疫苗特權之亂：為什麼雲林張家、「高級志工」可以有恃無恐？

正當全國上下投入抗疫的各項工作時，雲林縣政府與台北市診所引爆的疫苗施打爭議，隨即成為輿論撻伐的焦點。

民眾的怒火不無道理，明明中央疫情指揮中心對於疫苗施打對象與順位都有規定，結果派系政治權力結構以及社會關係的親疏遠近，直接取代了專業的考量；不僅造成了醫療資源的錯置並失去了順位的原意，同時也讓奉公守法的人民的「相對剝奪感」油然而生：心想，搞了半天自己實在不如那些關係良好的地方樁腳或高級志工，認真排隊卻眼看人家輕易插隊或超車，心中的計算機不如人情的直升機。

為什麼雲林張家可以有恃無恐？

疫苗是珍貴的戰略物資，但直白說，地方派系家天下的思維，本質就是「扈從體系」或是「恩庇制度」的延伸，這種政經（教）合一的封建傳統，體質就與公民社會格格不入。只是那些既得利益與從眾，早已將其內化成政治生活中「等級秩序」的一環，他們過去將國家資源（例如砂石、水利灌溉）當作自家財產進行酬庸分配，現在仍沿用這套遊戲規則處理疫苗的順位，旁觀者義憤填膺，參與者視若無睹，誰叫你不是這個利益結構的成員呢？

深入觀察，國民黨的政黨文化與組織慣性都是「扈從體系」的混合，亦即透過其政治權威與壟斷式的政治權力，再加上龐大黨產所進行的資源分配模式，利用「特許行業」橫向整合民間的工商團體與社會組織，同時垂直控制了地方派系，並賦予其掌控地方農會、漁會、水利會的特權。

簡言之，在垂直與橫向的交織控制中，構成了統治的正當性；即便民進黨全面執政，也難以撼動這個政經扈從結構。

這種政經互賴體系的前提，在於黨中央擁有「輿論話語權」、「政治提名權」與「司法審判權」的權力條件；言下之意，地方派系在政治立場若有二心，高層能隨即發動輿論抹黑、取消提名或一清掃黑的方式進行清洗逼其就範。

舊秩序的延伸，和各種東施效顰

諷刺的是，韓國瑜當時的崛起也讓地方派系注入了新的政治動機，這些諸侯大老盤算都是，如果成為韓的政治合夥人直接入主總統府與黨中央，身分從過去的代理商一躍成為董事會成員，改變過去被操控、打壓的遊戲規則，這就是地方派系何以在兩次大選中力挺韓國瑜的政績誘因，一方面可視為奪權造反的政治行動，另外就是渴望進行一場資源重分配的工程。

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韓國瑜野心挫敗後，這些地方派系理論上應遭致黨中央毀滅式的制裁，然而現在的黨主席在這些諸侯眼中似乎是「自己人」，江啟臣也已表明要將爭取連任，豈有道理得罪這些坐擁群眾基礎的前拜大老？

至於柯文哲的部分，其實無需多作解釋，他過去刻意標榜自己「出淤泥而不染，濯清漣而不妖」，一副自己罹患無可藥救的重度政治潔癖，然而骨子裡仍然脫離不掉這種黨國體制下的扈從關係。過去高舉公開透明或權責分明的訴求，看起來只是卸責刷鍋的遁詞，昔信誓旦旦要與特權或群帶關係一刀兩斷，說穿了只是裝模作樣演給同溫層看。

如果說，藍營地方派系對疫苗特權無動於衷，可視為是舊秩序的延伸；柯文哲高舉公民社會旗幟卻就地暗渡陳倉，則是東施效顰的醜態。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航