資助的武裝分子控制了墨西哥許多地區，在過去10年中，墨西哥有近100名市長和數千名公務員曾遭到武力攻擊。

根據《墨西哥環球報》（El Universal）指出，有4名武裝槍手襲擊了莫塔的家，而莫雷洛斯州警方表示，已迅速擊斃2名嫌犯，並拘留了另外3人，包括一名未成年人。「我們需要逮捕更多人以釐清案情。」但後續墨國警方依然無所作為。

事實上，墨西哥販毒集團聯合戰士（Guerreros Unidos）和他們的死敵紅軍（Los Rojos），已實際控制莫雷洛斯州的某些地區，他們的綁架行動也製造了民眾的恐慌。聯合戰士是墨西哥最惡名昭彰的販毒集團之一，2014年時他們被指控殺害了43名學生，並隨意將他們棄屍在垃圾場，此事件在全國引起了軒然大波，而被殺害的莫塔就是許多支持州長拉米雷斯（Graco Ramirez）解除地方警察局的權力，將警察統一給州政府指揮，進行全面接管以掃蕩犯罪集團的政治人物之一。

拉米雷斯表示，莫塔的謀殺案是為了要殺雞儆猴，讓他放棄掃蕩犯罪集團及幫派的手段，但是他和他的政黨都不會屈服。他稱讚莫塔是一位被民眾愛戴的青年領袖與他的夥伴，並有實踐對的政策的決心。

2016年莫塔的告別式｜Photo Credit: AP / 達志影像

墨西哥永無止盡的戰爭

本次的期中選舉與莫塔被謀殺的事件，都是墨西哥長年對抗犯罪集團和內部腐敗的縮影。多年以來，墨西哥當局一直在試圖剿滅販毒、犯罪集團，但收效甚微。

自2006年，墨西哥政府推動對卡特爾（cartels，指販毒集團）戰爭以來，已有30萬人被謀殺、6萬6000人失蹤，每年都有成千上萬的墨西哥人，包括政治家、學生和記者被犯罪集團攻擊而喪生。

公民團體、記者和國際社會，多年來一直批評墨西哥的剿匪政策，指控軍隊、警察其實都和犯罪集團一樣廣泛侵犯人權，對人民使用酷刑、私刑處決和「被失蹤」。不只如此，逮捕犯罪集團成員後，司法人員在起訴的過程往往會遭到犯罪集團的暴力脅迫，進而使許多人被縱放，政府的無能和腐敗都使這些情況每況愈下。

近幾屆墨西哥政府主要通過強力部署軍隊來對付卡特爾，然而這似乎無助於事。

卡德隆（Felipe Calderon）政府（2006－2012）

卡德隆總統上任後不久就向卡特爾宣戰。在他執政的6年中，他增編了數萬名軍人，在許多情況下取代腐敗的警察的功能。在美國的幫助下，墨西哥軍隊逮捕或殺死了墨西哥37名頭號毒梟中的25名。

軍事鎮壓是卡爾德隆任期的政策核心。然而，許多人批評該政策下誕生了數十個規模更小、更暴力的販毒集團，也有人認為墨西哥軍隊不足以勝任警察一職，其任期中墨西哥發生超過12萬起兇殺案。

尼托（Enrique Pena Nieto）政府（2012－2018）

身為卡德隆的繼任者，尼托表示將會將重點放在減少卡特爾針對平民和企業的暴力行為，而非強力打擊他們。儘管如此宣稱，事實上他仍然嚴重依賴軍隊與警察對卡特爾進行鎮壓，甚至還創建了一支由數千名軍官組成的新憲兵隊。

在他擔任總統的頭幾年，每年發生的兇殺案確實有所減少，但在2015年開始則出現回升，到他任期結束時，每年發生的兇殺案數量已升至墨西哥現代歷史最高點，專家將此歸因於幫派間爭奪領土的火拼持續激化。

羅培茲政府（2018年至今）

上任後不久，羅培茲便宣布他的政府將不再試圖逮捕卡特爾高層，而是專注於提高社會安全和降低兇殺案的數量，他對犯罪組織採取懷柔而不是鎮壓的政策，希望透過解決社會經濟問題和反貪腐運動，降低犯罪集團的吸引力和金流，他還提議合法化毒品並大赦低階卡特爾成員。

儘管羅培茲的戰略令人耳目一新，但一些專家表示，他部署新國民警衛隊以加強國內安全的方式，依然與他前任政府的策略類似；同時，墨西哥每年兇殺案的數量，仍一直維持在創紀錄的水平附近。這似乎顯示羅培茲的政策還沒能帶領墨西哥走出這場永無止盡的戰爭。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範