違法無人機嚇跑加州生態保護區3000隻燕鷗，留下2000顆再也無法孵化的鳥蛋

編譯：Yi-ching Kuai

違法無人機嚇走燕鷗，上千顆鳥蛋遭棄

在美國南加州，博爾薩奇卡（Bolsa Chica）生態保護區的一座島上，數以千計的燕鷗蛋散落在沙灘上，無鳥管顧，可能再也不會孵化了。5月13日，一架無人機在保護區內墜毀，大約3000隻成年麗色鳳頭燕鷗被嚇跑，留下約1500至2000個蛋。

「情況令人心碎，這是我們經歷過最大的損失。」管理該保護區的環境科學家梅麗莎・洛布爾（Melissa Loebl）說。洛布爾轉述了保護區內負責監視受威脅或瀕危鳥類的彼得・納普（Peter Knapp）的話：「在我從事野生動物和野外工作的20年中，從沒見過如此嚴重的破壞。」

加州魚類和野生動物局，禁止州保護區內無人機的使用。加州州立大學富勒頓分校生物學名譽教授邁克爾・霍恩（Michael H. Horn）表示，對麗色鳳頭燕鷗來說，無人機可能看起來像一隻「巨鳥、巨型掠食者」。

「導致牠們棄巢而去。」霍恩告訴《華盛頓郵報》。

再也不會孵化的蛋

在加州亨廷頓海灘，有八百多種動植物和魚類以博爾薩奇卡保護區為棲息地。保護區佔地約1300英畝，棲息地包括開闊水域、沿海沙丘、鹽沼和淡水沼澤，以及海鳥築巢島嶼。每年4月，成千上萬隻麗色鳳頭燕鷗從中美洲和南美洲遷徙而來，在博爾薩奇卡保護區的沙地上築巢。博爾薩奇卡保護區是南加州碩果僅存受保護的沿海濕地之一。

霍恩說，麗色鳳頭燕鷗有著尖細的翅膀和長長的橙色鳥喙，通常在4月或5月抵達保護區，開始繁殖週期。交配後，燕鷗會在沙子裡築巢，雌鳥通常會產一個蛋，有時兩個。蛋孵化後需要數週時間，幼鳥才能與父母一起飛走。

「通常這個時候蛋應該要孵化了。」洛布爾說。不過這些被棄置的蛋現在再也孵不出小鳥寶寶。

麗色鳳頭燕鷗全球數量在10萬至15萬之間，並非受到威脅或瀕臨滅絕的物種。但霍恩說，這些鳥類繁殖的地點有限——南加州有三個築巢地，博爾薩奇卡生態保護區為其中之一，墨西哥加利福尼亞灣也有一處。

「如果你在一個地點失去1500顆蛋，這是很大的數字——我們沒有要淡化這件事情的嚴重性。」話雖如此，但霍恩補充說，麗色鳳頭燕鷗壽命有20年，意味著牠們一生中可以有好幾個繁殖期。

「從大局來看，只要它們在別處築巢，明年總是還有機會的。」

遊客因疫情增加，野生動物備受壓力

隨著遊客量增加，帶著家中養的寵物狗，沒有牽繩地四處遊蕩情況也增加了，洛布爾說這會驚擾鳥群。保護區內禁止遛狗、騎馬、騎自行車，因會這些都會破壞野生動植物。

在無人機墜毀之前，該保護區的遊客量有所增加。過去一年，越來越多的人在疫情期間尋求戶外活動，洛布爾估計遊客人數翻了有一倍之多，從前（2019）年的6萬到去（2020）年的10萬——此一變化促使保護區考慮如何「在不傷害野生動物的情況下容納這麼多人。」

加州州立大學奇科分校生物科學名譽教授羅傑・萊德勒（Roger Lederer）說，鳥類「不會輕易棄巢」。

在給《華盛頓郵報》的一封電子郵件中，他指出保護區最近接獲了各種破壞性活動的通報，包括放開繩子遛狗和騎自行車，「所以我懷疑鳥群持續受到壓力，無人機墜毀是最後的致命一擊。」

Photo Credit: AP / 達志影像

無人機成新威脅

霍恩說，除了遊隼、郊狼等天敵之外，無人機可能成為該物種的新威脅。

加州魚類和野生動物部的巡視員尼古拉斯・莫斯伯里（Nicholas Molsberry）向《紐約時報》表示，從無人機墜入棲地以來已經過了三週，沒有人來認領這架無人機。

莫爾斯伯里說，他目前在爭取拿到搜查令以查看無人機記憶卡的內容，希望能找藉此到無人機操作員和當天的飛行路線。

他說，如果能找到這個人，他將依不必要地破壞蛋或巢穴、騷擾野生動物以及在封閉生態保護區使用無人機等的刑事輕罪，提起訴訟。

洛布爾和莫斯伯里雙雙表示，在13日的墜機事件兩天前，還有另一台無人機也在保護區內墜落。加州當地報紙《橙縣紀事報》早先也報導了墜機事件，兩架無人機違法飛越築巢地上空，一架墜落在島上，另一架墜落在一個有圍籬的白額燕鷗築巢地。

白眉燕鷗在美國列為受威脅物種。無人機將使牠們驚嚇飛起，紛紛飛回巢裡。無人機的主人聯繫了魚類和野生動物部，領回無人機並被開了罰單。

「這裡一直以來都是片多事之地，」莫斯伯里說，「我真希望我們有更多人手巡邏。」

《橙縣紀事報》報導，光是在6月3日莫斯伯里到保護區巡訪的兩個小時內，就看見了兩架無人機。一架從停車場遙控，無人機主人當場遭到開單，並說自己不知道有禁令存在。另一架是從博爾薩奇卡州立海灘附近遙控，因為不在區域內，難以追蹤而增加了執法難度。

「這很諷刺，」莫斯伯里說：「無人機主人被這些鳥的營巢地吸引，做出的行為卻摧毀了巢地。」

洛布爾表示，保護區希望改進標示牌，提醒遊客注意安全規定，包括不允許使用無人機。外部團體正在想辦法遊說美國聯邦航空管理局，將該保護區列為限制空域。「這些開放空間是野生動物休息、繁殖、覓食的地方，也是牠們可以安心哺育幼崽的地方，如果以上的事情無法達成，那就是我們就沒有做好我們的工作，我們得保護這些地方。」

「我真的很希望我們能夠因這件可怕的事情，而做出正向的改變，」洛布爾說。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航